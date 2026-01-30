Security Magazín: Zemětřesení v tajné službě

V České republice se v souvislosti s tajnými službami míní především vojenské zpravodajství, BIS a ÚZSI.
Právě dění kolem ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) je podle zdrojů odborného média nejživější.
Do budoucna se prý mohou změny dotknout i policejního prezidia, kde v roce 2027 končí mandát Martinu Vondráčkovi. V hnutí ANO má prý silnou pozici šéf NCOZ Jiří Mazánek.
Premiér podle zjištění Security Magazínu situaci v BIS a ÚZSI dlouhodobě sleduje, dosud se však personálním otázkám přímo nevěnoval.
V kuloárech se hovoří také o možném sloučení zmíněných služeb.
Zdroje citovaného média připouštějí, že by Vladimíra Posoldu, ředitele ÚZSI, mohl v budoucnu nahradit jeho náměstek Petr Hrazánek. Ten má mít blízko k bývalému šéfovi Vojenského zpravodajství Janu Berounovi.
Kdo by případnou změnu inicioval, však není jasné.
Ing. Andrej Babiš
