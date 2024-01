Nevolnictví. Stát vás okrade, vše uvidí. Digitální peníze děsí. Výzva Čechům

S přijetím CBDC – digitálních peněz centrálních bank, podle ekonoma Lukáše Kovandy přichází zánik hotovosti spolu se svobodami s ní spjatými, vznik systému sociálních kreditů a začátek novodobého peněžního nevolnictví.

Digitální peníze centrálních bank (central bank digital currencies, CBDC) lze definovat jako peníze, které jsou přímou pohledávkou jejich držitele vůči centrální bance. Tyto digitální peníze mají hodnotu určenou v měně daného státu – například v českých korunách, případě České republiky.

CBDC by tedy představovaly novou formu peněz v digitálním formátu, vytvořenou centrální bankou. Podobně jako běžné hotovostní peníze by CBDC mohla sloužit k placení, ale i pro spoření.

V současnosti možnost užívání digitálních peněz mají především obchodní banky. S emisí retailové CBDC by tuto možnost získaly i občané a firmy.

„S digitálními penězi CBDC bude stát postupně moci svévolně danit lidem úspory, a to nastavením mohutného záporného úročení,“ varoval Kovanda skrze sociální síť X. „Třeba až –50 % ročně.“

Vláda by byla schopná u peněz zavést expirační lhůtu. „Bude také moci u peněz zavádět expirační lhůtu. Bude moci lidem diktovat a zakazovat nákup konkrétního zboží či služby,“ napsal ekonom a příkladně nastínil, že například kdo překročí limit pro uhlíkovou stopu, nebude si moci koupit letenku.

„Jako váš prezident nikdy nedovolím vytvoření digitální měny centrální banky,“ řekl Trump v New Hampshiru s odkazem na kandidáta Viveka Ramaswamyho, který je příznivcem kryptoměn a kritika CBDC. Po špatném výsledku v Iowě svou kampaň pozastavil.

„Digitální měna centrální banky je podle mého názoru hrozbou pro svobodu v této zemi,“ řekl Ramaswamy v úterním rozhovoru pro Bloomberg. „Vytváří mechanismus, díky němuž může vláda vymazat váš bankovní účet nebo vaše dolary, pokud uděláte nebo řeknete něco, co vláda neschvaluje.“

Trump just gave full credit to Vivek for alerting him as to the dangers of a CBDC



He proceeds to promise that he will never allow for one to be created



This is really good news. A CBDC would lead to complete financial tyranny. pic.twitter.com/StMUixt9ct