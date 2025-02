„Proto takový povyk při ‚nebezpečí‘ míru.“ Masivní zbrojení na stole. Mezi politiky rušno

Tým Donalda Trumpa vletěl do řešení ukrajinské války po hlavě. Spojené státy hodlají konflikt po třech letech ukončit jednáním s Ruskem. Evropa zůstane stát stranou, Washington nepočítá s tím, že by se zdejší lídři do mírového procesu jakkoli zapojovali.

Podle USA nyní bude na Evropě, aby se v zajištění své bezpečnosti postavila pevně na vlastní nohy. V praxi by to mohlo znamenat, že po dlouhá léta deklarovaná dvě procenta HDP na obranu nejenže nebudou stačit, ale místo stropem budou spíš odrazovým můstkem.

Nově se dokonce mluví až o pěti procentech. Nezačneme-li masivně zbrojit, nemůžeme se podle zastánců Ukrajiny v Evropě do budoucna Rusku ubránit.

Do jaké míry je to správný postup? Je takové zbrojení namístě a můžeme si ho vůbec dovolit? ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč politickými stranami. Odpovědi přinášíme v tradiční anketě.

„V časech napětí se zbrojí více, v časech mírových se zbrojí méně. V jakých časech žijeme, ovlivňují ti, které jsme si ve volbách vybrali. Evropa by především měla podpořit úsilí USA. Je to podivná situace. Washington se snaží o mír a Brusel volá do války. Volím Washington. Jednoduchá odpověď,“ uvedl šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.

Poslanec ODS Karel Krejza míní, že navýšení výdajů na zbrojení je naprosto správné. „USA mají méně obyvatel než Evropa a dávají na obranu třikrát více. Pokud chceme být rovnocenný partner, musíme přidat,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

„Zcela nepochybně je třeba, abychom začali znovu, a to od podlahy, budovat soběstačnou českou armádu schopnou chránit české hranice a Českou republiku. To nesouvisí s Ukrajinou – naopak, pokud chceme žít v bezpečí, nesmíme se zapojovat do válek třetích zemí nebo vyvolávat a podporovat války proti zemím, které nás nenapadly a ani se k tomu nechystají. To, co Ukrajinci chtějí, abychom nakupovali a vyráběli zbraně a pak je poslali k likvidaci na Ukrajinu – to je přesný opak toho, co potřebujeme. Evropa se nemusí bránit Rusku, pokud ho sama nebude napadat a obkličovat základnami NATO a nepřátelskými režimy. Pokud nebude posílat miliardy na nepřátelskou propagandu. Stačí si nepřítele nevyrábět – i tak jich máme dost přímo v Evropě – od kriminálnických a islamistických migrantů po liberálně-fašistické politiky,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského se Evropa musí postavit realitě čelem. „Ruská agrese proti Ukrajině ukázala, že bezpečnost našeho kontinentu nelze brát jako samozřejmost. To, co jsme dlouho považovali za nemožné – otevřenou válku v Evropě – je dnes tvrdou skutečností. Bezpečnostní situace se změnila a je odpovědností každého státu zajistit svou obranu. Evropské země musejí investovat do modernizace svých armád, posilování obranných kapacit a efektivní spolupráce v rámci NATO i EU. Nejde jen o reakci na kroky USA, ale o naši vlastní bezpečnost a schopnost čelit hrozbám v našem bezprostředním okolí. Posilování obrany není otázkou agrese, ale prevence. Ukázali jsme, že agresi neustoupíme, a musíme pokračovat v podpoře Ukrajiny i posilování vlastních schopností, abychom zajistili mír a stabilitu v Evropě,“ reagoval Zdechovský.

„Je to velká hrozba pro Evropu, pro každého z nás. Představitelé EU nepokrytě připravují válku, a ohrožují nás tím všechny. Chtějí tím přebít svou neschopnost, protože válka logicky přikryje všechno. K tomu by mohli rušit volby s nepohodlným výsledkem nebo je odkládat. To, že by Trump s Putinem uzavřeli mír, by tedy Bruselu udělalo čáru přes rozpočet. Brusel si evidentně válku přeje, jsem o tom bohužel přesvědčena. Chce zbrojit, firmy na tom mohou vydělávat, politici konfliktem maskovat své průšvihy a klidně nás Evropany obětují. Proto tolik povyku při ‚nebezpečí‘ míru. Už aby tu byl,“ řekla senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

Poslanec SPD a člen výboru pro obranu Radovan Vích konstatuje, že je to nesmysl. „Účinná zahraniční diplomacie je více než zbrojení. EU je slabá a nemá lídra. Smysl má posilování vlastních obranných schopností, a nikoliv se spoléhat na Ursulu von der Leyenovou a spol.,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek říká, že se Evropa potřebuje postavit na vlastní nohy a nebýt na nikom závislá. „Potřebujeme vlastní fabriky na obranný průmysl, abychom evropskou hranici a Česko v případě napadení ubránili, a další efektivní kroky,“ odpověděl.

„Je to samozřejmě holý nesmysl. Poslední zoufalý výkřik těch evropských politiků, kteří vsadili vše na ukrajinskou kartu, díky níž zakrývali svou naprostou neschopnost řešit problémy ve svých vlastních zemích. Řada z nich pak také na dodávkách zbraní a munice byla i finančně závislá a nechce se smířit s tím, že by tenhle výnosný kšeft měl skončit. Zelenskyj i přes silácké řeči nakonec akceptuje to, co dohodne Putin s Trumpem, neboť mu je jasné, že bez podpory USA by brzy došlo na frontě k totálnímu kolapsu a Rusko by velmi rychle začalo postupovat směrem na západ. Evropa prostě a jednoduše není hráčem, jenž má sílu do něčeho mluvit. A řeči o tom, že je třeba nyní masivně zbrojit, jsou zhruba stejně prozřetelné, jako když šéf komunistů Erich Honecker v roce 1989 prohlašoval, že Berlínská zeď bude stát ještě 1 000 let,“ má jasno předseda strany PRO Jindřich Rajchl.