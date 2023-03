Důchody? „Za tohle hrozí konec v politice.“ Odhalen nový podvod

reklama

Politici i ekonomové se shodují v tom, že generace dnešních třicátníků nemůže ve stáří spoléhat na stát, a měla by tak už dnes zvažovat způsoby svého finančního zajištění. „Důchody budou buď malé, nebo žádné, což je ta nejhorší varianta,“ říká pro ParlamentníListy.cz Veronika Žďárská, ekonomka a analytička České spořitelny. „Lidé, kteří jsou dnes v produktivním věku, by měli rychle jednat. Každý rok, který odloží na řešení svého finančního zabezpečení, se jim v seniorském věku ošklivě vrátí.“

V posledních letech se tak začalo více než kdykoli jindy hovořit o investování. „Zatímco ještě před deseti lety byl tento pojem spojený s ultrabohatými, kteří si mohou dovolit vkládat peníze do různých aktiv, ať už jsou to komodity typu zlato nebo akcie, dluhopisy či nemovitosti, nyní jde o horkou otázku i pro střední třídu nebo dokonce pro studenty,“ popsal ParlamentnímListům.cz svou zkušenost finanční poradce Daniel Vavřík.

Lidé prý za ním běžně přicházejí s tím, že chtějí investovat do platforem, na které viděli reklamu. „Když běžela kampaň XIXOIO, tak jsem o tom hovořil s desítkami lidí. Upřímně, já jsem k tomu produktu důvěru nechoval, navíc z branže jsem věděl od kolegů, že pan Watzke je tak trochu prodavač horké vody,“ hovoří Daniel Vavřík o nechvalně proslulém investičním produktu Richarda Watzkeho, který podpořil i známý investor Radovan Vávra.

Podvodníků a šejdířů je podle finančního poradce opravdu dost a naletět jim může kdokoli. „Vzdělání ani věk moc roli nehraje. Ale je fakt, že ta starší generace je důvěřivější. Ale také tím, že nemají přístup k tolika informacím, neorientují se třeba na internetu, je snadnější seniory přesvědčit k nějaké supervýhodné investici, která se však vzápětí ukáže jako supervýhodná jen pro toho, kdo ji nabízel.“

Na apel politiků, aby se lidé o své finanční zabezpečení ve stáří starali sami, má Daniel Vavřík jasný názor: „To je silně individualistická myšlenka, která se nemůže použít na všechny. Jak mám rád kapitalismus a považuji ho za to nejlepší, co společnost vytvořila, v otázce důchodů, resp. finančního zabezpečení ve stáří, by stát měl garantovat určité jistoty. Nemůžeme se tady ohánět mezigenerační solidaritou nebo vlastním úsilím, když tady pro to nejsou podmínky.“

Vavřík si prý díky každodenním kontaktům s lidmi uvědomuje, jak hluboce Česká republika zaspala v sociálně-finanční oblasti. „Důchody jsou časová bomba, která brzy praskne. Politikům se do toho nechce, a já se jim nedivím. Ten, kdo by udělal důchodovou reformu, prohraje volby, a možná skončí v politice úplně. A tak svou zodpovědnost politici hážou na lidi, na každého z nás. OK, ti vzdělanější a dobře situovaní mají lepší možnosti a menší pravděpodobnost, že ve stáří skončí v bídě. Ale co ostatní?“

Podle Vavříka není často řešením ani pomoc rodiny: „Stále mluví o tom, myslím, že lidovci to mají jako velké téma, že by se to tady mělo udělat jako na Západě, kde děti finančně podporují rodiče. Jenže z čeho je tady budou podporovat, když nemáme západní platy? A zase, jak jsem už řekl – pro bohatší to asi takový problém nebude, ale co ti chudší nebo střední třída? Ta už teď má co dělat, aby zvládla své výdaje,“ poukazuje na rostoucí problém finanční poradce Daniel Vavřík a dodává, že „dle sociologických průzkumů se v České republice chudoba a nevhodné finanční návyky dědí“.

Mezigenerační pomoc by tak podle něj neměla valný efekt. „Dokonce si dovedu představit, že by to vztahy v rodině zhoršilo. Lidé v produktivním věku, řekněme kolem čtyřiceti padesáti let, by mohli mít pocit, a oprávněný, že nezvládají zabezpečit sebe, děti a ještě rodiče. Dovedu si představit, že v extrémních případech by to mohlo skončit i tragicky,“ varuje Vavřík před důsledky, dle jeho vlastních slov „důchodových experimentů“.

ParlamentnímListům.cz popsal Daniel Vavřík také případ, který v plné nahotě ukazuje investiční rizika, která čekají na neznalé, nezkušené a často právě starší lidi.

„Asi před rokem se mi ozval kamarád, že jeho dědeček pan P., cca sedmdesátiletý pán, přišel o peníze, které vložil coby investici do společnosti RAMFIN holding. Tato společnost měla pod sebou několik dalších firem, jejichž obchodníci se zaměřovali převážně na seniory a poskytovali jim nejrůznější služby. Sháněli jim například řemeslníky, advokáty, vybírali dodavatele energií, a tak podobně. Poté, co se obchodníci těchto firem dostali ke klientům blíž, a získali si jejich důvěru, přišli za nimi s nabídkou investice do firemních dluhopisů. Výnos však nebyl nijak oslnivý, asi jen dvě procenta,“ líčí modus operandi finančních šmejdů Daniel Vavřík.

I to prý však mnohým lidem stačilo. „To bylo ještě před válkou na Ukrajině a před inflací. A leckdo z těch seniorů uznal, že než nechat peníze v bance na spořicím účtu, dá to raději tomu sympatickému pánovi, který už jednou pomohl sehnat třeba instalatéra… Naprosto zvrácený způsob, jak zneužít lidi,“ říká Vavřík. Dědeček jeho kamaráda prý RAMFIN holdingu svěřil čtyři sta tisíc korun. „Nebyly to všechny jeho peníze, ale téměř dvě třetiny. Žádný výnos nedostal a vklad samozřejmě také ne. Jeho peníze si rozdělili obchodníci a hlavně majitelé, čtyři muži z jižní Moravy.“

Se společností RAMFIN holding probíhá v současnosti trestní řízení. Podvedla totiž stovky seniorů, kteří jí svěřili téměř čtvrt miliardy korun. I kvůli tomu, že klient Daniela Vavříka vystupuje v procesu jako jeden z poškozených, nechtěl finanční poradce sdělovat detaily. ParlamentnímListům.cz však popsal, jak těžké je teď sestavit panu P. smysluplné finanční portfolio. „Těch čtyři sta tisíc hodně chybí. Pracujeme se zbylými stopadesáti, přičemž pana P. finančně podporuje syn a vnuk. Je to pro něj i pro celou rodinu ale samozřejmě velká nepříjemnost. A pro poškozeného pána velký zásah na psychiku. Ty peníze šetřil roky, a pak stačí jedna chyba, a jsou pryč.“

Podobných případů je podle Daniela Vavříka ve společnosti hodně a dá se prý předpokládat, že budou přibývat. „Finanční šmejdi vycítí příležitost právě v důchodech, resp. v tom, že lidi budou tlačeni k tomu, aby se o finance starali sami. A čím víc se o tom bude informovat, tím paniku vyvolávajícím stylem jako dosud, tím zbrkleji budou lidé jednat.“

Investice jsou podle finančního poradce oblast, kterou se i odborník musí učit léta: „Politici říkají lidem – učte se investovat, starejte se o sebe… Ale na druhou stranu nijak neregulují, nebo jen velmi pofidérně, investiční byznys. Každá firma si tady pomalu může udělat emisi dluhopisů, v médiích se to téma dostatečně nepopularizuje. Buď je to až moc odborné, takže tomu rozumí jen zasvěcení, nebo je mediální prostor dáván lidem typu Watzke a podobným podvodníkům. Pokud denně nesledujete finanční trhy a novinky, tak nemáte šanci se v tom sami orientovat.“

A co finanční poradci? Byť je Daniel Vavřík jedním z nich, před mnoha kolegy varuje: „Ne každý dělá tuto práci proto, že chce lidem pomoct. Většině z nich jde o provizi. A vím o takových, kteří spolupracují právě s finančními šmejdy a propagují jejich produkty. Jsem proto zastáncem placeného finančního poradenství, kdy mě platí pouze klient. Jenže v našich končinách je to stále služba hlavně pro movité. Ti nejpotřebnější nebo zranitelní, jako třeba právě senioři, si placeného poradce nemohou dovolit.“

Podle Vavříka je řešení tohoto problému pouze systémové: „Musí se začít u kořenů, u vzdělání. Pokud se tady nebude vyučovat finanční gramotnost už na základních školách, musíme se připravit na budoucnost plnou okradených lidí, kteří ve stáří budou chodit žebrotou,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz finanční poradce Daniel Vavřík.

