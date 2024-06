„Vlastizrada.“ Munice pro Ukrajinu místo pomoci zemědělcům? Piráti narazili

Čeští občané sice své hlasy v evropských volbách již odevzdali, na výsledky se však čeká do nedělního večera, kdy dojde k jejich zveřejnění v celé EU zároveň. Bez ohledu na to čeští Piráti v tomto týdnu navrhli, aby nový Evropský parlament přijal ihned důležitý závazek. Nejde o nic jiného než o Ukrajinu.

Piráti jsou přesvědčeni, že nově zvolený Evropský parlament, jehož složení nyní vybírali voliči ve všech státech EU, by měl přijmout závazek k podpoře Ukrajiny. Konkrétně jde například o závazek dodávek vojenského materiálu a munice alespoň na dalších pět let.

Kde na to vzít peníze? Podle pirátské představy by řešením bylo vzít peníze zemědělcům a věnovat je právě na podporu Ukrajiny. Jednalo by se o částku 940 miliard korun, o které by přišli zemědělci, které by to prý stejně neohrozilo.

ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků ostatních stran v anketě, co na pirátský plán říkají.

„U Pirátů mě už nepřekvapí nic. To je tak nepromyšlené a naivní, že to ani nestojí za komentář,“ uvedl místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Podobný pohled nabízí i lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. „Z Pirátů se stalo před volbami bizarní uskupení. Předhání se, kdo plácne větší blbost,“ řekl Zdechovský redakci PL.

„Piráti se zcela zbláznili. O skladbě Europarlamentu rozhodnou voliči a teprve následně budou ustanoveny frakce a orgány Europarlamentu a proběhne grilování navržených kandidátů na eurokomisaře. Teprve potom se bude projednávat agenda. Návrhy Pirátů jsou zcela zcestné. Podporu Ukrajiny, tedy nečlena EU na úkor našich zemědělců, bych potom klidně nazval vlastizradou. Naši občané a zemědělci jsou pro mě na 1. místě a odmítám platit z daní našich daňových poplatníků zkorumpovanou Ukrajinu,“ reagoval poslanec SPD Radovan Vích.

Podle předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné je toto tak absurdní, že to prý mohou vymyslet snad jen Piráti. „Ale přesně to potvrzuje naši tezi o tom, že tyto volby jsou referendem o míru. Buďto budou v Europarlamentu za ČR mluvit tito váleční štváči, nebo do něj pošleme hlas míru, který se skrývá pod č. 26 a názvem STAČILO! Normální lidé by samozřejmě otevírali témata jako nejdražší energie, zachování suverenity aj., ale čeští piráti si řekli ne! Šílené,“ řekla.

„Kdyby válka měla trvat ještě 5 let, žádný živý voják Ukrajině nezbyde. Takováto slepá podpora války je cestou do pekel. Poslanci SPD a Trikolory budou hlasovat proti takovému závazku. Naopak budeme navrhovat zahájení vyjednávání o příměří a mírové dohodě,“ uvedl lídr kandidátky SPD Petr Mach.

Podle šéfa Svobodných Libora Vondráčka má EU být zónou volného obchodu. „Nemá z našich peníze pomáhat nikomu v ničem, od toho nevznikla,“ sdělil.

„Takovou blbost můžou vymyslet opravdu jedině Piráti. Oni chtějí 5 let válčení za naše peníze, my chceme mír a prosperitu pro naše občany, jakož i zemědělce. Absolutně odmítáme jakoukoliv podporu Ukrajiny. Za stranu PRO říkáme ani náboj a ani korunu na Ukrajinu. Nechceme další zbytečné krveprolití, nechceme válku slovanských bratrů. Uděláme vše pro to, aby ČR nebyla do tohoto konfliktu vedeného v zájmu zahraničních korporací jakkoliv vtahována. Není to naše válka a nikdy nebyla,“ vzkázal šéf strany PRO Jindřich Rajchl.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek míní, že jsou Piráti nebezpeční blázni. „Něco tak zběsile pitomého mohou vymyslet pouze asociální političtí zločinci pohrdající lidskými životy,“ dodal.