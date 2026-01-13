Na „muničním“ setkání Babiše s SPD došlo na vulgarismy

Téměř hodinu měl v úterý ráno strávit Andrej Babiš s poslanci SPD, kterým vysvětloval zejména další vládní plány s českou muniční iniciativou. Jak ParlamentnímListům.cz potvrdili téměř všichni přítomní poslanci, šlo o debatu velmi otevřenou a upřímnou.
Babišova vláda bude v projektu, který rozjel Fialův kabinet, v tuto chvíli pokračovat. Podle Karla Havlíčka je na něj navázáno příliš mnoho mezinárodních závazků.
Představitelé současné vlády se však intenzivně zajímají o dosavadní finanční toky a obsah dodávek. Ty na Ukrajinu zajišťuje především Česká republika, která také na podporu Ukrajiny zmobilizovala své dřívější kontakty napříč světem. Financování dodávek munice leží dominantně na jiných členských zemích NATO v čele s Německem, Česko ale celou akci organizuje a administruje.
Právě financování se novým ministrům jeví jako největší otazník. Částky, které během dvou let iniciativy uváděli Fialovi ministři, se zdají být od reality zcela mimo, skutečné investice měly být několikanásobně vyšší. Třeba slova Jana Lipavského o dvou až třech miliardách, které měly na muniční iniciativu jít z českého rozpočtu, byla již krátce po volbách vyvrácena tiskovou zprávou Ministerstva obrany, podle které mělo jít o 17,4 miliardy. Celkový objem muniční iniciativy byl 274 miliard, i když ministři ještě v prosinci připouštěli maximálně miliard sto.
Andrej Babiš už v pondělí na tiskové konferenci mluvil o tom, že bývalá vláda se snažila částky investované do tohoto projektu různě schovávat a přesouvat, třeba přes rozpočet vojenského zpravodajství.
„Ten člověk neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě,“ protestoval Petr Fiala, ačkoliv Andrej Babiš na pondělní vládní tiskové konferenci zveřejnil pouze celková čísla.
Za zavřenými dveřmi poslaneckého klubu SPD byl mnohem konkrétnější. Zdroj přímo z jednání, který se ParlamentnímListům.cz ozval, popsal: „Pan inženýr Babiš byl na klubu vynikající. Otevřený, ostrý, vtipný, debata probíhala asi 40 minut a odpověděl na všechny dotazy.“
Poslanci se měli dozvědět podrobnosti o celkové částce i nákladech českého státu. Jak premiér uvedl už dříve, poskytli je především zástupci Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci, která projekt za českou stranu koordinovala.
V osobitém „babišovském“ podání, prokládaném vulgarismy, se poslanci SPD měli dozvědět dosavadní zjištění, přes co všechno byla iniciativa v rozpočtu proplácena, což jsou informace, které samozřejmě není možné zveřejnit i s ohledem na případné vyšetřování. Premiér měl poslance informovat, jak jsou vyšetřována podezření na případný obchodní kartel, který kolem dodávek munice mohl vzniknout, včetně možností trestních oznámení.
Babiš měl poslancům koaličního hnutí celou iniciativu zasadit i do mezinárodního kontextu včetně zahraničních tlaků, kterým česká vláda čelí. Tlaky jsou prý i v Česku, ať z politiky, tak od zbrojních byznysmenů, kteří jsou do dodávek zapojeni.
Již dříve se psalo, že český zbrojní sektor byl do iniciativy zapojen velmi intenzivně. Podílet se měly především největší české koncerny jako CSG, STV nebo Colt, které se v posledních letech staly významnými hráči i na světovém zbrojním trhu.
Všechny tyto informace měli poslanci SPD od premiéra dostat. V reakci na to celý poslanecký klub potvrdil, že bude hlasovat pro vyslovení důvěry vládě, i když původně informace o dalším pokračování muniční iniciativy vyvolaly v hnutí rozčarování.
Výjimkou je Markéta Šichtařová, která na svém facebookovém profilu sdělila, že své hlasování dopředu nijak medializovat nebude.
„Vůči některým konkrétním bodům programového prohlášení mám zásadní výhrady. Prohlášení totiž vyznívá až příliš krotce ve srovnání s tvrzeními, která se používala v kampani. A pokud jde o aktuální zahraniční politiku, jistě víte, jaké byly moje názory před volbami. Na mých názorech se nic nemění. Jak budu hlasovat, na to si ale počkejte,“ informovala.
Jaroslav Foldyna, který byl médii v souvislosti s hlasováním o vládě sledován asi nejvíce, na sociální síti sdělil: „Budu hlasovat pro vyslovení důvěry vládě premiéra Andreje Babiše, a to i za cenu pokračování muniční iniciativy v její plánované, pozměněné podobě. Jasně však konstatuji, že jde z mé strany o mimořádně bolestný kompromis.“
Foldyna i na základě informací od Babiše konstatoval, že „Česká republika se pod vládou Petra Fialy stala v mnoha ohledech nesuverénní zemí – tedy zemí, jejíž rozhodování je stále častěji podřízeno cizím zájmům, nikoli zájmům vlastním“. Pokud by tyto skupiny nadále udržely vliv na českou politiku, znamenalo by to podle Foldyny nejen ohrožení naší suverenity, ale přímo naší státnosti. Jak napsal na síti, svůj mimořádně bolestný vnitřní kompromis uzavírá i s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím této země.
Podobně jako Foldyna se vyjadřovali i někteří další poslanci, podle kterých je třeba po Fialově vládě napravovat mnoho oblastí a vládní důvěra je k tomu nezbytným předpokladem.
„Velkou prioritu má pro mě pomoc našim občanům a napravit škody, které tady udělala předchozí Fialova asociální vláda. Takže budu hlasovat pro důvěru naší vládě,“ sdělila ParlamentnímListům.cz Lucie Šafránková, místopředsedkyně sociálního výboru Sněmovny.
A roli podle poslanců hrálo i to, jaká východiska z českého muničního angažmá Andrej Babiš předestřel. „Zaznělo jasně, že v této oblasti dojde ke změnám v přístupu vlády. Česká republika nebude vynakládat ani korunu na nákup zbraní a dlouhodobě upřednostňujeme mírové řešení konfliktu. Cílem je, aby byla muniční iniciativa co nejdříve ukončena a aby se maximální úsilí soustředilo na diplomatická jednání vedoucí k ukončení války,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz poslankyně Marie Pošarová.
