Poslankyně Šichtařová složila mandát

Ještě před oznámením rezignace vystoupila ve Sněmovně s návrhem, aby poslanci zákon o digitální ekonomice, který má nařízení DSA provést do českého právního prostředí, zamítli už v prvním čtení. Ve svém projevu varovala, že předpis může v budoucnu otevřít prostor pro cenzurní zásahy do veřejné debaty.
Podle Šichtařové sice DSA přináší pravidla pro řešení problémů, jako jsou podvody při elektronickém obchodování nebo kybernetické hrozby, zároveň ale podle ní obsahuje ustanovení, která mohou ohrozit svobodu projevu.
„DSA požaduje filtrovat nejen nezákonný obsah, ale i obsah označený jako škodlivý. Otázkou ale je, škodlivý pro koho,“ uvedla poslankyně. Kritizovala také definici takzvaných „systémových rizik“, která podle ní může být vykládána velmi široce.
Ve svém vystoupení rovněž upozornila, že nařízení svěřuje Evropské komisi významné pravomoci vůči digitálním platformám. „Komise se tak stává současně žalobcem i soudcem a může ukládat pokuty až do výše šesti procent celosvětového obratu,“ uvedla.
Podle Šichtařové jde o „gumový předpis“, který může být v budoucnu vykládán různými vládami odlišně. Proto navrhla zákon odmítnout s tím, že ochranu spotřebitelů nebo boj proti podvodům lze řešit jinými právními předpisy.
Krátce po hlasování následně na svém facebookovém profilu oznámila, že se vzdává poslaneckého mandátu.
„Poslanecká sněmovna před chvílí ve strachu ze sankcí od EU pustila do 2. čtení unijní cenzurní zákon DSA. Obrovské zklamání. Pouze 7 poslanců z 200členné Sněmovny (já a 6 dalších) hlasovalo pro smetení tohoto zákona v souladu s předvolebními sliby,“ napsala.
Podle Šichtařové při současném složení Sněmovny není možné splnit sliby, které dala voličům před volbami. „Před volbami jsem slibovala změnu, nikoliv alibismus. Je ale jasné, že skutečná změna se nepodaří, dál ustupujeme EU, dokonce i za cenu rizika zavedení cenzury. Za takové situace nelze plnit, co jsem před volbami slibovala. Proto skládám mandát,“ uvedla.
Zároveň zveřejnila dopis adresovaný předsedovi Poslanecké sněmovny. „Tímto Vám oznamuji, že se v souladu s čl. 25 Ústavy České republiky vzdávám mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Důvodem je nemožnost pokračovat v plnění slibů voličům při stávajícím složení Sněmovny,“ napsala.
Šichtařová byla do Poslanecké sněmovny zvolena loni v říjnu a poslanecký slib složila 3. listopadu. Ve funkci tak působila přibližně čtyři měsíce.
