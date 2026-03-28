Zelení: Hostíme digitální giganty, ale nemáme na ně páky

28.03.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k chybějícímu zákonu pro vymáhání povinností online platforem

V Česku sídlí dvě z dvaceti největších online platforem v EU. Obě pornografické: XVideos a XNXX. Tento týden se tyto platformy spolu s P0rnhubem a Str1pchatem ocitly v hledáčku Evropské komise kvůli podezření na porušení pravidel podle Nařízení o digitálních službách (DSA).

Selhání v ochraně nezletilých je zásadní:

  • povrchní a netransparentní hodnocení rizik
  • ignorování expertů a organizací na ochranu práv dětí
  • nefunkční ověřování věku typu „klikni a potvrď“

A nejde jen o věk. Platformy dle studie CDT podceňují rizika genderově podmíněného násilí.

Český paradox je, že hostíme digitální giganty, ale nemáme na ně pořádné páky.

  • výzkumníci nemají přístup k datům
  • chybí důvěryhodní oznamovatelé, kteří by monitorovali nelegální obsah
  • regulátor nemá dostatečné pravomoci

V Česku totiž stále chybí zákon, který by převedl evropské nástroje pro vymáhání povinností platforem. Evropská komise s námi proto začátkem března zahájila sankční řízení. Je čas přestat přešlapovat. Ochrana dětí i uživatelek a uživatelů musí být priorita, ne vedlejší efekt digitální ekonomiky.

