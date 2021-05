„Si dělá p*del.“ Dosazení Vojtěcha: Babiš riskuje. Věc, která zapadla

Za posledních dvanáct měsíců dochází již ke čtvrté výměně ministra zdravotnictví za hnutí ANO. Po Petru Arenbergerovi, který v poslední době věnoval čas vysvětlování, proč nepřiznal, že vlastní 65 nemovitostí, ač to jako ministr přiznat měl, se na ministerstvo vrací dlouholetý spolupracovník Andreje Babiše a poslanec hnutí ANO Adam Vojtěch.

Politolog Jan Kubáček ve veřejnoprávní televizi poznamenal, že Arenbergerovým odchodem příliš překvapen není, protože se o něm spekulovalo již několik dní. To, že se Petr Arenberger rozhodl sám oznámit, že odchází, chápe politolog jako únikovou strategii, která Arenbergerovi v budoucnu dovolí říkat, že nebyl z vlády vyhozen, ale rozhodl se odejít sám z osobních důvodů.

Anketa Měli by se po návratu z dovolené testovat na covid-19 i Češi po očkování? Ano 71% Ne 21% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 433 lidí

Přes všechnu kritiku, která se na Arenbergerovu hlavu snáší, viděl Kubáček na odcházejícím ministrovi i jednu pozitivní věc. Politolog se domnívá, že Arenberger změnil způsob komunikace Ministerstva zdravotnictví směrem k veřejnosti. Kdyby dnes vystupoval jako přední tvář pro komunikaci s veřejností, bylo by to dobře. Alespoň podle Kubáčka.

Ten také upozornil, že návrat Adama Vojtěcha bude dobrou zprávou pro šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Ten v posledních týdnech byl pod tlakem kvůli své cestě – necestě do Moskvy. Teď si pravděpodobně oddychne, protože novináři začnou znovu věnovat pozornost Adamu Vojtěchovi a jeho smlouvám na nákup ochranných pomůcek proti koronaviru, které podepsal ještě jako ministr. Nejvyšší kontrolní úřad označil některé z těchto nákupů za předražené.

„Ta sázka na starou tvář samozřejmě přináší několik výhod. Přinejmenším, že ministr Vojtěch se nemusí rozhlížet, nemusí se učit řídit to ministerstvo, ale zároveň se vrací i ta situace okolo rozvolňování nerozvolňování, okolo britské mutace a zároveň okolo těch nákupů. To, co zůstávalo na hlavě Jana Hamáčka, protože byl pamětníkem těch nákupů, tak se teď zase může dostat na hlavu Adama Vojtěcha,“ upozornil Kubáček.

Jan Hamáček ČSSD



Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Také poslanec Marek Benda ve vysílání ČT připomněl, že to byl Adam Vojtěch, kdo podepsal nákupy předražených roušek a respirátorů, takže to rozhodně není ministr bez chyb.

Marek Benda ODS



Poslanec STAN Petr Gazdík se po oznámení Vojtěchova návratu vyjádřil jadrně na adresu premiéra.

„Pan premiér si z národa dělá prdel,“ poznamenal Gazdík.

Mgr. Petr Gazdík STAN



Arenberger Babišovi oznámil demisi dnes ráno. „Odůvodnil mi to tak, že celá rodina je pod tlakem, paní i děti, a to je ten hlavní důvod. Všechny papíry dodal, někdo mu asi špatně poradil a podcenil, že na úrovni ministra majetková přiznání a další věci jsou podstatně přísnější a odůvodnil to hlavně tím tlakem a rodinou, takže to akceptuji, samozřejmě. Děkuji mu, že přijal tak krátce před volbami tuto funkci a není to jednoduché být ministr zdravotnictví. Funkci vykonával jako zodpovědný ministr, pracoval a mediálně se snažil věci vysvětlovat. Za to mu děkuji a chápu, že podá rezignaci,“ sdělil Babiš.

Místo Arenbergera nastoupí muž, který už resort zdravotnictví vedl. „Bude to Adam Vojtěch, tehdy se rozhodl po covidové zátěži, že odejde, mě to mrzelo, protože byl velice dobrý ministr a teď jsme se domluvili, že nastoupí a bude ve funkci ministra až do demise této vlády. Musím to ještě projednat s panem prezidentem, což jsem zatím nestihl, ale předpokládám, že k tomu pan prezident nebude mít žádnou výhradu.“

