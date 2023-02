„Prasárna, na Stanjuru nadávají“. Zrychlené škrtání důchodů zděsilo i poslance v koalici

reklama

Čeští senioři měli jistotu, že jim v půlce letošního roku podle zákonné valorizace vzrostou důchody a lépe se tak budou moci vyrovnat se všeobecným zdražováním, které nadále pokračuje. Jenže vláda se rozhodla, že bude vše jinak. Hodlá do zákona sáhnout a důchodcům dát podstatně méně.

Opozice se bouří a slibuje vládní pětikoalici, že ve Sněmovně zažije peklo a obstrukce, které nemají obdoby. Ekonom a expert na důchodový systém profesor Jaroslav Vostatek záměr Fialovy vlády kritizuje z odborného hlediska a mezi ekonomy není sám. Podle Vostatka je takové odepření předem zákonně ukotvených peněz důchodcům rovné politické sebevraždě premiéra, ministra financí a možná i celé vlády (více ZDE).

To ale není všechno. Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová vyhlásila stav legislativní nouze, který by pětikoalici měl umožnit vše projednat v kratším čase a opozici ztížit možnosti, jak přijetí změny zabránit.

Podle ústavního experta Zdeňka Koudelky jde o zneužití nástroje stavu legislativní nouze. Případ by mohl skončit u Ústavního soudu.

„Vyhlášení stavu legislativní nouze hodnotím jako nepřípadné, protože je určen k věcem, které přijdou náhle. Například přijdou povodně a bude nutné urychleně řešit jejich důsledky. Jenže skutečnost, že tu máme rekordní inflaci a že platí určité ustanovení v zákoně o valorizaci penzí, věděla přece vláda celý rok a mohla již v září nebo říjnu přijít v normálním legislativním procesu s nějakým řešením,“ upozorňuje docent Koudelka.

Připomíná, že vláda nedávno paradoxně zákon o důchodovém pojištění měnila. „Ministr Jurečka v něm řešil snížení důchodů Zemských národních výborů, které existovaly od roku 1948 a předsedů Federálního shromáždění do roku 1989. Ti jsou všichni dávno mrtví, přesto ministr práce a sociálních věcí Jurečka do zákona prosadil, že se jim snižují důchody. Mrtví snad přece žádné důchody nepobírají, to pan ministr nevěděl? Chci tím říct, že vláda v důchodovém zákoně řešila něco, co nemělo žádný smysl, a to, co se podle její současné rétoriky řešit musí, chce dohnat nyní na poslední chvíli zneužitím institutu legislativní nouze,“ má jasno expert.

„V současném zákoně o důchodovém pojištění je valorizační zvyšování důchodů nastaveno jako mandatorní automat. Jakmile jsou splněny podmínky, vzniká současným seniorům právo na zvýšení důchodu. Podmínky k tomu fakticky splněny byly kvůli velké inflaci a Ústavní soud už několikrát konstatoval, že pokud někomu vznikne ze zákona nějaké právo, i když ten zákon ještě není účinný, nelze jednostranně takové právo zase odebrat. Bude záležet na Ústavním soudu, jestli to, co například uplatňoval k platům soudců, kdy rozhodoval také o svých platech, uplatní stejně i vůči příjmům současných důchodců,“ dodává Zdeněk Koudelka.

Kritika vyhlášení stavu legislativní nouze zazněla od předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Aleny Schillerové. „Pro samotný stav legislativní nouze nejsou zákonné podmínky, není možné ho vyhlašovat samolibě podle toho, že vláda zrovna potřebuje něco prosadit. Doslova v zákoně stojí: legislativní stav nouze je možné vyhlásit za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva, svobody občanů, bezpečnost státu, kdy státu hrozí značné hospodářské škody. Zákonné zvýšení důchodů kvůli nezvládnuté inflaci opravdu hospodářskou škodou není. Je to pojistka, aby neklesala kvalita života seniorů,“ konstatovala Schillerová.

„Nárok na mimořádnou valorizaci již vnikl a nyní běží lhůta, kdy k valorizaci musí dojít. Tato špinavá hra pětikoalice skončí u soudu. Chtějí tuto skandální změnu valorizace důchodů, tento podraz protlačit ve Sněmovně díky stavu legislativní nouze. Uděláme všechno proto, abychom tomu zabránili,“ uvedla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová.

Pokud se podíváme do nedávné historie, opozice by skutečně v případě omezení nárůstu důchodů mohla u Ústavního soudu uspět. V březnu 2011 k tomu totiž došlo a ústavní soudci na základě podnětu skupiny opozičních poslanců zrušili platnost zákona přijatého během procesu legislativní nouze. V rámci obsáhlého odůvodnění Ústavní soud jako důvod uvedl zkracování práv parlamentní opozice, které jim garantuje ústava.

V případě, že by se vládní většině nakonec podařilo v rámci aktuálně vyhlášeného stavu legislativní nouze zákon změnit a valorizaci důchodů seškrtat, na stůl k Ústavnímu soudu se to jistě dostane. Opozice to již veřejně deklaruje a podle zjištění ParlamentníchListů.cz by se tomu nedivili ani někteří vládní poslanci.

„Jenom dnes jsem slyšela několik našich (poslanců, pozn. red.) to probírat, že je to prasárna a porušovat pravidla, nebo dokonce ústavu jen proto, že Stanjura s Jurečkou zaspali a narychlo by teď chtěli do rozpočtu sehnat peníze, se jim nelíbí. Neočekávala bych, že proti tomu zvednou ruku, protože nikdo nechce být za odpadlíka a dobrovolně si ukončit politickou kariéru, ale rozhodně není celá koalice jako jeden muž se stejným názorem. Někteří nadávali na Stanjuru především, že je neschopný ušetřit na provozu státu a místo toho raději oškube důchodce, protože mu způsobí míň problémů než naštvaná státní správa. Očekává se, že s tím opozice hned poběží do Brna (k Ústavnímu soudu, pozn. red.), pokud to tedy vůbec projde, protože na tomhle si může Babiš udělat hodně, a když opozice nesleví, stejně se to nestihne,“ sdělila nám pod podmínkou anonymity žena pracující pro jeden z vládních poslaneckých klubů.

