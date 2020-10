Boj o Senát: Těším se na migranty, psala Pirátka. Už to neplatí, říká teď. Minulost a výhrůžky

reklama

Piráti, kteří výrazně uspěli v krajských volbách, mají několik „želízek v ohni“ rovněž v druhém kole voleb senátních. V některých volebních okrscích se proto řeší nejrůznější palčivá témata, která mnohdy ukazují, jakým názorovým směrem se daní kandidáti ubírají. Bezpochyby k nim patří i migrace.

Téma nedávno sama otevřela Evropská komise, která se chce pokusit o změnu azylové a migrační politiky EU. Podle vyjádření představitelů komise by základním principem nového migračního paktu měla být povinná solidarita. Pokud změna projde, do řešení problému se budou muset zapojit všechny země EU. I proto se téma migrace promítlo do předvolebních kampaní některých uchazečů o senátní křeslo.

Stalo se to kupříkladu na Znojemsku, kde se k tématu migrace obsáhle vyjádřil tamní kandidát za ČSSD a znojemský starosta Jan Grois, který jakékoli přijímání migrantů odmítl. Krátce před volbami se téma otevřelo též na Kladensku. Tam proti sobě stojí zkušený politik ODS Petr Bendl, několikanásobný exministr, někdejší středočeský hejtman a bývalý starosta Kladna a kandidátka Pirátů Adéla Šípová.

Petr Bendl se k tématu migrace vyjádřil na základě starších facebookových příspěvků své soupeřky Šípové, které začaly kolovat na sociálních sítích. Co pirátská kandidátka na senátorku a kladenská advokátka napsala?

V květnu 2015 sdílela na svém facebookovém profilu článek ze serveru Novinky s titulkem „EU by měla imigranty vítat, a ne je držet za hranicemi, doporučují experti“. Připsala k tomu, že se jich nebojí, ale dokonce se na migranty naopak těší.

„Jsem pro kvóty. Bez ohledu na to, že jsem přesvědčená o tom, že by to Evropě prospělo, měli bychom je přijmout. Nepřijmout je nelidské. To jsem chtěla říct, nebojím se jich, těším se na ně,“ uvedla Šípová.

O dva roky dříve se též postavila za muslimské studentky, které odešly z pražské školy kvůli tomu, že během výuky nemohly nosit hidžáb. Jde o známý případ Střední zdravotnické školy v Praze, který se soudně táhl celé roky. „Tak a je to tady. A bude toho víc. Podle mě jde o nepřípustnou diskriminaci. Jsem zvědavá, jak to dopadne. Takový testíček. Co na to říkáte, přátelé?“ tázala se na svém facebooku Šípová.

Bendl proto zareagoval a v rámci své kampaně se postavil proti Pirátům a migraci. Věc má ale další, o poznání zajímavější pokračování. Na výše uvedené facebookové příspěvky Adély Šípové ve svém článku upozornil server Kladenskelisty.cz. Text už ale na webu nenajdete, byl totiž stažen po té, co dle vyjádření samotného webu čelil vydavatel nátlaku a zastrašování ze strany Pirátů.

„Piráti zastrašují a vyhrožují novinářům“, zní titulek článku s vyjádřením vydavetele serveru Kladenské listy. „Šípová je v druhém kole senátních voleb, které se konají tento pátek a sobotu. Kladenské listy ji v prvním kole daly možnost se zviditelnit, a ona za to ani nepoděkovala. Když potom Kladenské listy vydaly článek, ve kterém poukázaly na její sedm let starý příspěvek, Šípová namísto využití možnosti reagovat prostřednictvím svého advokáta poslala Tiskové agentuře Kladno, která provozuje Kladenské listy, výzvu ke stažení článku pod hrozbou žaloby,“ uvádí web.

Server prý chtěl dát ještě před zveřejněním Šípové možnost se k věci vyjádřit. „Kandidátka do senátorského křesla nabídku nejprve přijala a do redakce zaslala svůj text, následně ovšem poslala do datové schránky prostřednictvím svého advokáta výzvu ke stažení textu pod hrozbou trestního oznámení.

Na základě další komunikace prý byl web nucen článek odstranit. „Nemám čas ani náladu zabývat se podobným dohadováním. Snažím se dělat svoji práci, a ne se hroutit a handrkovat, když se snese kritika. Nejsme v mateřské školce. Přestože mě náš advokát ubezpečil, že jsem v ničem nepochybil, rozhodl jsem se, pro klid na duši paní Šípové, článek odstranit,“ řekl web svého majitele Martina Víborčíka.

ParlamentníListy.cz se obrátily i na samotné kandidáty s žádostí o reakci. Občanskodemokratický politik Petr Bendl zaznamenal, že článek obsahující jeho banner byl stažen. Adéla Šípová odmítá, že by webu vyhrožovala.

„Ano, byl jsem na tuhle záležitost upozorněn svými podporovateli, že zmizel článek, který se týká mého reklamní banneru. Můj program není založený na tématech migrační politiky, a tak jsem bannerem pouze reagoval na několik příspěvků kandidátky Pirátů na jejím oficiálním fcb profilu. To je vše, co bych k tomu dodal, nechci rozdmýchávat emoce a chci dokončit kampaň v poklidu a nezlobte se, nebudu se k tomu dále nijak vyjadřovat,“ uvedl Petr Bendl pro ParlamentníListy.cz.

Pirátská kandidátka Adéla Šípová odmítá, že by vydavateli Kladenských listů vyhrožovala. „Jednalo se o dehonestující článek pana Bendla vůči mé osobě, který byl tuším označen jako placená inzerce. Nečetla jsem ho, protože mě to rozčílilo, ale vím, co v něm bylo. Šlo o mé staré příspěvky a nesmysly typu, že chci nepřizpůsobivým rozdávat byty. Prostřednictvím svého advokáta jsem jim poslala výzvu ke stažení článku s tím, že se dotýkají mých osobnostních práv, protože ty informace nejsou pravdivé, a pokud by článek nestáhli, jsem připravená podat žalobu. Nakonec jsme si telefonovali včera večer s panem Martinem Víborčíkem, který mi nabízel, ať se k tomu vyjádřím, což jsem nechtěla. Šlo mi pouze o to, aby skončil útok na má osobnostní práva a požadovala jsem stažení nepravdivého článku jako jediné řešení situace. Článek stáhli a dnes vydali článek, že jim vyhrožuji žalobami a jsem nevděčná za to, že mi dříve otiskli nějaké články. Přijde mi to směšné, už se k tomu dál nechci vyjadřovat. Samozřejmě jsem nikomu nevyhrožovala, jen jsem se domáhala toho, aby přestali zasahovat do mých práv. Jsem advokátka, přijde mi to jako standardní postup, že pokud mi v tom nevyhoví, podám žalobu. To je asi tak ta výhrůžka,“ sdělila k tomu pro PL Adéla Šípová.

Její vyjádření na téma migrace prý vzniklo na základě tehdejší atmosféry a dnes už kvóty nepodporuje „Jedná se o sedm let starý příspěvek, který nějakým způsobem reagoval na vyjednávání, která probíhala v tehdejším politickém složení a atmosféře. Pokud jde o migrační politiku, ztotožňuji se s pirátským stanoviskem, které je proti kvótám a je k dohledání na stránkách Pirátské strany. Dál to už nechci rozebírat,“ dodala Šípová.

