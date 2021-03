Je pátek. Šup domů ze špitálu. Zatajený covid. Od lékařů: Co Blatný nerad slyší

V České republice neexistuje momentálně nemocnice, která by se nepotýkala s přeplněností kvůli covidu-19. Prezident České lékařské komory Milan Kubek by se nerad dočkal scénáře v New Yorku loňského roku, kdy umíralo násobně více Američanů jen proto, že se k lékařské péči nedostali. Popsal také, že po očkování se covid mezi zdravotníky přesunul do ambulancí, kde k němu ještě nedošlo, personál navíc padá únavou. A přidal často slýchanou větu posledních týdnů: „Covid jsem zlehčoval, dokud mi neumřel…,“ a osobu doplňte podle potřeby.

Všechny nemocnice jsou přeplněné, omezily velké množství péče, oddělení se transformovala na covidové jednotky, nedělají se operace ani složitější vyšetření. „Veškerá kapacita je soustředěná pouze na covid a zachování určité minimální rezervy pro skutečně život ohrožující stavy jako infarkty, mozkové mrtvice, náhlá příhoda břišní, autonehody a podobně. To pochopitelně platí pro všechny nemocnice v republice a přeplněnost se mění podle epidemie. Na začátku roku byla nejhorší situace v Kraji karlovarském, v Chebu, Sokolově, Trutnově. Poté to byl Královéhradecký kraj, následně Liberecký, Středočeský kraj, Praha a teď se vlna posouvá na Moravu,“ vysvětlil Milan Kubek.

Anketa Byl by Ivan Bartoš dobrý premiér? Ano 2% Ne 97% Nevím 1% hlasovalo: 580 lidí

Nedoléčení pacienti putují domů, oficiálně neinfekční zůstávají na přístrojích

Které konkrétní nemocnice jsou na tom nyní nejhůře, konkretizovat nechtěl: „Nechci nějakou nemocnici vytahovat z klobouku. Ve všech nemocnicích to vypadá stejně. Pacienti leží s covidem na odděleních, která byla určená na léčbu úplně jiných nemocných, a personál padá únavou. Nedodržuje se zákoník práce samozřejmě, jde o nouzový režim a zdravotnictví v něm funguje už šest měsíců,“ popsal redakci. Výjimkou bohužel nejsou přistýlky. Zdravotníci se snaží pacienty transportovat mezi nemocnicemi, tak aby těm nejpřetíženějším odlehčili. Zároveň propouštějí domů nedoléčené pacienty, a alespoň před víkendem se tím pokoušejí vytvořit nějakou rezervu lůžek.

Aktuálně je v Čechách na 9 500 hospitalizovaných pacientů, z toho dva tisíce jsou ve vážném stavu. „K těmto pacientům je třeba připočítat několik tisíc dalších pacientů, kteří jsou hospitalizováni kvůli covidu, avšak jsou už vyřazeni ze statistik covidové kategorie po dvaceti dnech jako neinfekční. Ale pacientů, kteří v nemocnicích zůstávají, je několik tisíc a často v poměrně vážném stavu, mnohdy na nejrůznějším stupni podpory životních funkcí,“ doplnil prezident České lékařské komory.

Nikdo nechce být dezertér

Ačkoliv personál podle jeho slov padá únavou, nikdo podle něj nechce být dezertér. Jako součást kolektivu týmově pracují na hranici svých sil, což není možné dlouhodobě vydržet. Přikládá to chybně zvolené strategii, která spočívá v promořování a omezování hospodářství. Sice dlouhodobě, ale tak, aby zdravotnický systém vydržel. „Ta strategie je špatná, přináší obrovské množství mrtvých, obrovské ekonomické ztráty a rozděluje společnost, protože některé skupiny lidí nesou větší náklady boje s epidemií než jiné. Správná strategie je pokusit se razantními opatřeními snížit množství nemocných na minimum a nastavit režim skutečně hygienické a epidemické kontroly, trasování kontaktů, karantény a podobně,“ tvrdí Milan Kubek s tím, že epidemii prostě nemáme pod kontrolou.

Problém prý tkví i v tom, že vůbec není jasné, kolik je doopravdy v republice nemocných. Vadí mu rovněž, že stát přestal zveřejňovat aktuální počet nemocných, takže lékaři odhadují, že se množství pohybuje mezi 180 až 200 tisíci otestovaných plus dalších možná sto tisíc lidí, kteří nebyli ani testováni.

Nemůžeme se smířit se smrtí 1 500 lidí denně

Kubek současně varoval před scénářem, který potkal město New York loni na přelomu dubna a května. „V momentě, kdy by nemocnice přetekly a nemohly už další pacienty s covidem přijímat, počet zemřelých by skokově vzrostl. Nehledě na ty, kteří potřebují akutní pomoc po nehodě či při infarktu. K této situaci došlo v New Yorku, kdy dočasně zkolabovala zdravotní péče, nemocnice se přeplnily a počet zemřelých, kterých je normálně ve městě 1 200–1 500 za den, najednou vystoupal až na osm tisíc denně. Řada Američanů neměla covid, ale zemřeli, protože se nedostali k lékařské péči,“ uvedl. Sám má pocit, že lidé na demonstracích a ti, kdo ostentativně porušují opatření, si to neuvědomují.

Ani v České republice není situace zrovna růžová, což předvedl na číslech: „V současnosti nám umírá na covid 200 lidí denně, což je strašné. Nemůžeme se smířit s tím, že nám týdně zemře 1 500 lidí na covid. Pro srovnání na nemoci oběhové soustavy, kardiovaskulární choroby umírá dlouhodobě 140 lidí denně. Na všechny typy rakoviny dohromady 75, na covid nám umírá nyní spoustu dnů po sobě více než 200 lidí denně. Tohle je situace, se kterou se prostě nemůžeme smířit,“ podotýká Kubek.

Kubek: Mezi zdravotníky zabírá očkování

Nejpostiženější profesí v pandemii jsou ti, kdo s ní bojují v první linii – zaměstnanci nemocnic. Covid prodělalo na 72 tisíc zdravotníků, 11 500 lékařů, celkem 74 jich zemřelo (30 z nich byli lékaři). U zdravotníků se karanténa moc nedodržovala. „Situace je od podzimu tak vážná, že zdravotníci, kteří měli být v karanténě, chodili s respirátory a ochrannými pomůckami do práce, protože si nemohli dovolit zůstat v karanténě. Pouze pokud měli příznaky a byli skutečně nemocní, pak nechodili pracovat, ale karanténa se nedodržovala,“ popsal Kubek, podle něhož se to zlepšilo s očkováním. Momentálně se ale číslo 3 000 až 3 500 nemocných zdravotníků nesnižuje, spíše stagnuje. Důvodem může být fakt, že zdravotníci nejsou očkováni všichni. Někteří očkování odmítají, ale větším problémem je neproočkovanost v ambulantním sektoru.

Další příčinou je nedostatek vakcín, ale také nepřipravenost strategie očkování a kostrbatost v organizaci: „Nebyl plán, infrastruktura, vše se dělá na poslední chvíli. Lékařská komora sice prosadila, že všichni zdravotníci jsou v prioritní očkovací skupině 1A, což se nám podařilo do vládní strategie prosadit, ale realizace vázla. Takže spuštěný centrální rezervační systém byl bez možnosti přihlásit se k očkování po různých odkladech. Národní registr pracovníků nebyl kompletní, takže jsme v lékařské komoře hledali řešení a pro naše členy jsme udělali speciální aplikaci. Zase byl problém ji propojit s registrem centrálním. Vše je kostrbaté,“ popsal Kubek.

Pozastavení očkování vakcínou AstraZeneca bylo hysterické

Co se týká funkčnosti vakcín, podotkl, že na vakcíně AstraZeneca je vidět funkční systém kontroly. Případné potenciální účinky lidé hlásí a prozkoumávají se. Prezident ČLK by se prý divil, kdyby po naočkování milionů dávek žádné nežádoucí účinky nebyly hlášeny, a považoval by to za podezřelé. „Je určitě dobře, že se vše prošetřuje. Počty možných nežádoucích účinků – možných, protože není prokázána souvislost – jsou velmi nízké v porovnání s tím, kolik lidí zabíjí koronavirus, takže se ukazuje, že vakcína je bezpečná. Případy je třeba individuálně posoudit. Myslím, že pozastavovat očkování vakcínou AstraZeneca, což některé státy učinily, je přehnaná panická reakce,“ doplnil s tím, že státy jsou ale v jiné situaci než Česká republika, kde každý den z prodlení znamená velký počet zemřelých.

Státy, které jsou na tom lépe, si mohou dovolit očkování pozastavit. Kubek by pro pozastavení očkování nebyl, ale připomíná, že je třeba respektovat výsledky šetření Evropské lékové agentury. „A co se týká Sputniku, Sinofarmu a dalších očkovacích látek, je třeba k nim přistupovat jako ke všem ostatním a používat je, až budou mít řádnou registraci, protože bez ní jde o politické výkřiky,“ sdělil.

Co se týká demonstrací a demonstrujících proti opatřením, lékaři si prý mohou prohlédnout své pacienty předem na internetu. „Zaznamenal jsem vzkaz, že si lékaři mohou dopředu prohlédnout své budoucí pacienty, které budou mít na jipkách. Ale tak jednoduché to není. Vzkázal bych jim, že je chápu, také bych chtěl, aby se mohlo začít žít normálně. Také bych chtěl, jak se často říká, otevřít všechno, chtěl bych chodit do kina, do divadla, do hospody a zajít si k holiči. Ale vím, že si to v dané chvíli nemůžeme dovolit,“ řekl Kubek s tím, že čím více bude podobných demonstrací, tím déle bude trvat, než se život vrátí k normálu. Úměra je podle jeho slov jasná: čím méně přísná protiepidemická opatření jsou, případně čím méně se dodržují, tím déle bude krize trvat, tím více lidí zemře, tím větší budou ekonomické ztráty.

„Všichni bychom měli společně chtít, aby děti mohly začít chodit do školy, abychom mohli normálně žít, abychom měli normální léto. A když si to teď pokazíme, můžeme v izolaci strávit i celé prázdniny. Častokrát jsem slyšel povzdechnutí: na covid jsem nevěřil, dělal jsem si z něj srandu, zlehčoval jsem ho až do momentu, než mi umřel… a teď si dosaďte někoho, koho ten člověk měl rád. To je zkušenost, kterou bychom nikdo nechtěli zažít, a měli bychom se snažit, aby k tomu nedošlo. Vážnost situace je nutné respektovat, aniž bychom dostali takto za uši,“ uzavřel prezident České lékařské komory.

