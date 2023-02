Ceny, až pálí žáha: Řízek na Lipně za 275 Kč, pak šok. 7 € za kopcem

Smažený sýr s přílohou v restauraci přes dvě stovky, sekaná v housce u stánku za 95 korun, hranolky s tatarkou nebo kečupem tamtéž za 85. Takové ceny „vítají“ turisty v Lipně nad Vltavou. V jedné luxusní restauraci si můžete dát třeba i kulajdu za 185 korun. Za jednodenní skipas zaplatí dospělí 1190 korun, děti do patnácti let 810 korun. Řízek se pořídí za 275 Kč. Pokud chcete využít služeb instruktora či instruktorky v lyžařské škole, připlatíte si. „Nakoukli“ jsme i do nedalekého rakouského skiareálu, kde se sladký knedlík nabízí za 7 euro a jiná jídla ve srovnatelné hladině.

Přestože byl všední den, bylo parkoviště u lipenského skiareálu plné. Sjeli se sem lidé doslova z celé ČR. Za parkování se neplatilo. Počasí lyžařům přálo. Také jich na sjezdovce bylo od rána celkem dost. A očividně si to užívali. Naopak většina restaurací v městečku moc plno neměla. Některé byly dokonce zavřené. Nebo otevíraly až odpoledne.

Dvě stovky smažák, kulajda 185 korun, řízek s hranolky za 275… Až mě začala pálit žáha!

Smažený sýr s brambory a domácí tatarkou nabízela jedna z místních restaurací v denní nabídce za 215 korun. Pokud byste měli chuť na řízek, můžete si ho o něco dál dát i s hranolkami za 275 korun. V další restauraci si pak můžete pochutnat třeba i na kulajdě za 185 korun. Užijete si u toho ale skutečně ojedinělý výhled na Lipno. Máte-li chuť na sladkou tečku, můžete si v jedné z restaurací dát palačinku s borůvkami, čokoládou a šlehačkou za 135 korun.

V těch dražších restauracích jsme potkali převážně německy mluvící hosty.

„Je to dražší a dražší,“ pokyvoval rakouský důchodce, který prý přijel s manželkou na prodloužený víkend. „Lyžujeme, i když už tedy opatrně. Tady nám to vyhovuje, sjezdovky jsou mírnější,“ usmíval se muž a přiznal, že mu už za dva měsíce bude sedmdesát. „Chodíme hodně na procházky, dáme si kávu, něco dobrého. A ano, je to čím dál dražší,“ zopakoval a dodal. „U nás také, ale tady… Byli jsme tady před dvěma lety a je to rozdíl. Velký! Ale jezdíme sem rádi.“

O něco méně smířlivě ceny vnímali Češi, které jsme oslovili.

„Až mě začala pálit žáha, když jsem si přečetl, kolik stojí smažený sýr nebo řízek,“ mávl naštvaně rukou postarší Čech. Představil se jako Ivan Hlošek. „Jsme tady s dcerou a vnoučaty a už raději ani nepočítám. Víte, ještě nedávno jsem podnikal, není to tak, že bychom byli bez peněz, ale takhle vyhazovat se mi fakt nechce,“ rozčiloval se a pokračoval. „A včera mě dojaly hranolky s tatarkou za 85 korun. U stánku!“ obrátil nevěřícně oči k nebi a postěžoval si, že všechna tři vnoučata je z něj pochopitelně vytáhla.

Skipas pro dospělého za 1190 pro dítě 810 korun. A jak je to v Rakousku?

Za jednodenní skipas pro dospělého zaplatíte ve Skiareálu Lipno 1190 korun. Cena pro dítě do patnácti let je 810 korun. Můžete samozřejmě využít i různé množstevní slevy. Například za pětidenní skipas zaplatí dospělý 5520 korun. Večerní lyžování je k tomu zdarma. V nabídce jsou i rodinné skipasy. Od pondělí do pátku stojí jednodenní pro dospělého a dítě celkem 1800 korun. O víkendu je pak cena o 200 korun nižší.

„No, příští týden budeme asi o rohlících, ale nestěžujeme si. Počasí nám vyšlo, užíváme si. Potřebovali jsme si s přítelkyní už odpočinout,“ bral ceny poměrně „sportovně“ mladý muž. Když jsme po něm chtěli jméno, jen se zasmál.

„Šílený,“ odpověděl pak na otázku, co říká na ceny lipenských skipasů Václav Lenc a pokračoval: „Dneska jsme byli na Hochfichtu, je to odtud jen čtyřicet kilometrů. Tam je to ale jiná sjezdovka. Tady si jen sjedeme s malou jednu jízdu,“ ukázal s úsměvem na dceru.

Prozradil, že na Hochfichtu stojí celodenní skipas pro dospělého 50 euro. To je v přepočtu zhruba 1200 korun. Zatímco ale Skiareál Lipno nabízí přibližně 12 kilometrů sjezdovek, zmíněný rakouský 21 kilometrů.

Podívali jsme se i na ceny jídla v rakouském skiareálu. Například bramborovou polévku si tady můžete dát za 4 eura 70 centů, tedy přibližně 112 korun, torteliny se salátem za 10 euro, přibližně 240 korun. Tradiční velký kynutý knedlík s povidly, mákem a cukrem si můžete dopřát za 7 euro, v přepočtu za 168 korun. Samozřejmě je ale nutné také připomenout, že mzdy v Rakousku jsou mnohem vyšší než u nás.

Tisíce za lyžařskou školu pro vnučky

S tím, že se plácnete přes kapsu, musíte počítat ve chvíli, kdy se rozhodnete zaplatit v lipenském skiareálu sobě nebo dětem lyžařskou školu, především pokud dáte přednost individuální výuce.

„Já jsem z Dačic, ale vnučky žijí v Kladně, kde mají teď prázdniny. Tak jsme je sem vzali. Jsme tady asi počtvrté,“ říká Ludmila Správková s tím, že s vyššími cenami jídla počítají. Vyjádřila se i ke skipasům. „Jak sem jezdíme každý rok, tak je vidět, jak to jde nahoru. A kupovali jsme vnučkám učitele v lyžařské škole, a to se nám zdálo hodně drahé. Jedné vnučce jsme zaplatili individuální výuku na dva dny pokaždé dvě vyučovací hodiny, celkem tedy 4 a stálo nás to asi 6 tisíc. A pro druhou jsme platili dvě hodiny na lyžích, také dost přes dva tisíce. Prostě pro dvě vnučky jsme zaplatili skoro 9 tisíc jen za učení. To se nám tedy zdálo dost,“ pokyvuje.

Privátní výuka na snowboardu například od jedenácti hodin dopoledne vyjde na jednoho snowboardistu při objednání on-line na 3052 korun za 105 minut. Pokud se přidá další osoba, má to pak levnější. Stejně tak stojí ve stejný čas 105 minut privátní výuky na lyžích, druhý člověk to má opět levnější. Ceny se liší podle času, kdy se hodiny konají. O něco levnější je například kurz, který začíná v devět hodin. Je také možné využít určitou „množstevní“ slevu. Jízda lanovkou je v ceně. Je také možné vybrat si například rodinnou nebo skupinovou výuku.

Turistů je tady moc. A místní jezdí nakupovat do Rakouska

Od svých tří let žije v Lipně nad Vltavou dnes 21letá Marie Bea Halabicová. Pamatuje tak prý ještě „staré“ Lipno, kdy tady ani zdaleka nebylo tolik turistů. „Bylo to tady hezký. Támhle jsem jako dítě měla bunkr, teď jsou tam všude domy,“ ukazuje s tím, že už je tady rekreačních objektů opravdu hodně.

„Kdyby bylo obsazené všechno ubytování a v jeden den by se všichni rozhodli jít někam najíst, na stezku, nebo třeba jít lyžovat, tak se tam nemají šanci vejít. Mně se tady ale žije dobře, jsem tu spokojená,“ usmívá se.



Mluví ale také o tom, že návštěvníků v cukrárně, která patří jejím rodičům a kde pracuje, není v současné době tolik, jak by si představovali. „Je to slabší, než to bývalo,“ krčí rameny.

Ceny zákusků, které jsou většinou něco málo pod sto korun za kus, ale prý návštěvníci cukrárny nijak nekomentují.

„Když jsme byli levnější, komentovali často. Teď jsme museli zdražit a nikdo na to neřekne půl slova,“ říká. Že za tu cenu zákusky v místní cukrárně stojí, ihned potvrdila paní, která nad jedním z nich spokojeně seděla u nedalekého stolečku. „Výborné, dejte si,“ doporučovala.

I slečna Marie pak promluvila o tom, že ceny v Lipně nad Vltavou mohou být pro někoho skutečně dost vysoké. „Když se podívám na skipasy, tak se opravdu asi vyplatí jet rovnou do Rakouska. Protože to vyjde zhruba nastejno. Myslím si, že se skipasy to tady možná lehce přehánějí, na ten kopeček, co tu máme. Nevím samozřejmě, kolik je stojí provoz lanovky a další věci,“ krčí rameny.

Pro potraviny a někdy i další zboží prý mnozí jezdí raději do Rakouska.

„Já tady potraviny nenakupuji. Jezdím do Rakouska, máme to odtud půl hodiny,“ vysvětlila s tím, že některé věci tam vyjdou levněji.

Podívali jsme se do potravin hned u lyžařského areálu. Například kilo mandarinek tady vyšlo na 59,90. Na cenovce pod rohlíky pak stálo tři koruny, devadesát haléřů.

