Statisíce lidí jako „pokusní králíci“? O jejich komfortu rozhoduje sporný tendr

Zakázka století pod drobnohledem
Jedna z největších veřejných zakázek v historii české železnice pokračuje. Tendr na zajištění železniční obslužnosti Prahy a Středočeského kraje za zhruba 140 miliard korun má na desítky let ovlivnit podobu příměstské dopravy v metropoli i jejím okolí. Právě proto se na něj soustředí mimořádná pozornost, nejen ze strany odborníků, ale i politiků a veřejnosti. Jak ale ukazují poslední měsíce, celý proces provází řada sporných momentů a rozhodnutí.
Jednou z prvních kontroverzí bylo odhalení, že technická dokumentace, kterou organizace ROPID rozeslala účastníkům tendru, obsahovala zápatí společnosti Škoda Group, tedy jednoho z potenciálních dodavatelů. Informaci uvedla na svém webu Pražská integrovaná doprava (PID). To okamžitě vyvolalo otázky, zda není soutěž „šitá na míru“ jednomu z účastníků. ROPID se bránil tím, že šlo o administrativní chybu. Pochybnosti ale zcela nezmizely.
„Pevně věřím, že vysvětlení ROPIDu o administrativní chybě je pravdivé. Pokud by technické podklady skutečně vznikaly u jednoho z potenciálních dodavatelů, bylo by to absolutně nepřijatelné. Takový postup by narušoval férovou soutěž a poškozoval by důvěru v celé výběrové řízení,“ řekl Ondřej Prokop, předseda pražské buňky hnutí ANO a možný kandidát na primátora.
Ing. Ondřej Prokop
České dráhy a osm dní, které budí rozpaky
Další kontroverze přišla v navazující fázi soutěže. Dopravci, kteří se ucházejí o samotný kontrakt na provoz, totiž musí paralelně soutěžit i dodavatele vlaků. A právě tady se objevuje nový problém. České dráhy ve svých soutěžích na nové jednotky upravily zadávací dokumentaci a stanovily lhůtu pro podání upravených předběžných nabídek na pouhých osm dní. O situaci informoval například web RailTarget.cz.
Podle části trhu i odborníků jde o mimořádně krátký čas, který je pro velké mezinárodní výrobce jen obtížně zvládnutelný. Ti musí analyzovat změny, promítnout je do technických i cenových nabídek a zároveň projít interními schvalovacími procesy. Takto nastavený harmonogram proto vyvolává otázky, zda jsou podmínky skutečně rovné pro všechny.
Pražané jako „pokusní králíci“?
Celá debata přitom není jen technickou otázkou pro odborníky a milovníky železnice. Ve skutečnosti se přímo dotýká statisíců lidí. Vždyť každý pracovní den totiž do Prahy dojíždí podle odhadů téměř 300 tisíc lidí a právě oni budou novými vlaky pravidelně jezdit.
A právě tito lidé se mohou nedobrovolně objevit v laboratoři v podobě dostatečně neprověřeného vlaku. Okolnosti soutěže zatím napovídají, že by mohl soutěž vyhrát výrobce bez silných referencí z posledních deseti let. Pokud by soutěž vedla k výběru méně prověřených výrobců, cestující se mohou stát fakticky testovací skupinou nových technologií v ostrém provozu.
To je o to citlivější, že se soutěže účastní i velcí zahraniční výrobci s dlouholetými zkušenostmi a ověřenými produkty. V jejich případě by šlo o sázku na jistotu, ale i na kvalitu. Schopnost reagovat na technologický posun dokazují v desítkách a stovkách tendrů po celém světě. „U takto zásadní zakázky by mělo být prioritou, aby šlo o dlouhodobě prověřená řešení. Experimentování v ostrém provozu může mít dopad na spolehlivost i komfort pro cestující,“ upozorňuje advokátka a předsedkyně spolku Fair Rail Andrea Kneiflová.
Cena rozhoduje téměř o všem, komfort půjde stranou
Kritika se zároveň soustředí i na samotné nastavení hodnoticích kritérií. V soutěžích Českých drah totiž hraje cena dominantní roli, tvoří až 9191 procentprocent celkového hodnocení. Zbývajících9 procent9 procent připadá na prodloužení záruky a hmotnost jednotky. V praxi to tak znamená, že rozhodujícím faktorem bude nejnižší nabídka, zatímco kvalita, komfort nebo dlouhodobé náklady zůstávají v pozadí.
„Rozhodnutí dát 91 procent váhy na cenu znamená fakticky rezignovat na kvalitu, komfort i inovace. Nejvíc utrpí samotní cestující,“ uvedl pražský politik Ondřej Prokop.
Podobně kriticky se vyjadřují i další politici a experti. U zakázek s horizontem desítek let by podle nich měly hrát výraznější roli náklady životního cyklu, tedy nejen pořizovací cena, ale i údržba, spotřeba energie nebo spolehlivost.
Riziko zdržení i dražšího výsledku
Podle odborné veřejnosti se navíc jednotlivé sporné momenty mohou sčítat. Každá pochybnost o férovosti tendru totiž zvyšuje riziko odvolání neúspěšných uchazečů k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo následných soudních sporů. A to může mít reálný dopad. Pokud by se celý proces protahoval, hrozí nejen zpoždění projektu, ale i jeho prodražení. V krajním případě by se tak mohlo stát, že vlaky, které mají za několik let začít jezdit, se na koleje dostanou výrazně později, než bylo plánováno. V takovém případě by důsledky nepocítili jen zadavatelé nebo dopravci, ale především lidé, kteří na železnici spoléhají každý den.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.