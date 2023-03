„Na přesdržku.“ Šli jsme do škol ptát se na Fialu. To bylo něco

Někteří volají po stávce, další by to nejraději v oboru už zabalili. Tristní situaci v českém školství teď dorazily informace o plánovaném zvýšení platů učitelům, o kterém málokdo ví, co si má myslet. „Tato vláda se na nás úplně vykašlala. Pan ministr je slabý jak čaj. Plná huba řečí, ale lidi až na posledním místě. Hlavně, že mají plná bříška a korýtka. To je pro ně priorita,“ nadává ředitel jedné ze základních škol ve Vsetíně Petr Kořenek. Na učebnice pro děti si musí škola vydělat sama. A ke kritice se přidávají další, např. spolek Pedagogická komora volá po stávce. Trpělivost dochází i mnoha obyčejným kantorům: „To je katastrofa, na zavření, na přesdržku.“

reklama

Chaotické informace o odměňování, o počtech tříd nebo o rozpočtech, které se dostávají z Prahy na Moravu z ministerstva, dohánějí k rozčílení i ředitele Základní školy Luh Petra Kořenka ze Vsetína.

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21222 lidí

„Realita je taková, že máme pokryté prostředky na mzdy. To je plus minus stejné jako loni. Nijak zásadně se nezohledňuje inflace, navíc máme velkou nemocnost a strašné peníze prosuplujeme. Hrozí opět, že budeme peníze z platů přetahovat na nemocenské, protože jsme dostali velmi málo prostředků,“ popisuje situaci. „Přesto, že stát má zajišťovat podle zákona spoustu výdajů, včetně učebnic a kurzů plavání, prostředky jsou nedostatečně a ceny šly nahoru. Takže pokud budu toto chtít žákům poskytnout, musí si na to škola vydělat. Jestli to takto stát chce, aby si školy na sebe vydělávaly?“ ptá se už naštvaně.

Zřizovatelé peníze prostě nemají, takže jsou v úplně stejné situaci jako školy samotné. „Musí pokrýt zejména vodu, teplo, elektřinu. Tato vláda se na nás úplně vykašlala. Pan ministr je slabý jak čaj. Alespoň podle tisku jen pokrčí rameny a řekne, že to tak musí být,“ kritizuje dál Kořenek. „Myslím, že můžeme zrušit resort pro vědu a výzkum. Nelze šetřit na vzdělávání,“ dodává.

Vadí mu i to, že vláda dělí lidi na potřebnější a méně potřebné. „Pedagogy volného času, kteří zajišťují smysluplný volný čas dětem, učí děti, kdy máme propojovat formální a neformální vzdělávání a říkáme, že musíme mít celoživotní učení... My ty lidi vlastně odsouváme na vedlejší kolej. To je první věc, která se mi nelíbí. Že jen pro učitele schválili 130 procent. Navíc ale neříkají, jakých. Je to jen hra s čísly. Co jiného čekat od pravicových vlád. Jako bývalý politik si to můžu dovolit. Plná huba řečí, ale lidi až na posledním místě. Hlavně, že mají plná bříška a korýtka. To je pro ně priorita,“ přisadil si bývalý poslanec a někdejší zastupitel města Vsetína.

„Jsme neúměrně zatěžování. Jsme grantové agentury“

Aby si škola vydělala, pronajímá části budovy, vaří pro veřejnost, připravují přes léto akce pro děti. Dětem pak mohou nakoupit učebnice nebo jim mohou dopřát další důležité věci k výuce. „Já když potřebuji koupit dětem nové míče, vybavení, které potřebuji pro výuku, stát mi na to nedá, protože mu na to peníze nevyjdou. Tak chodíme po sponzorech, sháníme granty. Jsem jako grantová agentura. Pořád sháníme granty. Stát sice pošle peníze na počítače, ale s obrovskou administrativní zátěží, mám jednoho člověka. Jsme neúměrně zatěžováni. Jsme grantové a fundraisingové agentury,“ říká jasně ředitel školy.

Penál. Ilustrační foto: David Hora

S úbytkem učitelů nemá naštěstí problém, starosti mu dělá spíš velká nemocnost. „S čím se potýkám, jsou kuchařky a uklízečky. Za peníze, které jim mohu nabídnout, nikdo nechce pracovat. Zůstaly mi dvě a vaří 500 obědů. Já už nejsem ředitel pro výuku, ale musím zajistit chod školy jako takové. Jsme přetížení papírama, a ti nahoře se snad předhánějí ve vymýšlení nesmyslů všeho druhu. I já po letech praxe… Kdybych neměl tolik let, uvažuji o odchodu ze školství, to už je na úkor zdraví, všeho…“ už nemá slov Kořenek.

Dlouholetá kantorka: „To je katastrofa, na zavření, na přesdržku“

Celý život se zabývala prací ve školství také paní Jiřina ze Zlínského kraje, teď už si užívá zaslouženého důchodu, přesto má přehled jako málokdo. „Za prvé si myslím, že to, co oni dělají i s důchody, je sprosťárna prvního řádu. Ke své práci ve škole potřebujete i dobře zaplacenou kuchařku, i dobře zaplaceného školníka. Druhá věc je, že lepší plat nedostanou stejně za to, že by poctivěji učili,“ uvažuje.

„Pro mě je v prvé řadě důležité, aby se změnily pedagogické fakulty, které jsou totálně zaostalé. Dále, aby představitelé města, kteří mají vliv na ředitele škol, s nimi pracovali. V Česku jsou tak dvě tři školy, které mají systém propracovaný a jsou uznávané. Opakuji, v celé České republice dvě nebo tři školy. Propad našeho školství je katastrofální a po třiceti letech bych řekla, že je to ostuda politické scény. V 21. století vyučovat v první třídě frontálně tak, jak jsem to zažila já, kdy se řekne, děti, otevřete si stranu 1 vyplňte ji, pak si otevřete stranu 2 a vyplňte ji... To je katastrofa, na zavření, na přesdržku. To je můj náhled na věc. Za těch třicet let, kdy jsme do toho šli s vervou a s chutí, se nakonec nic nedokázalo. Je tzv. nějaká svoboda. Ale málokdo to umí řídit. Ředitelé škol jsou figurky, které se bojí o svůj post. Je to hodně smutné,“ dodává.

Psali jsme: Senátor Fischer: Vysoký růst cen není živelná pohroma „Uspěl. Bohužel.“ Dlouho neúspěšní se ozvali k Zemanovi Senátor Rabas: S čistým svědomím prostě nemůžu tuto materii podpořit Senátor Hraba: Přestaňme se bát sáhnout do zbytných výdajů státu

Platy na úrovni 130 procent průměrné mzdy se zřejmě budou týkat jen učitelů

Platy na úrovni 130 procent průměrné mzdy se zřejmě nebudou týkat zhruba čtyřiceti tisíc pedagogických pracovníků. V novém programovém prohlášení je vláda slibuje už jen učitelům. Změny chce koalice prosadit také v projednávané novele zákona. Odbory jsou proti.

Ohradil se i prezident spolku Pedagogická komora, z.s. Radek Sárközi. „Pozměňovací návrh Marka Výborného a dalších poslanců koaličních stran obsahuje naprosto chybný výpočet, který ve skutečnosti garantuje učitelům pouze 113,5 % průměrné mzdy v ČR. Je tudíž v rozporu se starým i novým programovým prohlášením vlády, kde je uvedeno, že vláda ,udrží platy učitelů na 130 % průměrné mzdy'. Naopak původní znění novely obsahuje správný výpočet, který by učitelům od roku 2024 slíbených 130 % zajistil. Kdyby pozměňovací návrh platil už v letošním roce, učitelé by pobírali dokonce nižší platy, než mají nyní,“ vypočítal.

V roce 2021 měli učitelé platy ve výši 125,8 % průměrné mzdy, což bylo nejvíce v historii České republiky. Od té doby jim platy klesají. „V roce 2022 to bylo 120 %. Pro rok 2023 % je přímo v PN poslance Výborného uvedeno 116,6 % (predikce Ministerstva financí). Tato čísla dokladují, že vláda neplní a nesplní ani své nové programové prohlášení, natož to původní, které se týkalo nejen učitelů, ale všech pedagogických pracovníků,“ tvrdí Sárközi.

Učitelé volají po stávce. Tu ale musí zorganizovat odbory

Podle něj je evidentní, že pro pětikoaliční Fialovu vládu není školství žádnou prioritou. Vzdělání je zcela na okraji zájmu koaličních politiků. „Dokládají to statistiky, že v minulém roce klesly nominální mzdy pouze ve školství, a to o 0,3 %. V ostatních oborech rostly... Reakcí učitelů i dalších pedagogických pracovníků na pozměňovací návrh je, že volají po okamžitém vyhlášení stávky. Tu ovšem musí zorganizovat školské odbory,“ dodal.

Garantované navýšení průměrné mzdy na úroveň 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy se podle aktualizovaného vládního prohlášení, které členové vlády představili, bude týkat pouze učitelů. Původní programové prohlášení vlády plánovalo upravit odměny všem pedagogickým pracovníkům, tedy i vychovatelům či asistentům pedagoga.

Premiér Petr Fiala novinářům řekl, že formulace v původním prohlášení byla chybná a že vláda chtěla od počátku změnu cílit na učitele. „Jedná se o formulační problém, který byl v původním programovém prohlášení a v prohlášení vlády. Ten úmysl od počátku byl, aby se to týkalo učitelů. Je potřeba, abychom tento závazek realizovali v praxi, abychom povolání učinili atraktivním," řekl novinářům po jednání vlády Fiala.



Školní batoh. Ilustrační foto: David Hora

Psali jsme: Senátor Drahoš: Novelu považuji za záchrannou brzdu rozvratu veřejných financí Senátor Oberfalzer: Když neuděláme nic, vytvoříme strašný problém Senátorka Procházková: Snížením valorizace se pro další generace nic neušetří Senátor Vícha: Připomínám, že to, co tady projednáváme, je jednorázové řešení

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.