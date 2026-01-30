Security Magazín: Zemětřesení v tajné službě

30.01.2026 11:46 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Na sklonku loňského roku se podle zjištění Security Magazínu uskutečnilo několik klíčových schůzek k budoucímu směřování tajných služeb. V centru dění měl stát předseda ANO a premiér Andrej Babiš, přičemž informace postupně potvrdilo více zdrojů ze zpravodajské komunity.

Security Magazín: Zemětřesení v tajné službě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda vlády Andrej Babiš

V České republice se v souvislosti s tajnými službami míní především vojenské zpravodajství, BIS a ÚZSI.

Právě dění kolem ÚZSI (Úřad pro zahraniční styky a informace) je podle zdrojů odborného média nejživější.

Do budoucna se prý mohou změny dotknout i policejního prezidia, kde v roce 2027 končí mandát Martinu Vondráčkovi. V hnutí ANO má prý silnou pozici šéf NCOZ Jiří Mazánek.

Premiér podle zjištění Security Magazínu situaci v BIS a ÚZSI dlouhodobě sleduje, dosud se však personálním otázkám přímo nevěnoval.

V kuloárech se hovoří také o možném sloučení zmíněných služeb.

Zdroje citovaného média připouštějí, že by Vladimíra Posoldu, ředitele ÚZSI, mohl v budoucnu nahradit jeho náměstek Petr Hrazánek. Ten má mít blízko k bývalému šéfovi Vojenského zpravodajství Janu Berounovi.

Kdo by případnou změnu inicioval, však není jasné.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

Zdroje:

https://www.securitymagazin.cz/security/za-vondracka-mazanek-za-posoldu-hrazanek-1404073989.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , BIS , Mazánek , Posolda , ÚZSI , Hrazánek

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Grónsko

Pane premiére, jaký je podle vás skutečný důvod proč chce USA Grónsko? Myslíte, že se o Grónsko bojí, že by na něj Rusko zaútočilo raketami, o kterých jste mluvil? Nebo se snad bojí Ruska? Pochybuji

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Díky kefíru tělo mládne před očimaDíky kefíru tělo mládne před očima Tělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signályTělo přeplněné vlákninou vysílá jasné signály

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Security Magazín: Zemětřesení v tajné službě

11:46 Security Magazín: Zemětřesení v tajné službě

Na sklonku loňského roku se podle zjištění Security Magazínu uskutečnilo několik klíčových schůzek k…