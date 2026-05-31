Fiala začal mluvit o zradě. Nevyplatilo se mu to

31.05.2026 13:29 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Kdo zrazuje České občany? Bývalý premiér Petr Fiala na sociální síti X popsal vládu Andreje Babiše coby „vládu národní zrady“. Mnozí mu však vyčetli, že i jeho vláda v lecčem zradila a nedodržela sliby.

Fiala začal mluvit o zradě. Nevyplatilo se mu to
Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Fiala

Podle Petra Fialy se naplnilo jeho varování před vznikem „vlády národní zrady“. V komentáři na X se bývalý premiér nechal slyšet, že vláda ANO, SPD a Motoristů podle něj zradila české občany v řadě oblastí. Mimo jiné dle Fialy oslabila bezpečnost, útočí na veřejnoprávní média, ničí veřejné finance a vyvolává zbytečné konflikty s prezidentem Petrem Pavlem.

„Vláda vás všechny zradila,“ tvrdí Petr Fiala.

Premiéra Andreje Babiše označuje za člověka v brutálním střetu zájmů, ministra zemědělství Martina Šebestyána (nestraník za SPD) za „agenta Agrofertu“ a ministra zahraničí za „hochštaplera z venkovské diskotéky“.

„A proto je na čase říct jasně: tohle není jen špatná vláda, tohle je vláda, která si spletla republiku s kořistí. A čím déle zůstane u moci, tím vyšší účet za její zradu zaplatí každý občan této země,“ uvedl Fiala.

Uživatelé sociální sítě X ovšem neváhali a bývalému premiérovi připomněli, že i on v lecčems nedodržel své předvolební sliby a občany zradil.

„Píše ten, který své programové prohlášení zradil hned dvakrát…“ přisadila si uživatelka Květa.

„Vláda plní předvolební a povolební sliby. Zrádce svých vlastních slibů to považuje za zradu. Fiala a prezident slouží cizím zájmům a pomlouvají vlastní stát. To je skutečná zrada,“ usoudil uživatel Jiří.

Jiný uživatel Fialovi připomněl, že jeho vláda slibovala, že nezvýší daně.

Uživatel Saša dal bývalému premiérovi za pravdu se současnou vládou Babiše. Rovněž ale považoval za nutné zmínit, kdo je podle něj na vině, že je nyní u moci Babiš. „I když s tou současnou vládou máte víceméně pravdu, tak je potřeba zopakovat, kdo jim připravil cestu k ovládnutí republiky. Tím člověkem jste byl vy, svým slabošstvím a bohorovností, možná i leností,“ uvedl uživatel.

„Mě teda zradili politici ODS,“ řekl tvrdě další uživatel a jiný souhlasil a potvrdil, že měl také „pocit zrady“ spíše když byl u vlády Petr Fiala.

„Když jste vládl vy a oproti předvolebním slibům, zvýšil daně, odvody a TV poplatky, podpořil zákaz spalovacích motorů, urychlil zadlužování a potlačoval svobodu slova. S nynější vládou jsem v rámci možností spokojen. Jak je ten svět relativní, že?“ podotkl na X.

Psali jsme:

Paříž v plamenech. Už zní, kdo za to může
„Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně
Miloš Vystrčil dnes mizí na Tchaj-wan. Linkou
Poplatky se budou měnit jinak. „Odmítají změnu.“ Od Motoristů přišel vzkaz

 

Zdroje:

https://t.co/7utuEWOtUQ

https://x.com/HappyLuludhi/status/2060971771730248069?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/JiriRandula/status/2060985761571234088?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/Jirkako1/status/2060996411777306638?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/P_Fiala/status/2060965254369087708?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/PrzeczekT/status/2060998125070758211?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/sasakrizek/status/2060998942611931252?ref_src=twsrc%5Etfw

https://x.com/VK0715298498312/status/2061000820372427021?ref_src=twsrc%5Etfw

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , Fiala , vláda , x , zrada

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Zrazuje vláda Andreje Babiše (ANO) české občany?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

EK

Kolik % dáváte tomu, že po roce 2030 bude EK v lepším složení než je teď a bude víc racionální? Já se bojím, že nebude. Mimochodem, vy jste pro naše členství v EU nebo ne?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy

Diskuse obsahuje 23 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Kdo vás ještě může brát vážně?“ Klempíř se Baxou nedal vyvést z míry

14:25 „Kdo vás ještě může brát vážně?“ Klempíř se Baxou nedal vyvést z míry

„Ta velká slova kolegy Baxy jsou trochu směšná. My nechceme zničit média veřejné služby. My chceme j…