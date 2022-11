„Do ODS nepatří.“ Na Fialu se sype zloba. I za scény s letadlem

reklama

Premiér Petr Fiala s delegací zavítal vládním Airbusem na klimatickou konferenci do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, kde vystoupil s projevem. V něm zavázal Českou republiku, že pevně stojí za odvážnými cíli Evropské unie, tedy že do roku 2030 sníží naše země uhlíkové emise o 55 procent a nejpozději do roku 2050 se stane plně uhlíkově neutrální.

Mezi mnohdy členy vládní ODS, kteří upozorňují na konzervativní kořeny své strany a k „boji s klimatickou změnou” se staví minimálně střízlivě, to vyvolalo šok a znechucení. Korunu všemu podle těchto vnitřních kritiků nasadila účast tzv. LGBTQ+ aktivisty a člena Strany zelených Kryštofa Stupky, který v nedávné minulosti Petra Fialu opakovaně kritizoval za homofobii v řadách ODS a požadoval po něm omluvu.

„Koalice SPOLU se musí neprodleně omluvit za nechutný scapegoating gay a lesbických rodin a párů z úst jejich předsedy Petra Fialy. Psát, že nejsme přirození a že jsme proti vašemu poznání a víře už je moc,” napsal na Twitteru loni na podzim aktivista Stupka. O rok později již na této sociální síti sdílel snímky z kbelského vojenského letiště, jak s premiérem Fialou vyráží jako součást delegace na summit o klimatu.

Někteří členové ODS kritizovali Stupku veřejně a divili se předsedovi vlády, že svolil, aby byl člen Strany zelených, gay aktivista a jeho vlastní kritik členem vládní delegace. „Doufám, že zdejší cancelovač polštářů v Bille a tvůrce jiných zásadních politických postojů (třeba nenávist k církvi atd.) přijde na palubě letadla za premiérem a řekne mu: Petře, omluvte se mi, protože ten scapegoating je fakt moc, jinak se nenechám příště vozit po konferencích,” napsal na Twitteru právník a občanský demokrat z Brna Ondřej Šimíček.

Do debaty k Fialově účasti a projevu na klimatické konferenci se zapojil též šéfredaktor týdeníku Reflex Marek Stoniš. „Na klimakonferenci v Egyptě provází premiéra tento člen Stran Zelených, aktivista LGBTQ+. Petr Fiala dnes vystoupí s projevem, kdy planetě slíbí do roku 2030 vybití jedné třetiny českého skotu a do roku 2050 likvidaci evropského průmyslu. Píše mu projevy Kryštof Stupka nebo je jen rediguje?” ptal se Stoniš.

Na základě neformálních rozhovorů redakce PL s několika členy ODS je zřejmé, že zdaleka ne všichni občanští demokraté jsou z postupu svého stranického lídra nadšeni. Naopak lze říci, že za poslední dobu bylo jen málo témat, která by budila tolik negativních emocí a rozčarování.

„Zdá se mi to jako zlý sen! Předseda ODS, pravicové konzervativní strany s liberálním ekonomickým přesvědčením a obhajobě volného trhu v genech hájí politiku zelených fanatiků a neomarxistů, to je naprostá katastrofa a hanebná poprava ODS jejím samotným předsedou. Nechávám průchod emocím, ano, ale nikdo se nemůže divit. Nebo snad Petr Fiala přestoupil k Zeleným či Pirátům a opomněl nám to sdělit? Kéž by to byla pravda. Upřímně netuším, jestli si to Fiala vážně myslí, nebo ho k tomu někdo tlačí a je mi to s prominutím u zadku. Jestliže si to myslí, nemá v ODS co pohledávat. Jestliže se k tomu kýmsi nedal dotlačit, nemá co pohledávat v čele vlády ani v čele ODS, protože tam patří lídr schopen prosazovat racionální pravicovou politiku. Na rudozelené sra*ky tu máme jiné partaje,” rozohnil se letitý občanský demokrat s příslibem, že jeho výpověď zůstane pod rouškou anonymity.

Kryštof Stupka v OSN

Jeho stranický kolega z druhého konce republiky byl sice podobně kritický, avšak svůj pohled projevil o poznání mírněji. „Od slabého lídra nečekejte silné činy. Fiala už mě nemůže ničím překvapit, říkám to dávno, že je mimo. Myslí si, že řídí Evropu, ale nedovede uřídit ani vlastní vládu. Nadávat za to můžeme sami sobě, protože kdo jiný si ho opakovaně zvolil za předsedu… Pokud je slabá a nesebevědomá strana, logicky má v čele reprezentanta přesně takového směru. Víte co, za vším je problém a podělanost v důsledku konce Nečasovy vlády a snahy za každou cenu prokázat jakési odstřižení od kmotrů. S tím šel ruku v ruce i strach vyměnit Fialu za někoho výraznějšího, protože s neslaným nemastným profesorem v čele nás přece nikdo nebude obviňovat z klientelismu, že. Takže jsme sice rádoby čistí a to slovo rádoby bych podtrhnul, ale nakonec to povede až tam, že nebudeme nikým. Jen slouhy cizích zájmů,” popisuje další z naštvaných členů ODS.

CELÝ PROJEV PREMIÉRA NA KLIMATICKÉ KONFERENCI:

Pane prezidente, Excelence, dámy a pánové,

dovolte mi, abych vyjádřil své uznání vládě a lidu Egyptské arabské republiky za uspořádání této významné konference.

My, světoví lídři, kteří jsme se zde v Šarm aš-Šajchu sešli, vnímáme naléhavost naší reakce na změnu klimatu, která ovlivňuje celkový blahobyt lidstva.

Naše země v současné době předsedá Radě Evropské unie. Z této pozice bych rád zdůraznil, že čelíme bezprecedentní agresi Ruska vůči Ukrajině.

Kromě přímých dopadů má i mnoho tragických vedlejších účinků, jako je energetická a potravinová krize, která postihuje mnoho zemí, a také nedozírné negativní dopady na životní prostředí a ochranu klimatu.

Řada evropských zemí, které zůstávají věrné závazkům Pařížské dohody, je nuceno dočasně více využívat fosilních paliv, než se předpokládalo. Snaží se o to, aby měli dostatek energie. Aby svým lidem zajistili teplo.

Chápeme sociální a ekonomická hlediska této situace.

EU na válku rychle zareagovala a vytvořila revoluční balíček RePower EU. Je to cesta z krize: sníží naši závislost na ruském plynu – a také na fosilních palivech obecně.

Je to velmi důležité, protože se nesmíme přestat soustředit na probíhající změnu klimatu, která pro mnohé představuje zásadní hrozbu.

Rozsah změny klimatu vyžaduje naše společné úsilí. Ambice EU v oblasti klimatu byly vždy velmi vysoké a i dnes jsme připraveni pokračovat.

Pravidla Pařížské dohody, úspěchy předchozích konferencí, jako byly konference v Katovicích, Madridu a Glasgow, musí být přetaveny do konkrétních opatření.

Česká republika se plně hlásí ke společným klimatickým cílům EU – snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 55 % a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050.

Předsedáme Radě EU a pracujeme na dokončení balíčku Fit for 55. Jedná se o klíčový legislativní rámec pro dosažení našich cílů. A je zcela v souladu s národně stanoveným příspěvkem vyplývajícím z Pařížské dohody.

Oba balíčky – Fit for 55 a REPower EU – nám pomohou zvýšit energetickou účinnost a urychlit přechod na čistou energii.

Dalším tématem českého předsednictví je snižování rizika katastrof a adaptace na ně s cílem zvýšit bezpečnost v oblasti klimatu v nestabilních podmínkách.

Pražská výzva shrnula zásady a poznatky pro přizpůsobení a snížení ztrát a škod způsobených změnou klimatu.

Opakovaně jsme také přispěli k práci Úřadu OSN pro snižování rizika katastrof v oblasti včasného varování a včasných opatření. Cíl je jednoduchý: předcházet ztrátám a škodám způsobeným změnou klimatu a minimalizovat je.

Adaptace na změnu klimatu je také základním kamenem české klimatické politiky. Zaměřujeme se na odpovídající adaptační kapacity a zároveň posilujeme naši odolnost vůči klimatu.

Naše vláda plánuje postupně ukončit využívání uhlí, zaměřit se na obnovitelné zdroje a jadernou energii a maximalizovat energetickou účinnost a úspory.

A my své sliby plníme: Do roku 2020 Česká republika snížila emise skleníkových plynů o 43 % oproti roku 1990, což je číslo, které výrazně přesahuje náš závazek.

Boj se změnou klimatu se netýká pouze domácích opatření. Musíme také pomáhat ostatním zemím a regionům.

Nejzranitelnější rozvojové země potřebují naši pomoc při posilování svých klimatických opatření a řešení škod a jsem rád, že Česká republika bude mít na mezinárodní podpoře svůj podíl. V tomto duchu se naše vláda rozhodla obnovit náš příspěvek do Zeleného klimatického fondu, do kterého budeme od roku 2024 přispívat částkou 1 milion EUR.

Excelence, dámy a pánové,

K provádění účinné politiky v oblasti klimatu je třeba i nadále budovat silná partnerství na všech úrovních a ve všech odvětvích.

Musíme spolupracovat na hledání realistických a spravedlivých řešení, která nám pomohou překonat globální klimatické výzvy prostřednictvím snižování emisí, přizpůsobování se, inovací a společných strategií.

To je náš společný úkol. Tyto otázky musíme brát všichni vážně, chceme-li zajistit lepší budoucnost pro další generace.

Děkuji Vám za pozornost.

Akademik Šesták: Fiala upřednostňuje své ego. A Německo nám přináší jednu katastrofu za druhou Vláda neinformuje a nepomáhá, myslí si lidé. Mluvčí Smolka má jasno, kdy nervozita zmizí Úřad vlády: Premiér Fiala se v Egyptě zúčastnil konference o změně klimatu COP27 Tenhle signál Fiala veřejnosti zatajil... Bobošíková ukazuje, jak směšná je role české vlády

