Co řeší senátor Drahoš a spol.: Babiše? Rozpočet? Zapomeňte. Získali jsme jejich maily. Chtějí nové auto, tempomat, silný motor. A nejen to

„Je to až neuvěřitelné, kdy slyším ta hlasitá prohlášení pánů Drahoše a Fischera o demokracii a nekázni ministryně financí nebo kýho čerta, zatímco si ve svých mailech dohadují požadavky na nová auta. Lidé by měli vědět a znát priority pánů kolegů," upozornil náš zdroj. Jeho identitu samozřejmě známe, a neprozradíme.

Z mailů, které máme k dispozici, vyplývá, že jejich obsah četlo mnoho senátorů. Za všechny jmenujme neúspěšného prezidentského kandidáta Jiří Drahoše, jeho kolegu Pavla Fischera, prakticky neznámou lidoveckou senátorku Šárku Jelínkovou nebo Mikuláše Beka. Ten byl mimochodem v roce 2018 zvolen na teplé místo senátora za multi-sestavu ZelODSSTANTOP09. Alespoň tak zní zkratka subjektu na oficiálních stránkách horní komory českého Parlamentu.

Ale k věci.

Ráznou komunikaci vykopnul 17. prosince odpoledne zástupce STANu Zbyněk Linhart. Tento mediálně neviditelný předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a současně člen jistě zásadního Podvýboru pro regiony v transformaci, Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se rozčílil, že v Senátu nefunguje wifi.

„Milé kolegyně, vážení kolegové. Měl bych několik poznámek. Některé další bychom mohli třeba na úrovni předsedů výborů probrat na nějaké osobní schůzce v klidu po Novém roce," míní Linhart. Jeho problém tedy zjevně nespěchá. I přesto dále uvádí, že ve Valdštejnském paláci sedí mimo jiné čtyři výbory. „A my tu doposud nemáme Wifi (rok 2020!!!). Řešíme to čtyři roky. A teď mi bylo odpovězeno, že to musím (opět) řešit přes komisi pro práci Senátu. Půjdu na tu příští," glosuje s tím, že věří, že není sám, koho absence bezdrátového připojení trápí.

To ale nebylo vše, co měl Rakušanův zastupitel na srdci. To hlavní přišlo až s údajnou obměnou vozového parku.

Rád by tedy, aby případný nový vůz, který bude taky zdarma využívat, měl automat a neměl slabý motor. Škoda Octavie je prý bohatě OK, dodává.

Bohumínský starosta a senátor za socdem Petr Vícha reaguje jako první.

„Milý Zbyňku, právě jsme se dozvěděli, že dva senátoři si nemohli koupit croissant a jedna senátorka jde místo hlasování do fitka, protože jej zítra zavřou. Dobrá zpráva pro tisk. Wifi a auta," prognózuje, jak vidno, zcela realisticky.

Linhart se vzápětí viditelně chytá za nos a babišovským sorry dodává, že „ve výsledku se samozřejmě bez Wifi obejdeme, ostatně to tak máme. Jen mi přijde divné, že když jsme to vyřešili na vesnici před deseti lety, ve všech městských zařízeních, že pro Senát je to takový problém. Tak jako sto jiných jinak jasných věcí a neuvěřitelná zoufalost. Auto taky nepotřebuju, ale když už ho máme, nevím, proč je z hlediska vybavení o dost horší, než má na kraji předseda výboru a že mám problém s propojením na telefon..." zoufá si hořce.

Není to první souvislost mezi politiky STANu a služebními vozy. Před několika měsíci naše redakce přinesla informace o postupu předsedy tohoto hnutí Rakušana na úřadu Středočeského kraje. „Jde o to, že pan Rakušan se choval arogantněji než jiní lidé, takže první, na co dbal ve své funkci na Středočeském kraji, bylo luxusní vozidlo. On dostal nejprve služební auto, to ale jako jediný nechtěl, takže se mu během pár desítek hodin muselo objednat nové, za které kraj platil desítky tisíc korun!" řekl náš zdroj. Dodal také faktury.

Rakušan však jeho slova prostřednictvím PL odmítl.

„Po nástupu do funkce mi jako statutárnímu náměstkovi hejtmanky nabídl krajský úřad auto k dispozici, které dle mého názoru nebylo ve stavu, v jakém bych se v něm při každodenních cestách z Kolína do Prahy plus po kraji, cítil bezpečně. Najeto mělo 300 tisíc kilometrů, byla to Škoda Octavia, jejíž technický stav nebyl dobrý.“

Dodejme, že Rakušanem odmítnuté služební auto posléze užívala například exministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová.

