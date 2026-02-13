Zwyrtek Hamplová: Efekt Kroměříž a obavy z něho

POBAVILO! Děkuji vám všem za upozornění na článek, který mi, přiznám, vyvolal úsměv na rtech. Tak “efekt Kroměříž” a obavy z něho… V překladu - že občané daného regionu mouhou vyslat do Senátu někoho úplně jiného než kandidáta z očekávaných politických uskupení, prostě někoho podle svých sympatií tak, jak ho třeba osobně znají.
Ano, moje zvolení bylo tehdy pro mnohé neuvěřitelné a útoky mnohých proto také. Mnoha lidem jsem totiž asi překazila plány. Mělo to ale jeden pozitivní dopad - důkaz, že to prostě jde.
Tedy volební “efekt Kroměříž” je o tom, že podstatou je vždy kandidát, který hlavně dokáže oslovit voliče. Bez něho je i silná značka slabá. A Kroměřížsku opakovaně děkuji - ukázali všem, že to prostě jde, a dostali se dnes zaslouženě až do titulků (ZDE).
