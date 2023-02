„Nezdravé. Sladké. Zdražit!“ Už se to rýsuje. Vláda vás ochrání

Návrh na zdanění nezdravých sladkých nápojů, o kterém v nedělní Partii hovořil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), vzešel z řad odborné veřejnosti, od stomatologa, řekl ParlamentnímListům.cz Roman Šmucler. Předseda České stomatologické komory dále uvedl, že by návrh podpořil, když by vybrané peníze putovaly na prevenci. To však vláda negarantuje. Konkrétní podoba zdanění však ještě na stole není, návrh se teprve probírá v expertních skupinách. O správnosti opatření není přesvědčena výživová poradkyně Markéta Gajdošová, podle které se ani sami odborníci v názorech na to, co a je není zdravé, neshodnou.

„Nápoje, které obsahují více cukru, by mohly být méně dostupné,“ řekl v nedělní Partii ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Uvedl to jako součást mezirezortního programu, který se má starat o zdravé stravování obyvatel.

„Náš tým se má starat o zdravou stravu ve školách, v sociálních zařízeních, v nemocnicích apod. Cílem je nastavit jídelníčky tak, abychom dostali kvalitní a zdravou stravu do všech těchto veřejných stravovacích provozů,“ prohlásil Válek.

„Navíc chceme, aby z pojištění byla hrazena část dietní stravy, například dieta pro celiaky.“ Jako třetí bod pak zmínil právě případné zdanění nezdravých nápojů: „Třetí pilíř, a tady se bavíme o úsporách a daních, spočívá v tom, že třeba nápoje, které obsahují hodně cukru, by mohly být daleko méně dostupné, a naopak bychom měli finančně podporovat zdravé nápoje,“ uvedl doslova ministr.

Dle jeho tvrzení „je to v návrzích, které projednávají skupiny podNERVu, které posléze přijdou na NERV (Národní ekonomická rada vlády, pozn. red.), a ke kterým se poté vyjadřuji“.

Jelikož se nám vyjádření Vlastimila Válka nezdálo dostatečně jasné, požádaly ParlamentníListy.cz Ministerstvo zdravotnictví o konkretizaci. Do vydání tohoto článku však redakce neobdržela odpověď.

Šmucler: Daň ano, ale na prevenci

Obrátili jsme se proto na stomatologa a předsedu České stomatologické komory Romana Šmuclera, zdali má o Válkově výroku bližší informace.

Šmucler ParlamentnímListům.cz potvrdil, že se o této věci dlouhodobě uvažuje: „Ano, vím, o co jde, ten návrh byl už před časem diskutován. Já dokonce vím, kdo s tím za panem ministrem přišel, to totiž bylo i po diskusi se mnou. Tenkrát jsme se s kolegy bavili o tom, kde sehnat peníze,“ přiznal Šmucler.

Vyšší ceny u sladkých nápojů jsou prý jedním ze způsobů, jak sehnat prostředky na tolik podceňovanou prevenci: „Víte, my tady na prevenci vůbec nedbáme,“ postěžoval si Šmucler. „Česká republika je jediná země v Evropské unii, která nedá ani korunu na prevenci čištění zubů. Neučíme děti čistit si zuby, nestaráme se o ně, a stát ještě k tomu tvrdí, že na prevenci peníze nedá. Přitom ve fondech pojišťoven na to prostředky jsou.“

Idea podle Šmuclera spočívala v tom, že „když ty peníze prostě nejsou, tak by se to vyřešilo určitou částkou ze sladkých nápojů. Přesněji řečeno původně to mělo být z cukru, ale protestovali proti tomu včelaři. Je to složité. Takže se to pojalo tak, že to bude obecně ze sladkých nápojů“, vysvětlil ParlametnímListům.cz šéf stomatologů.

„Já to tenkrát podporoval s tím, že bych ale chtěl, aby vybraná částka šla stoprocentně na prevenci u dětí, a ne, že se tím budou plnit díry ve státním rozpočtu,“ řekl Šmucler.

Energetické nápoje, všeobecně považované za nezdravé

Upozornil však, že výrok ministra Válka, který zazněl v Partii, je jen nápad, který se zatím ani zdálky nepřiblížil realizaci: „Není to v legislativním procesu, není to nikde oficiálně zakotveno a nějaký tištěný dokument na toto téma je strašně daleko.“

Podle Šmuclera to celé „byl nápad jednoho člověka, který mluvil s panem ministrem, a ten to pak použil v televizi“.

Na dotaz ParlamentníchListů.cz, zda může zveřejnit jméno dotyčného, se však omluvil: „Já ho, jak už jsem zmínil, samozřejmě znám, ale nechci mu dělat případně problémy, aby z toho třeba neměl nějaké nepříjemnosti s ministrem Válkem. A i kdybyste mu zavolali, nic by vám neřekl,“ dodal ještě s tím, že se také jedná o zubaře.

Ani odborníci se neshodnou

K nápadu zdanit sladké nápoje se ParlamentnímListům.cz vyjádřila i výživová poradkyně Markéta Gajdošová. „Takový návrh zní teoreticky dobře, ale za sebe mohu říct, že si nedovedu představit, jak ho převést do praxe. I mezi námi, co výživu roky studujeme, jsou velké rozdíly v názorech na různé potraviny, potravinové doplňky, nápoje apod.“

Podle Gajdošové se mezi odborníky debatuje třeba i o tom, „jak moc je pro člověka důležitá nebo naopak škodlivá sůl, cukr, různé minerály a vitamíny či alkohol“. Pokud by se přistoupilo k něčemu takovému, jako je zvyšování daní u nezdravých nápojů, rozhodně by tomu musela předcházet důkladná odborná debata s daty a analýzami. Nelze, resp. bylo by špatné, kdyby se to udělalo rychle, od stolu,“ tvrdí výživová poradkyně.

