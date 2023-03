Soudruhu náčelníku, dovolte mi odejít... Tohle že je ten rázný voják? Opozice nechápe Pavlův „podpis se stížností“

reklama

Prezident Petr Pavel nakonec podepíše zákon snižující původně platnou červnovou valorizaci penzí. Oznámil to ve středu večer s tím, že si ale přeje, aby normu posoudil Ústavní soud, protože má pochybnosti o ústavnosti celého procesu. Pokud by opoziční strany ústavní stížnost nakonec nepodaly, učiní tak podle svých slov sám prezident republiky.

„Jsem přesvědčen, že je naprosto nezbytné, aby tento zákon přezkoumal Ústavní soud. Ústavní soud je jedinou institucí, která má pravomoc rozhodnout, zda je zákon v souladu s Ústavou, nebo nikoli. Ani já jako prezident tuto pravomoc nemám. Opozice avizovala, že zákon napadne u Ústavního soudu. Pokud by to z nějakého důvodu nakonec neudělala, považoval bych za svou povinnost učinit podání k Ústavnímu soudu sám,“ sdělil prezident.

Celé vyjádření prezidenta Pavla k dispozici ZDE

Jak se Petr Pavel s prvním kontroverzním tématem vypořádal? Zeptali jsme se politiků napříč politickým spektrem.

„Především sepsul vládu, že s tím přišla pozdě, že to neměla nepochopitelně v rozpočtu a že způsobila to, že vážně hrozí, že to Ústavní soud shodí ze stolu. O to více mě zklamalo, že to navzdory tomuto riziku podepsal. To, že je připraven to současně dát na Ústavní soud mě jen utvrzuje v tom, že tomu příliš sám nevěří,“ sdělil nám místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček.

Podstatně odlišný názor projevil Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů. „Pokládám to za moudré řešení, které respektuje vůli Parlamentu a současně řeší výhrady k ústavnímu souladu zákona tam, kde budou kvalifikovaně posouzeny, tedy na Ústavním soudě,“ uvedl.

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

„Je to ze strany prezidenta zbytečně odkládané alibistické řešení. Prezident republiky, pokud měl pochybnosti o okolnostech a podmínkách za jakých byl zákon přijímán, jej měl vetovat. K tomu jsme ho jako SPD opakovaně vyzývali. Tímto rozhodnutím hodil prezident téměř tři miliony osob, které pobírají důchod, přes palubu a potvrdil tak, že je prezidentem vládní pětikoalice a nikoliv prezidentem, který bude dodržovat zákony, jak hovořil při svém prezidentském slibu, ale také že bude prezidentem všech,“ reagoval poslanec SPD Radovan Vích.

Podle lidoveckého europoslance Tomáše Zdechovského zvolil prezident Petr Pavel jediné správné řešení. „Jsem o tom naprosto přesvědčen,“ řekl PL.

„Když se na to podívám čistě právně, tak prezident svým podpisem se zákonem vyslovil souhlas. (Svým podpisem přece každý vyjadřuje svůj názor) A následně chce zákon, se kterým souhlasí, napadnout u ÚS. Sice to zákon umožňuje, ale v širší právním smyslu to nedává logiku. Dokonce se k tomu v minulosti vyjadřoval ÚS směrem k poslancům, že je takový návrh na odmítnutí a apeloval na poslance, ať to nedělají. Myslím, že bychom do budoucna měli novelizovat zákon a tyto případy vyloučit,“ nabádá šéf sněmovního ústavně-právního výboru Radek Vondráček (ANO).

Senátorka Jana Zwyrtek Hamplová konstatovala, že by raději měla prezidenta s názorem než bez názoru. „O tom to celé je. U této novely měl Petr Pavel jedinečnou možnost dát najevo, že přes něj právní norma na hraně či přímo za hranou ústavnosti neprojde. Bez ohledu na jeho vztah k vládě. Zvolil cestu určité formy alibismu, protože chtěl vládě přátelsky vyhovět. Ale tak by prezident jednat neměl. Pokud měl pochybnosti o ústavnosti, neměl právní normu daných kvalit podepsat,“ odpověděla na dotaz.

„Velice chápu, že je rolí prezidenta být neutrální a neuzurpovat si vládní odpovědnost. Je to ale on, kdo by mohl a měl zmínit nutnost valorizace rodičovské. Ta byla dlouhodobě ignorována, takže současná drahota dopadá na mladé rodiny nepoměrně tvrdě,“ sdělil pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

Poslanec ANO Pavel Růžička prezidentovo řešení považuje za alibistické. „Tady mi docela chybí od vojáka rázné rozhodnutí. S tímto přístupem by fakt francouzské vojáky na Balkáně nezachránil. Je vidět, že pan prezident je politikou nepolíben a musí si uvědomit, že se nelze zavděčit všem,“ má jasno poslanec.

„Musím se přiznat, ve skrytu duše jsem trochu doufala, že to prezident neudělá, protože mu zájmy a potřeby seniorů budou přednější. On však kývl na to, že třem milionům lidí pobírajících důchod se v podstatě krátí práva. To je moc špatně. A za ubohé považuji i to, že chce zároveň posouzení Ústavního soudu, jestli je tento vládní krok v pořádku. Pokud si není jistý, že je to ústavně čisté, tak to prostě nemá podepsat. Svým podpisem jen potvrdil, že si bude notovat se současnou pětidemoliční vládou. Bezpochyby i jeho voliči doufali, že Petr Pavel bude prezident, který nehloubí příkopy. Nebude. Tímto dokázal, že bude sloužit pouze jedné straně a že je mu úplně jedno jak občané žijí a co je trápí,“ myslí si šéfka KSČM a poslankyně Evropského parlamentu Kateřina Konečná.

Poslanec SPD Jiří Kobza nechápe, jak může prezident zákon podepsat a zároveň zpochybnit jeho ústavnost. „Předevčírem jsem v CNN Prima předpokládal podobný vývoj. Pan prezident se zřejmě rozhodl stát se chytrou horákyní: oblečená-neoblečená, souhlasí-ale nesouhlasí. Není přece možné, aby zákon souhlasně podepsal a současně si umyl ruce tím, že podpoří jeho projednání na Ústavním soudě, čímž vyjadřuje pochybnosti nad jeho ústavností. Jak mu lidi potom mají věřit?“ ptá se.

„Soudruhu náčelníku, hlásím splnění rozkazu. Zákon jsem podepsal, ale pak dám sám sebe kvůli tomu, co jsem podepsal, k Ústavnímu soudu. Dovolte mi odejít!“ odepsal ironicky první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

