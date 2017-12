Až 10 tisíc lidí může z Libye přijít do Evropy, hlásí Itálie

Italský ministr vnitra Marco Minniti upozorňuje, že až 10.000 uprchlíků by se mohlo dostat z Libye do Evropy. Uprchlíci, kteří uvízli v tamějších táborech, by mohli využít legální humanitární trasy, uvedl podle serveru ČTK...