Zwyrtek Hamplová: Evropa padá na dno a Brusel ten pád šéfuje

28.03.2026 14:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úpadku Evropské unie

Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Už dlouho mi připadá, že veřejný prostor je střet hlasité, agresivní a drzé hlouposti, s těmi druhými, co se o něco rozumně snaží a musí jim čelit. A je to úmorné. Namísto onoho boje hledání “kdo z koho” by se měli dotyční soustředit na to zachránit, co se dá. A že je toho na rozsypání. A svěřit to těm, kdo to umí, ne jim podrážet nohy.

Evropa padá na dno, a kdo to nevidí, je slepý. A Brusel ten pád šéfuje - svou demencí, hamižností a pýchou. A tajnými sms Ursuly… A miliardami sem, miliardami tam… Jako by se nechumelilo. A chybami typu jaderných elektráren a migrace. Protože řeší jako hlavní téma připevněná víčka a papírová brčka.

A kdo to řekne, je nepřítel. Diktatura vůči “neposlušným” členským státům je dnes poslední tečkou a útoky namísto argumentů jsou už projev zoufalství z bezradnosti. Vraťme se k okamžitě k metodě “myslet”. Mozek to chce.

Vyžeňme přechytralé mluvky, rozbíjející, nic nepřinášející, sebestředné nemakačenky. Pusťme k tomu ty, kteří něco profesně znají, umí a poradí si. Pohádají se, prodiskutují, ale vyřeší. Nic víc, nic míň. Ale je to životně důležité. Nebo to dohadování se o blbostech a naslouchání mluvkům nedopadne dobře.

Protože to důležité bude náhle pryč…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
