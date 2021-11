ČT se omluvila. Po roce a půl. Má to hořkou příchuť

reklama

Anketa Bude Pekarová Adamová lepší předsedkyní Sněmovny, než byl Vondráček? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11139 lidí

Černý upozornil, že video, které nechal vyrobit, má již přes 900 000 zhlédnutí. „Navíc z tohoto filmu zde běžela pasáž, obsahující právě fotografie z mých policejních výcviků, které jsem buď nafotil přímo já (tedy k nim vlastním autorská práva), nebo na kterých je dokonce zachycena velmi dobře identifikovatelná moje vlastní osoba – a to dokonce k mému doslovnému šoku ve spojení s velkým nadpisem (viz zde na fotografiích), cituji: ‚POLICEJNÍ CHVAT, KTERÝ SKONČIL SMRTÍ‘...,“ upozornil Černý.

Prý však nejde pouze o to, že Česká televize materiály použila bez jeho vědomí a svolení. Jde i o to, že pokud by pořad na ČT24 sledoval někdo méně informovaný, tak by spojením Černého fotky (na které provádí zmíněný chvat se zakleknutím) na obrazovce s výše zmíněným titulkem mohl vyvodit dojem, že Černý mohl někomu něco způsobit či někoho usmrtit.

O kauze jsme psali zde: Tady hrozí ČT obrovský průšvih. Pustili to živě, ale s chybou. A dnes to má řešit Rada ČT

Video, které si nechal Černý vyrobit, zachycuje dva české instruktory bezpečnostních sil, z nichž jeden je právě Pavel Černý, kteří ve videu dokazují, že není možné při zakleknutí osoby ji udusit. Video reaguje na otázky, které vzbudila smrt Afroameričana George Floyda. Ten zemřel krátce po zásahu policie v Minneapolisu; ta na něj byla přivolána kvůli podezření z požití omamných látek a placení falešnou bankovkou. Při zatýkání policisté použili kontroverzní zákrok, proto se nyní hovoří o jeho zákazu, k čemuž již přistoupila například Francie. Objevují se však informace, že významnou roli v úmrtí Floyda sehrály zejména drogy.

Předmětné video, ukazující bezpečné provedení zakleknutí krku:

„Technika fixace kolenem někoho na zemi je naprosto základní, a je tak i vyučována kolem celého světa,“ popsal jeden z instruktorů na videu. Má jít o techniku, která dokáže danou zvláště vzrostlou osobu udržet na místě. Instruktoři zákrok demonstrují a jeden z nich druhému klečí na krku. „Je to tlak, ale dýchat můžu, mluvit můžu. Krk mám v pořádku, ale tlak na hlavu to je, nemůžu nic dělat,“ říká zakleknutý muž. Následně si role prohodí, aby ukázali, že i pokud na muži klečí muž se značně větší vahou, dýchat je možné. Bylo tak vyvráceno, že by muž se 115 kily mohl udusit 80kilovou osobu.

Černý si pochopitelně na ČT stěžoval, ta se však v průběhu roku a půl jeho slovy „snažila věc zamést pod koberec“. Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40986 lidí

Prvním výrazným bodem sporu byla předžalobní výzva, kterou Černý České televizi zaslal prostřednictvím advokátní kanceláře Miloslava Jančíka.

„V odvysílaném audiovizuálním díle byly bez vědomí a souhlasu mého klienta zneužity zavádějícím způsobem fotografie a záběry z jeho autorského díla, přičemž nebyla šetřena ani jeho osobnostní práva, kdy byl tento identifikovatelně zobrazen a jako mezinárodně známý instruktor dán do souvislosti s událostí, při níž měl údajně v důsledku nesprávného policejního postupu zahynout George Floyd se zavádějícím titulkem ‚POLICEJNÍ CHVAT, KTERÝ SKONČIL SMRTÍ‘,“ uvádí právní zástupce Černého.

„Můj klient považuje za nepatřičné, aby coby uznávaný expert a v bezpečnostních kruzích vyhledávaný instruktor byl dáván do souvislosti se shora popsanou nešťastnou událostí takovým způsobem, že reportáž lze interpretovat tak, že vyučuje techniku, která měla dle tvrzení některých osob způsobit smrt George Floyda, což se nezakládá na pravdě. Uvedený zákrok, pokud je správně proveden, je zcela bezpečný!“ psalo se dále v předžalobní výzvě adresované České televizi.

Psali jsme: ,,Poblila” ho ČT. Prý i okradla. Našel se ve vysílání a jen koukal

V dalším odstavci se advokát Jančík věnuje tomu, jak jednání ČT poškozuje jméno Pavla Černého. „Shora uvedené popsání ČT je způsobilé poškodit dosud vynikající mezinárodní reputaci a instruktorské renomé mého klienta. Můj klient léta buduje své dobré jméno, coby pedagog a vyhledávaný expert – instruktor na mezinárodním poli ve velmi specifickém oboru. Toto jeho úsilí je nyní podkopáváno neprofesionální prací pracovníků ČT,“ dodává advokát s tím, že odvysílanou reportáží dochází k veřejnému zpochybňování pedagogických metod Černého, jeho učebnic a celoživotního díla.

Vyzývá veřejnoprávní televizi k omluvě: „S ohledem na výše uvedené proto žádá o odvysílání stručné omluvy do konce měsíce října 2020 ve znění: „ČT se omlouvá pplk. v.v. Mgr. Pavlu Černému za odvysílání jeho obrazového materiálu, dne 12. 6. byla od 22:35 na televizním kanálu ČT24 v souvislosti s reportáží o smrti George Floyda, s titulkem ‚POLICEJNÍ CHVAT, KTERÝ SKONČIL SMRTÍ‘.“

A také k mimosoudnímu zaplacení náhrady škody, která mu byla odvysíláním reportáže způsobena: „Dále pak ve stejné lhůtě s ohledem na skutečnost, že došlo k poškození dobrého jména Černého a současně od 12. 6. 2020 i k poklesu prodeje jeho knih a taktéž ke snížení poptávky po jeho lektorské činnosti, vyzývá Českou televizi k úhradě přiměřeného zadostiučinění v penězích, a to v částce 200 000 Kč.“ Jak Černý předeslal, tuto částku nežádal pro sebe, ale chtěl ji poskytnout na dobročinné účely. Anketa Považujete neočkované za škůdce a nepřátele? Ano 16% Ne 81% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 15801 lidí

Jak Pavel Černý informuje, ČT zprvu nepřipouštěla, že by došlo k nějakému pochybení: „Rekapitulujme - po podání dvou stížností na výše zmíněné, na které ČT vůbec nereagovala se přistoupilo k podání předžalobní výzvy. Na tu tehdy odpověděla ČT arogantním, naprosto odmítavým dopisem ve stylu „já nic, já muzikant" či „my v rámci zpravodajské licence můžeme všechno". Což pochopíte, že nás zrovna moc neuspokojilo, naopak. Jen naštvalo, jakož i zvýšilo naši vůli a další úsilí to takto prostě nenechat....

Po následném podání žaloby v ne moc šťastné kovidové době se případ nekonečně táhnul a protáhl se skoro až na rok. Poté se na stání, kdy stále ČT cestou svých právníků vehementně odmítala jakékoliv pochybení dohodlo následné. Protože jsme již byli kauzou unaveni a protože by nám už ani moc po skoro dvou letech nepomohla nějaká odvysílaná (kdoví, v jaké formě a kdoví v jakém vysílacím čase) omluva, o kterou jsme především usilovali, rozumným kompromisem se jevila nějaká forma omluvného dopisu, kde konečně ČT uzná, že to rozhodně v pořádku nebylo.“

Černému prý bylo dokonce informovanou osobou sděleno, že ČT „se nikdy neomlouvá“, protože by tím snad mohla pozbýt důvěryhodnost coby veřejnoprávní médium.

K jakému zvratu tedy nakonec došlo?

Česká televize se nakonec s Pavlem Černým po rok a půl dlouhé právní bitvě dohodla na kompromisu ve formě omluvného dopisu. Podle Pavla Černého na tom má velkou zásluhu předsedkyně soudního senátu. A text omluvy?

„Žalovaná v pořadu Události, komentáře odvysílala ve veřejném zájmu a na základě zpravodajské licence instruktážní video, které bylo bez jakýchkoli restrikcí uveřejněno na You Tube žalobce. Jak vyplývá z pořadu, uvedené video bylo použito v souvislosti s tím, jak mají být správně prováděny policejní chvaty. Video bylo řádně zdrojováno. Pokud pociťuje žalobce, že se jí použití tohoto videa žalovanou v uvedeném pořadu, zejména v kombinaci s nápisem „Policejní chvat, který skončil smrtí“, bez jejího svolení – přes výše uvedené – dotklo, žalovaná se tímto žalobci za tyto kroky omlouvá. Rozhodně nebylo záměrem žalované jakkoli spojovat profesně osobu žalobce se smrtí p. George Floyda.“

K celému sporu nakonec Pavel Černý říká: „Snad toto především bude určitý precedent do budoucna a ČT se v tomto ohledu (doufejme) potřebně poučí. Tedy uvědomí si, že nemůže dělat úplně všechno a že jejich „reportážní licence" má skutečně někde své meze. Kdybychom tímto, tedy celým tím právním a i soudním martyriem snad zabránili do budoucna některým podobným případům, splnilo naše nemalé úsilí svůj účel... Přestože to stálo nejen nemálo času a energie, ale popravdě, i peněz...“ Černý ještě přidal historku ze soudní síně, kdy předsedkyni soudního senátu na její výzvu k tomu, aby se obě strany namísto odvolání raději dohodly, odpověděl tím, že veškeré náklady jedné i druhé strany vlastně stejně bude platit on. Ty své naplno, náklady České televize pak zprostředkovaně, coby koncesionář. To samé by pak platilo i pro případnou vysouzenou částku.

K celé kauze se vyjádřil i současný předseda Rady ČT Pavel Matocha: „Za chybu je třeba se umět omluvit, zatloukání a trvání si na lži ve stylu Džamily Stehlíkové není řešení. Je třeba pomoci České televizi, aby uměla chybu přiznat a omluvit se. Zatím jí to moc nejde,“ konstatoval a na závěr připojil gratulaci Pavlu Černému.



Pokud by se čtenář chtěl podívat na důvod omluvy, stále ještě může, a to přímo na stránkách ČT. Jak redakce ParlamentníchListů.cz zjistila, předmětné záběry jsou na webu ČT stále dohledatelné, a to pod tímto odkazem v čase od 42:25, viz. obrázek níže.



Psali jsme: ,,Já taky mlčel k fotkám Bartoše." Vondráček a Pekarová v ČT: Láska to nebyla To ČT nechtěla slyšet: Okamuru vyrazí Fiala a spol. a vymstí se to Co je to za blbost? Pavel Černý žasne. Omezit i luky a šípy? Po útocích v Norsku přišel radikální nápad od muže, kterého Piráti a Zelení chtěli v Senátu Na ČT mi řekli: „Už to stačí, na shledanou.“ A pak přišel Dienstbier. Pavel Černý popsal, jak s ním vyběhli. Teď se ale směje on, Češi směřují k ústavnímu dodatku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.