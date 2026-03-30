Ženíšek (TOP 09): Vyvěsit českou vlajku? A za ruskou jsou body navíc?

31.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke dni státní vlajky.

Foto: ČT24
Popisek: Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek

Andrej Babiš: „Na zákon nečekejte a vyvěste české vlajky.”

To se fakt vrací doba, kdy se to bodovalo a kdo ji nevyvěsil, měl problém? A za ruskou jsou body navíc?

Naši vlajku mám rád a na tuhle zemi miluju, ale neměli bychom se teď soustředit na řešení důležitějších problémů?

PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

  • TOP 09
  • poslanec
