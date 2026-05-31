Fiala začal mluvit o zradě. Nevyplatilo se mu to

Podle Petra Fialy se naplnilo jeho varování před vznikem „vlády národní zrady“. V komentáři na X se bývalý premiér nechal slyšet, že vláda ANO, SPD a Motoristů podle něj zradila české občany v řadě oblastí. Mimo jiné dle Fialy oslabila bezpečnost, útočí na veřejnoprávní média, ničí veřejné finance a vyvolává zbytečné konflikty s prezidentem Petrem Pavlem.
„Vláda vás všechny zradila,“ tvrdí Petr Fiala.
Premiéra Andreje Babiše označuje za člověka v brutálním střetu zájmů, ministra zemědělství Martina Šebestyána (nestraník za SPD) za „agenta Agrofertu“ a ministra zahraničí za „hochštaplera z venkovské diskotéky“.
„A proto je na čase říct jasně: tohle není jen špatná vláda, tohle je vláda, která si spletla republiku s kořistí. A čím déle zůstane u moci, tím vyšší účet za její zradu zaplatí každý občan této země,“ uvedl Fiala.
Uživatelé sociální sítě X ovšem neváhali a bývalému premiérovi připomněli, že i on v lecčems nedodržel své předvolební sliby a občany zradil.
Před loňskými volbami jsem říkal, že pokud vládu sestaví Andrej Babiš s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou, půjde o Vládu národní zrady. Komunisté se naštěstí do Sněmovny nedostali, ale ANO se SPD vládu sestavily… Někteří komentátoři nám označení Vláda národní zrady tenkrát… pic.twitter.com/7utuEWOtUQ— Petr Fiala (@P_Fiala) May 31, 2026
„Píše ten, který své programové prohlášení zradil hned dvakrát…“ přisadila si uživatelka Květa.
„Vláda plní předvolební a povolební sliby. Zrádce svých vlastních slibů to považuje za zradu. Fiala a prezident slouží cizím zájmům a pomlouvají vlastní stát. To je skutečná zrada,“ usoudil uživatel Jiří.
Jiný uživatel Fialovi připomněl, že jeho vláda slibovala, že nezvýší daně.
Uživatel Saša dal bývalému premiérovi za pravdu se současnou vládou Babiše. Rovněž ale považoval za nutné zmínit, kdo je podle něj na vině, že je nyní u moci Babiš. „I když s tou současnou vládou máte víceméně pravdu, tak je potřeba zopakovat, kdo jim připravil cestu k ovládnutí republiky. Tím člověkem jste byl vy, svým slabošstvím a bohorovností, možná i leností,“ uvedl uživatel.
„Mě teda zradili politici ODS,“ řekl tvrdě další uživatel a jiný souhlasil a potvrdil, že měl také „pocit zrady“ spíše když byl u vlády Petr Fiala.
„Když jste vládl vy a oproti předvolebním slibům, zvýšil daně, odvody a TV poplatky, podpořil zákaz spalovacích motorů, urychlil zadlužování a potlačoval svobodu slova. S nynější vládou jsem v rámci možností spokojen. Jak je ten svět relativní, že?“ podotkl na X.
Me teda zradili politici ODS, vy ve vlade a primatorka vankova v Brne. Oba ODS.
