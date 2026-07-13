Tradiční značka zavírá, výrobu přesune do Asie

13.07.2026 17:27 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Po osmi desítkách let končí výroba traktorů Zetor v České republice. Společnost oznámila, že produkci přesune do Asie. Důvodem jsou především vysoké výrobní náklady a ztráta konkurenceschopnosti evropské výroby.

Tradiční značka zavírá, výrobu přesune do Asie
Foto: Repro Youtoube
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Společnost Zetor oznámila ukončení výroby traktorů v České republice. Po 80 letech se výroba přesouvá do Asie. Firma o svém rozhodnutí informovala zaměstnance, odbory i Úřad práce. V Brně by se změna měla dotknout 33 pracovních míst.

Podle společnosti budou v následujících měsících dokončeny všechny rozpracované zakázky a výpovědní lhůty zaměstnanců potrvají do konce letošního roku. Přesto Zetor z Brna neodchází úplně. Ve městě ponechá centrálu, vývojové centrum i distribuci náhradních dílů pro evropský trh.

Evropská výroba už podle firmy nedává ekonomický smysl

Vedení společnosti uvedlo, že výroba malých a středních traktorů v Evropě se za současných podmínek stala ekonomicky neudržitelnou. „Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

Podle firmy rostly ceny oceli, plastů, hliníku i energií, zatímco prodejní ceny traktorů kvůli silné konkurenci a slabší poptávce zůstávaly na podobné úrovni. Výroba traktorů do 130 koní se tak podle Zetoru přestala evropským výrobcům vyplácet.

Materiál navíc podle společnosti vychází v Číně a Indii přibližně o 30 až 35 procent levněji a část dodavatelů se do Asie přesunula už dříve.

Firma chce růst na zahraničních trzích

Zetor zdůrazňuje, že přesun výroby neznamená konec značky. Naopak chce posílit své postavení na mimoevropských trzích. „Tuto proměnu musíme udělat, abychom v konkurenčním boji přežili,“ uvedl Harman.

Firma chce i nadále z Brna prodávat a distribuovat náhradní díly a rozvíjet své produktové portfolio. Růst očekává především na rozvojových trzích v Africe, Latinské Americe a Asii.

Podle vedení společnosti stoupají tržby z projektů pro mimoevropské trhy meziročně o 30 až 50 procent. Cílem je během pěti let exportovat z Indie přibližně 5 000 traktorů, podobný plán firma připravuje i pro čínský trh.

Zetor není jedinou tradiční českou značkou, která v poslední době přistoupila k výrazným změnám výroby. Rostoucí náklady a tlak zahraniční konkurence vedly k podobným krokům i u dalších průmyslových podniků – například v pražském závodě Mitas skončila v červnu 2025 výroba pneumatik a výraznými změnami prošla také ostravská huť Liberty, která se po úpadku dostala pod nového vlastníka a omezila část provozů i počet zaměstnanců.  

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Nova , Zetor , traktory

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