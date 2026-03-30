Zwyrtek Hamplová: Doporučuji přečíst si stanovisko Kláry Samkové

DOPORUČUJI: Důkladně jsem si Stanovisko JUDr. Kláry Samkové pročetla, dokonce dvakrát, protože mu věnovala řadu důležitých témat, a právě proto ho všem kolegům nejen z oboru velmi doporučuji…
Několik věcí by pak jistě zaujalo i ostatní, obyčejné smrtelníky - neprávníky, protože se dotýkají například zdaňování právních služeb, poukazuje se zde na faktický rozdíl mezi regionálními advokáty a právnickými společnostmi, jak je to vlastně s advokáty ve vztahu ke komoře (například, že nejsou její členové), zkrátka Klára popsala problematiku advokacie pragmaticky ze všech stran a úhlů pohledů.
Žádá svolat mimořádný sněm, aby se k těmto tématům mohli advokáti vyjádřit. Její stanovisko, kterému musela věnovat mnoho úsilí a přes rozsah, nebo právě pro něj, protože jeho obsah je tematicky opravdu velmi kvalitní, stojí za přečtení… I proto, že styl kolegyně je velmi čtivý.
Zde je ukázka z textu:
“Abych předešla nedorozuměním musím též podotknout, že si jsem vědoma toho, že advokáti nejsou členy České advokátní komory. Ta je pouze tím, kdo umožňuje výkon advokacie zapsáním uchazečů o výkon tohoto povolání do svých seznamů. Nejsme pro ČAK ani členové, ani partneři – jsme pouze dotující osoby, které si lehce sado-masochistickým způsobem, kterému se říká „stavovská samospráva“ vybírají jednou za čtyři roky ty, komu budou platit za to, že smí vykonávat své zaměstnání.”
