„Divím se, že se pan prezident podivuje”. Debatu o nominaci na summit NATO rozsekl Ševčík

Je správné, že místo prezidenta Petra Pavla na červencový summit NATO v Turecku pojede premiér Andrej Babiš a šéf diplomacie Petr Macinka? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků v anketě.
Prezidentu Pavlovi to vadí, premiér Babiš vysvětluje, že jde o logický krok v situaci, kdy prezident vládu za rozpočet na obranu veřejně kritizuje a těžko ho potom může jet obhajovat před americkým prezidentem. Dojde tak na záměr ministra zahraničí Petra Macinky o kohabitaci místo kooperace mezi vládou a Hradem.
Drtivá většina politiků, kteří na dotaz redakce serveru ParlamentníListy.cz reagovali, podporuje Andreje Babiše a rozhodnutí, aby se Petr Pavel vrcholové schůzky lídrů států NATO neúčastnil.
„Je to naprosto správně. Prezident mnohokrát veřejně dokázal, že nehodlá respektovat zahraniční politiku vlády a že se vůči ní vymezuje i na svých návštěvách jiných zemí. Pokud má být česká pozice srozumitelná, pak je nezbytné, aby naši čelní představitelé vystupovali na summitu jednotně a mluvili stejnou řečí. To však Petr Pavel evidentně nechce a neumí. A tak je jediné správné řešení nechat ho doma,” míní předseda strany PRO a poslanec klubu SPD Jindřich Rajchl.
Podle šéfa sněmovního zahraničního výboru Radka Vondráčka z hnutí ANO jde o velmi rozumné rozhodnutí. „Vláda vede intenzivní dialog se spojenci o obranné politice a především obnovila excelentní vztahy s klíčovým spojencem - USA. Premiér i ministr zahraničních věcí jsou zárukou racionálních a realistických vztahů v rámci NATO ve prospěch naší republiky,” řekl redakci serveru ParlamentníListy.cz.
„Nevidím jediný důvod, proč by nemohl na summitu NATO náš stát zastupovat pouze pan ministerský předseda Babiš. Má informace, zná strategii našeho státu v oblasti obrany a je ochoten a schopen jí plnit. Kritika prezidenta vůči strategii vlády při jeho zahraniční návštěvě, není dobrou vizitkou našeho státu. A byly doby, kdy totéž tvrdili i dnešní kritici postupu premiéra Babiše. Dnes dělají pravý opak. Pročpak asi?” klade si otázku senátor Zdeněk Hraba.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský nabídl obsáhlejší odpověď na redakční otázku. „Za mě je potřeba tu situaci trochu odpolitizovat a vrátit ji do reality fungování státu. Není žádné pevné pravidlo, že se summitu NATO musí účastnit právě prezident. V mnoha zemích je naprosto běžné, že jede premiér, případně ministr zahraničí či obrany – tedy ti, kteří nesou přímou politickou odpovědnost za vládu a její rozhodnutí. Pokud vláda rozhodla, že delegaci povede premiér s ministrem zahraničí, je to legitimní a z hlediska exekutivy obhajitelné. Na druhou stranu ale chápu, že prezident může vnímat problém v komunikaci – u takto citlivých věcí by měla být koordinace mezi vládou a hlavou státu samozřejmostí. To je spíš selhání v politické kultuře než samotné rozhodnutí o účasti. Co mi ale vadí více, je přenášení vnitropolitických sporů do zahraničí. Kritika obranného rozpočtu ze strany prezidenta směrem ven podle mě není šťastná. O těchto věcech máme vést debatu doma, ale navenek bychom měli vystupovat jednotně – zvlášť v době, kdy je bezpečnost Evropy zásadní téma. Shrnu to: účast prezidenta na summitu není nutností, ale absence dohody a jednotného postupu mezi ústavními činiteli je problém. A ten bychom měli řešit především,” zní reakce, kterou naší redakci europoslanec zaslal.
„Ano, je to legitimní rozhodnutí vlády a premiéra. Na summitu NATO by vrcholní zástupci české exekutivy měli hovořit tzv. jedním hlasem, tj .prezentovat v klíčových aktuálních projednávaných otázkách politickou a názorovou jednotu. Ať už jde o plány rozpočtových výdajů na obranu, o postoj ke konfliktu na Ukrajině, o zbrojních dodávkách do zahraničí, o nákupu zbraní atd. A víme, že ve všech těchto oblastech prezentuje prezident republiky odlišný názor od nové vlády, která má čerstvý mandát od voličů a od většiny ve Sněmovně a je tím hlavním hráčem, který má utvářet a prezentovat navenek naši zahraniční a obrannou politiku,” říká poslanec SPD Tomáš Doležal.
Jasno má i jeho kolega z poslaneckého klubu SPD docent Miroslav Ševčík. „Rozhodnutí premiéra Babiše je legitimní, opodstatněné a správné. Divím se, že se pan prezident podivuje nad tím, že se něco dozvídá z médií. Nezačal s touto praxí náhodou on? Vždyť si na to svolal i tiskovku. Není možné, aby ČR reprezentovala na summitu NATO osoba obecně a i jinak zainteresovaná spolu s válečnými štváči. Za mě není rozhodně v pořádku, že se citlivé vnitropolitické záležitosti řeší při návštěvě prezidenta někde v Litvě na truc demokraticky zvolené vládě. Ať nás reprezentují politici a ne reprezentace ,válečnické kliky'. Základem prosperující společnosti je mírový stav a svoboda,” vzkazuje.
„Ano, to jsou projevy typické kohabitace. Začal s nimi prezident svými pokusy vlomit se do vládního programu a svou nevstřícností při sestavování vlády. Nic hrozného se nestane, když prezident republiky v delegaci nebude. Ale vždy je pro zemi lepší, když ústavní činitelé dokáží spolu konstruktivně spolupracovat i při zachování svých politických pozic (nebo politických pozic svých přátel). Proto by bylo dobré, kdyby se hroty pomalu obrušovaly. Ale v posledních dnech vztahy s vládou vyhrotil právě prezident, když začal vládě vyhrožovat, že nepodepíše příští rozpočet, a kdy se ve vážných věcech nechová jako ten, kdo na mezinárodním poli (i v NATO) bojuje za zájmy České republiky, ale spíše jako vyslanec NATO v ČR, který naopak prosazuje zájmy mezinárodních institucí vůči naší republice. Ostatně člověk, který představitele nejvýznamnějšího spojence označí za „odpornou bytost, které by ruku nepodal“, asi není úplně způsobilý k diplomatickým jednáním. Ale třeba se nakonec napětí mezi našimi vrcholnými institucemi urovnají. Veřejnost nechť posoudí, kdo je teď na tahu,” řekla v odpovědi na dotaz senátorka Daniela Kovářová.
Senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta nabízí kompromisní řešení. „Za mě by bylo nejlepší, aby jel na summit premiér Babiš a prezident Pavel. Zklidnilo by to i politickou situaci tady u nás. Je potřeba aby Babiš vysvětlil spojencům náš rozpočet, za který je odpovědný, a Pavel aby tam byl jako vrchní velitel ozbrojených složek. Ukázalo by to i naši jednotu spojencům. Jsem proti, aby na summit jel Macinka, z jeho jednání bude ostuda pro Českou republiku,” myslí si.
„ČR je parlamentní, nikoli prezidentskou republikou, takže za mě je v pořádku, když na summit pojedou představitelé vlády. Jinak k těm štěkajícím novinářům - média mají za úkol kritizovat ty, kteří nedrží jejich linii. Takže, kdyby pan Babiš řekl v poledne, že je poledne, tak je to špatně,” sdělila europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Jednoznačně věc vidí i šéfka Trikolory a poslankyně klubu SPD Zuzana Majerová. „Na summit NATO má jet ten, kdo reprezentuje politiku vlády České republiky. Předseda vlády Andrej Babiš tak nepochybně činí, zatímco u prezidenta Petra Pavla vzhledem k tomu, co vykládá na nejrůznějších fórech doma i v zahraničí, o tom můžeme mít vážné pochybnosti. Pokud Petr Pavel chce, aby Česká republika realizovala jeho politiku, měl by rezignovat na funkci prezidenta republiky, navléknout nějaký politický dres, vyhrát volby, stát se předsedou vlády a pak nepochybně může být po jeho,” napsala serveru ParlamentníListy.cz.
