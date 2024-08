Telefony drnčely. A po zrušení 168 hodin Fridrichové se prý půjde dál

Generální ředitel ČT Jan Souček se nedlouho po svém nástupu pustil do práce rázněji, než se obecně očekávalo. Dokonce i zasvěcení mluví o tom, že v některých ohledech bylo očekáváno spíše opatrné našlapování a postupné drobné změny než radikální řez.

Jde o zrušení pořadu 168 hodin, který po osmnáct let v neděli večer moderovala Nora Fridrichová. Relace byla opakovaně v průběhu let terčem kritiky veřejnosti i politiků a v řadě případů se jím musela zabývat Rada České televize kvůli stížnostem na nevyváženost.

Podle informací redakce ParlamentníchListů.cz ze zdrojů zevnitř České televize se možnost zrušení kontroverzního pořadu Nory Fridrichové řešila už na jaře tohoto roku. Důvodem měly být stížnosti, které se na Kavčí hory hrnuly kvůli obsahu pořadu. Týkaly se především údajné neobjektivity. Stručně řečeno, že si Fridrichová vybrala téma, osobu, která v pořadu mluvila, ale protistrana nedostala prostor vyjádření.

Přestože se obratem po oznámení zrušení pořadu zorganizovala skupina asi deseti demonstrantů vedená známým aktivistou Peszynským, zpráva nevyvolala žádné velké pobouření, jak by možná někteří čekali.

Důvodem může být i to, že podle zdrojů z ČT, s nimiž redakce ParlamentníchListů.cz hovořila, je faktické odstranění Fridrichové z televizní obrazovky úlevou i pro šéfy divize zpravodajství a publicistiky Petra Mrzenu a Michala Kubala.

„Delší čas bylo 168 hodin předmětem sporů, každou chvíli se řešily nějaké problémy. Kubal s Mrzenou už ten pořad ani nechtěli mít pod sebou v divizi zpravodajství a měli vykládat, že pokud by se měl dál vysílat, ať si to dělá někdo mimo Kubalovu redakci. Mluvilo se o tom už na jaře,“ odhaluje podrobnosti důvěryhodný zdroj blízký vedení veřejnoprávní televize.

Na vynesení konečného verdiktu a načasování měla prý svůj vliv i kauza zveřejněné soukromé konverzace mezi Markem Wollnerem, bývalým moderátorem pořadu Reportéři ČT, a Norou Fridrichovou, kde byla námětem témata jako masturbace.

„Tohle bahno diváky rozlítilo. Fridrichová si chtěla s Wollnerem vyřídit účty a vypustila to ven. Pro lidi to bylo už příliš. V našem diváckém centru, kam se běžně diváci obracejí se svými dotazy, drnčely telefony několik dnů a lidé nadávali, že si takový hnus musejí platit, a ještě televize požaduje zvýšení koncesionářských poplatků. Už nebylo na co čekat a pořad vypustit z podzimního schématu,“ podotýká zdroj ParlamentníchListů.cz.

Problémy ostatně veřejně přiznal i ředitel divize zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena. V rozhovoru pro Aktuálně.cz sděluje, že kolem pořadu Nory Fridrichové se neustále řešily samé spory.

„Jistě vás nepřekvapí, že jsme o vysílání 168 hodin v minulosti debatovali opakovaně. Několikrát jsme tedy s ředitelem mluvili i o problémech, které výrobu 168 hodin provázely. Příprava pořadu rozhodně nebyla bezproblémová, naopak. Určitě to nebylo impulzivní rozhodnutí, ale vyvinulo se na základě jednání vícero subjektů. Bavili jsme se o pořadu 168 hodin i proto, že je často terčem kritiky ze strany veřejnosti nebo jednotlivých dozorčích orgánů televize – Rady ČT či Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ řekl serveru Mrzena.

Spekuluje se, že pořad 168 hodin nemusí být posledním, jehož dny jsou na obrazovce ČT sečteny. Své plány má prý vedení veřejnoprávní televize i s pořadem Otázky Václava Moravce.

„Přijdou změny. Jediné, co zatím není zcela jasné, zda pořad zmizí úplně, anebo se přejmenuje a Moravec se tam bude střídat s dalším kolegou či kolegyní. Jestli se neurazí a nepráskne v takovém případě dveřmi, těžko říct. Jisté je, že by se nic nestalo. Pokud pořad zůstane a bude ho moderovat například některá z moderátorek, vše zůstane fakticky při starém, pouze by nejspíš došlo k jisté změně stylu vedení pořadu. Jinak by ta změna nedávala logický smysl,“ prozradil nám člověk blízký jak Radě ČT, tak vedení televize.

Podle jeho slov si čím dál více čelných představitelů ČT začíná uvědomovat, že některé věci je s plynoucím časem potřeba měnit. „Až příliš dlouho tu fakticky rozhodovala jakási partička ‚vyvolených‘, kteří si mohli dělat, co se jim zlíbilo. Není to etické vůči koncesionářům a nemá to ani žádné opodstatnění. Česká televize nepatří úzké skupince moderátorů. Nemluvě o tom, že si někteří z těch ‚vyvolených‘ užívali výsady, o kterých televize ani nevěděla, ale platila za to. Papalášské manýry už snad trpěny nebudou. Vedení zřejmě začíná chápat, že situace byla neudržitelná,“ doplňuje.