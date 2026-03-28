Zelení: Hostíme digitální giganty, ale nemáme na ně páky

V Česku sídlí dvě z dvaceti největších online platforem v EU. Obě pornografické: XVideos a XNXX. Tento týden se tyto platformy spolu s P0rnhubem a Str1pchatem ocitly v hledáčku Evropské komise kvůli podezření na porušení pravidel podle Nařízení o digitálních službách (DSA).
Selhání v ochraně nezletilých je zásadní:
- povrchní a netransparentní hodnocení rizik
- ignorování expertů a organizací na ochranu práv dětí
- nefunkční ověřování věku typu „klikni a potvrď“
A nejde jen o věk. Platformy dle studie CDT podceňují rizika genderově podmíněného násilí.
Český paradox je, že hostíme digitální giganty, ale nemáme na ně pořádné páky.
- výzkumníci nemají přístup k datům
- chybí důvěryhodní oznamovatelé, kteří by monitorovali nelegální obsah
- regulátor nemá dostatečné pravomoci
V Česku totiž stále chybí zákon, který by převedl evropské nástroje pro vymáhání povinností platforem. Evropská komise s námi proto začátkem března zahájila sankční řízení. Je čas přestat přešlapovat. Ochrana dětí i uživatelek a uživatelů musí být priorita, ne vedlejší efekt digitální ekonomiky.
