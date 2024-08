Neplní, co má. Pod Václavem Moravcem přitápějí i vládní kruhy

Po zrušení pořadu 168 hodin, který na obrazovce ČT 1 zhruba 18 let uváděla Nora Fridrichová, se zevnitř televize začaly ozývat hlasy, že všem změnám ještě nemusí být konec.

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 10% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 87% Scholz (Německo) 2% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 6280 lidí

Konkrétně by dalším krokem nového generálního ředitele Jana Součka a jeho vedení by prý mohl být pořad Otázky Václava Moravce. Nemá prý jít rovnou o jeho rušení, ale úpravu stávajícího formátu s tím, že Moravce by každý druhý týden střídala ženská moderátorka.

„Přijdou změny. Jediné, co zatím není zcela jasné, zda pořad zmizí úplně, anebo se přejmenuje a Moravec se tam bude střídat s dalším kolegou či kolegyní. Jestli se neurazí a nepráskne v takovém případě dveřmi, těžko říct. Jisté je, že by se nic nestalo. Pokud pořad zůstane a bude ho moderovat například některá z moderátorek, vše zůstane fakticky při starém, pouze by nejspíš došlo k jisté změně stylu vedení pořadu. Jinak by ta změna nedávala logický smysl,“ prozradil PL v minulém týdnu zdroj z České televize.

ParlamentníListy.cz se proto obrátily na politiky s anketní otázkou, zda by změny ve formátu pořadu, anebo dokonce jeho úplně zrušení bylo správné či nikoli.

Předseda sněmovního mediálního výboru a poslanec ANO Patrik Nacher věc komentovat nechtěl. „Nebudu se, na rozdíl od některých koaličních politiků, vyjadřovat k jednotlivým pořadům ČT a jejich moderátorům, to mi nepřísluší,“ uvedl Nacher.

Poslanec ODS Karel Krejza si není jistý. „Nevím. Většinou se to zjistí ex post,“ sdělil.

„Pořad OVM je dlouhodobě neobjektivní. Moderátor VM si jako hosty zve jedny a ty samé hosty. Hosté z vládnoucí koalice jsou vždy v přesile, a to včetně moderátora. Například předseda hnutí SPD Tomio Okamura nebyl do tohoto pořadu pozván již dlouhých devět let, aby náhodou národ neslyšel pravdu. Jedná se o pořad s dlouhodobě klesající sledovaností, které přispívá zejména osoba samotného moderátora. Pokud by byl pořad zrušen, vůbec nic by se nestalo a osobně bych to podpořil. Je to však věcí zejména generálního ředitele ČT Součka,“ vzkázal poslanec SPD Radovan Vích.

Kriticky se vyjádřil europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský. „Pan Moravec dlouhodobě neplní funkci veřejnoprávního pořadu, ale pořadu pro jeho kamarády,“ řekl.

„Já především nerozumím dlouhá léta trvajícímu stavu, kdy ve veřejnoprávní televizi je hlavní diskusní politický pořad pojmenován po soukromé osobě. Komerční televize si něco takového jistě může dovolit, ale u televize veřejné služby, jak je často a s oblibou Česká televize nazývána, pokládám budování jména moderátora za peníze koncesionářů jako krajně neetické a nevhodné. O nutnosti budování nestrannosti a novinářské vyváženosti tohoto pořadu již bylo řečeno v minulosti tolik, že se k tomu snad nemá smysl více vyjadřovat,“ vyjádřil se Boris Šťastný, kandidát do Senátu za ANO a Motoristy sobě.

Fotogalerie: - Pietních 168 hodin

Podle senátorky Jany Zwyrtek Hamplové je už Moravec po dlouhých letech se svým pořadem nudný. „Jako člověk, který už bohužel dost pamatuje, což říkám s úsměvem, chci říct, že pro mne zůstal polistopadovou špičkou debatních pořadů Ota Černý a jeho Co týden dal. Připravenost, inteligence, velkorysý nadhled i vtip, a skutečná nezávislost – to byl Ota Černý. Pak se mi líbila po roce 2000 svěží Sedmička Jany Bobošíkové. Václav Moravec je nepochybně rovněž profesionál, první roky jsem se na Otázky docela často dívala, ale ta doba je bohužel dávno pryč. Postupně to bylo tak nějak stále totéž, i formát a viditelné sympatie začaly unavovat. Už řadu let ho proto až na výjimky nesleduji, považuji to za ztrátu času. A pokud si VM sem tam chvíli pustím, jen se utvrdím, že o nic nepřicházím. Řeknu to asi tak – každý, kdo cokoli nabízí, i Česká televize, musí přijít čas od času s něčím novým, neokoukaným, přitažlivým. A o to dnes u Otázek VM především jde. Chce to zkrátka něco zcela nového. Otázky už svou obsahovou předvídatelností nudí,“ sdělila.

„Včera bylo pozdě. Tento formát už sloužil jako propagace pětikoaliční fronty. Čím dřív bude Moravec pryč, tím lépe. Aktivisté skutečně nemají v roli moderátora televizní debaty co pohledávat,“ sdělil předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek zažil Moravce v dobách, kdy s televizní prací začínal. „Pamatuji začátky Václava Moravce v královéhradecké televizi Galaxii, kdy to ještě byl šikovný, skromný, nadějný moderátor. Pak dělal rozhovory také na Frekvenci 1 a na Impulsu. I tam jsem byl mnohokrát jeho hostem. Pracoval na sobě, rodil se z něho profesionál. Pak se zpřerodil ve hvězdu České televize, něco se s ním stalo a nějak to nezvládl. Zvítězila sebestřednost, přepumpované ego, namyšlenost. Stal se karikaturou sebe sama, je z něho doslova exemplární příklad toho, jak se publicistika, natož ta veřejnoprávní, nemá dělat. Mám na mysli jednostrannost, protežování oblíbenců, namistrovanost. Jakákoli změna tohoto formátu prospěje České televizi a, dokáže-li se z toho poučit a je-li ještě vůbec schopen nějaké sebereflexe, snad i samotnému Moravcovi,“ konstatoval Štěpánek.

„Českou televizi by bylo nejlepší zrušit celou, tyto kosmetické úpravy sice situaci trochu zlepší, ale možná jen na chvíli. Za Václavem Moravcem stojí zástupy lidí z pořadů jako Newsroom CT24, kteří si za hodinu ve studiu sice nebudou drze říkat o desítky nebo i stovky tisíc korun, ale výsledná debata bude mít zřejmě velmi podobnou úroveň. Přál bych mnoha slušným zaměstnancům ČT, aby svou práci mohli stále dělat, ale již ne pro státní televizi a zbytečně nebyli poškozováni tím, co ČT jako celek stojí daňové poplatníky. Nikdo by jim již nemusel vyčítat, že se neřídí svými vlastními předpisy, kterými se zaklínají a přestali by být součástí nekalé mediální konkurence, což nepochybně ČT financovaná povinně dle zákona je,“ míní předseda Svobodných Libor Vondráček.

Psali jsme: Jména, kolem kterých se v ČT našlapuje. Znalec rozebírá, jak to vzniklo „Černé na bílém.“ ČT se musí omluvit za pomluvy o vědkyni. A rychle Fridrichová už nemlčí: Za co mě odstranili? Fico a další „prohřešky“ „Nesledujte ČT.“ Babiš vyzval národ. Do kamer pak potupil Václava Moravce