Údery Lipavskému na sněmovní akci o Izraeli. Dojatá velvyslankyně

reklama

Každý stát na světě má právo na určení svého hlavního města. „Evidentně toto právo mají všichni kromě Izraele,“ uvedl na konferenci předseda České společnosti přátel Izraele a ředitel Parlamentní skupiny spojenců Izraele Karel Sedláček.

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 83% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8376 lidí

„Toto právo musí být přiznáno i Izraeli a Jeruzalému. Je nutné vyvrátit všeobecný omyl, že přesun ambasády není právně v pořádku. My si to nemyslíme a nemyslí si to mnoho právních expertů, z nichž někteří jsou tu dnes přítomni. Přesun ambasády do Jeruzaléma prostě není proti mezinárodnímu právu,“ uvedl Sedláček.

Podle jeho slov vznikla Pražská deklarace spojenců Izraele, která v současné době putuje do zbytku světa. Svým způsobem jsme zde svědky historického momentu, kdy právě z českého hlavního města pochází jasná a silná podpora Izraeli.

Izraelská velvyslankyně v České republice Anna Azari děkovala za mimořádnou podporu, které se její zemi u nás dostátá. „Jsem v těchto okamžicích opravdu šťastná, že jsem si pro své působiště zvolila právě Prahu a Českou republiku, kde nejen celá politická scéna, ale i novináři a občané stojí na straně Izraele,“ uvedla diplomatka.

Člen sněmovní Meziparlamentní skupiny ČR – Izrael a poslanec Miloslav Janulík připomněl, že na přesunu ambasády do Jeruzaléma pracují léta. „Sám se na tom podílím už třetí volební období. Můžeme tímto konkrétním činem dosvědčit, že jsme přáteli a spojenci. Poté, co se stalo 7. října, jsme si řekli: kdy jindy, když ne teď. Přesun české ambasády považujeme nejen za nejviditelnější symbol, ale hlavně morální podporu pro izraelský národ v tomto jeho těžkém okamžiku,“ uvedl Janulík.

Právník a člen České společnosti pro mezinárodní právo Pavel Hasenkopf přednesl svoji analýzu k otázkám, zdali je, či není přesun ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma v rozporu s mezinárodním právem. Zdůraznil, že mezinárodní právo má zcela jiný charakter než právo jakéhokoli státu světa, protože platí mezi svrchovanými státy, kterým nikdo nesmí nic nařizovat.

„Většina rezolucí Rady bezpečnosti OSN má pouze doporučující charakter a nejsou právně závazné,“ sdělil právník s tím, že se to týká i rezolucí č. 476 a 478. „Obě tyto rezoluce nejsou právně závazné vůbec, tedy ani pro Stát Izrael. Rada bezpečnosti nemá pravomoc cokoli prohlašovat za právně platné, nesmí si přisvojovat roli Mezinárodního soudního dvora,“ konstatoval.

Michal Pacovský, další z právních expertů, se pozastavoval nad tím, proč se jiné země pletou do toho, na čem se mezi sebou dohodnou Izrael a Palestinci. „Má vůbec svět právo omezovat je v tom, jaké dohody mezi sebou chtějí, či nechtějí mít?“ ptal se právník a doplnil obecné pravidlo, že i špatná dohoda je lepší než dobrý soud.

„Přesun ambasády do Jeruzaléma neodporuje žádným dohodám ani rezolucím Rady bezpečnosti OSN, o kterých samy obě strany říkají, že na nich staví své vlastní vztahy. Obavy o ochranu svatých míst v Jeruzalémě byly dávno vyřešeny. Nejde tedy o otázku právní, ale pouze o otázku politickou,“ sdělil své stanovisko doktor Michal Pacovský.

Fotogalerie: - Velvyslanectví do Jeruzaléma

Připomeňme, že k přesunu českého velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma vyzvali zhruba před měsícem vládu i poslanci, kteří se na tom shodli jednomyslně, což je dozajista unikátní shoda.

„Poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje agresi teroristického hnutí Hamás vůči Státu Izrael, která započala dne 7. října 2023, vyjadřuje jednoznačnou podporu a solidaritu Izraeli a jeho obyvatelům a podporuje plné právo Izraele na přijetí vojenských a jiných opatření k zajištění své bezpečnosti a vyzývá vládu, aby ve vhodném okamžiku přesunula ambasádu ČR do Jeruzaléma,“ stojí v usnesení z 10. října. Plánu dosud stojí v cestě ministr zahraničí Jan Lipavský.

První, kdo na české politické scéně přišel s plánem na přesun českého velvyslanectví do Jeruzaléma, byl dnes již bývalý prezident republiky Miloš Zeman, pro kterého je Izrael srdeční záležitostí. Během funkčního období se mu podařilo prosadit otevření Českého domu a pobočky velvyslanectví v Jeruzalémě.

Exprezident za přesun ambasády lobboval u všech vlád a pochopení našel i u Petra Fialy, který by však nejprve musel přesvědčit pirátské koaliční partnery. Dlouhodobé propalestinské postoje pirátského politika Jana Lipavského patřily mezi důvody, proč ho Zeman odmítal jmenovat šéfem diplomacie. Fialovi nakonec vyhověl, aby po volbách neblokoval vzniku celé vlády.

Fotogalerie: - Společně pro Izrael

Fotogalerie: - Zeman v Izraeli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE