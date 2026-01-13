Bez eura, s EET, tvrdě k migraci. Babiš si jde pro důvěru

O vyslovení důvěry nové vládě Andreje Babiše jednali v úterý poslanci Poslanecké sněmovny. Jde o ústavní povinnost každého nově jmenovaného kabinetu, bez níž nemůže vláda plnohodnotně vládnout. Vládní koalice disponuje 108 hlasy, což znamená, že má důvěru ve Sněmovně prakticky zajištěnou.
Jednání o důvěře koaličnímu kabinetu Sněmovna zahájila po třinácté hodině. V úvodu se ke slovu dostal premiér Babiš. „Chci jasně říci, že Česká republika a čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika,“ řekl premiér, podle něhož by se tuzemsko mělo stát inspirací pro další země.
Premiér Andrej Babiš ve svém vystoupení před poslanci vyzdvihl hlavní priority nové vlády a zároveň se ostře vymezil vůči předchozímu kabinetu. „Naší prioritou je návrat k rozpočtové stabilitě bez zvyšování daní lidem a firmám,“ prohlásil.
Zdůraznil, že jeho vláda nebude usilovat o přijetí společné evropské měny. „My euro zavádět nebudeme. Buďme rádi, že nejsme v eurozóně,“ prohlásil premiér ve Sněmovně. Nechal se také slyšet, že chce opět zavést elektronickou evidenci tržeb.
Výrazně se dotkl také otázky migrace. „Budeme mít nulovou toleranci nelegální migraci,“ uvedl Babiš s tím, že v této oblasti vláda nehodlá ustupovat žádnému vnějšímu tlaku. Ve svém projevu zároveň naznačil změny v zahraničněpolitickém kurzu a kritizoval dosavadní přístup, který podle něj ne vždy hájil české národní zájmy.
Program, který Babiš v dolní komoře po jednotlivých kapitolách představil, podle něho budou ministři vyhodnocovat každého půl roku.
Předseda SPD Tomio Okamura ve svém vystoupení připomněl výhrady SPD k některým bodům vládního programu. Strana podle něj vládu podpoří, ale trvá na svých podmínkách, zejména pokud jde o zahraniční politiku a vojenskou pomoc Ukrajině. SPD dlouhodobě kritizuje takzvanou muniční iniciativu a odmítá další zapojování Česka do vojenských projektů, které podle ní nepřinášejí přímý prospěch českým občanům.
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura v debatě o vyslovení důvěry vyjádřil očekávání, že nový kabinet přinese do české politiky změnu směrem k větší svobodě a demokracii. Podle něj má mít vláda jasnou hodnotovou orientaci a opírat se o pragmatický přístup k řízení státu. „Součástí naší strategie je a bude posilování české ekonomiky, posilování jistot bezpečnosti, zvyšování životní úrovně našich občanů a zlepšení veškerého prostředí pro naše firmy a podnikatele,“ uvedl.
Předseda Motoristů a ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka ve svém vystoupení ostře kritizoval působení předchozích vlád v zahraniční politice i v oblasti životního prostředí. Podle něj byly tyto resorty zatíženy ideologií. „V zahraniční i environmentální politice dlouhodobě převažovala ideologie nad realitou,“ uvedl Macinka ve Sněmovně.
Nový kabinet podle něj představuje odklon od ideologického řízení státu a návrat k praktičtějšímu výkonu politiky. V této souvislosti uvedl: „Tato vláda vrací politiku lidem, vrací stát realitě a vrací rozhodování s ideologií zpět k odpovědnosti,“ doplnil Macinka.
K ekonomickým tématům se vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová. Ta potvrdila, že vláda nebude usilovat o přijetí eura a chce klást důraz na stabilitu veřejných financí. „Naší prioritou je stabilita veřejných financí a odpovědné hospodaření státu,“ uvedla Schillerová.
Po vystoupeních lídrů vládních uskupení dostali v Poslanecké sněmovně prostor také další členové nového kabinetu, mezi nimi i ministři jednotlivých resortů. K ekonomickým tématům se ve Sněmovně vyjádřila ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která zdůraznila, že vláda chce nabídnout stabilitu a pozitivní očekávání.
Ve svém vystoupení se ostře vymezila vůči dosavadní hospodářské politice a uvedla: „Říkám dost škodlivému škrtání a dušení lidí a firem vysokými daněmi.“
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) zdůraznil význam investic a podpory podnikatelského prostředí. Hospodářská politika nové vlády má být podle něj postavena na konkrétních výsledcích, nikoli na deklaracích. Zároveň odmítl obavy z posunu zahraničněpolitické orientace země na východ a připomněl, že první významnou zahraniční cestu s podnikateli plánuje do Spojených států.
Šéf resortu obrany Jaromír Zůna (za SPD) se ve svém vystoupení zaměřil na oblast bezpečnosti a obrany. Zdůraznil, že silná armáda je základním předpokladem suverenity státu.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) se věnoval zejména otázce migrace a vnitřní bezpečnosti. Připomněl, že vláda se shodla na prosazování politiky nulové tolerance nelegální migrace jak v České republice, tak na úrovni Evropské unie. Na závěr svého vystoupení zdůraznil význam bezpečnostních složek a jejich stabilního fungování. „Bezpečnost, stabilita a funkční stát nebudou jen deklarovanými cíli, ale skutečnými prioritami naší práce,“ uvedl.
Opozice už během dne dala jasně najevo, že vládě důvěru nedá. Expremiér Petr Fiala (ODS) prohlásil, že vláda ANO, SPD a Motoristů „dělá naší zemi ostudu a důvěru si nezaslouží“. Kritika zaznívala především na adresu zahraničněpolitické orientace kabinetu, rozpočtových priorit i obav o nezávislost institucí. Opoziční poslanci využívali rozpravu k ostrým vystoupením a varováním před tím, jakým směrem se podle nich země může vydat.
Podle odhadů předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury by poslanci mohli o důvěře nové vládě hlasovat ve středu vzhledem k velkému zájmu poslanců o vystoupení v rozpravě. Sněmovna se shodla, že úterní jednání skončí ve 21 hodin a nebude pokračovat přes noc.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.