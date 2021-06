Můžete za sucho a požáry, plaťte. Vaše špinavé prachy. Aktivisté před pojišťovnou

Před libereckou pojišťovnou Generali se v Liberci v úterý sešli ekologičtí demonstranti v rámci kampaně Zastavme Špinavé prachy. „Je jedna z těch, co podporuje fosilní průmysl, to znamená uhelné elektrárny, uhelné doly, plynové elektrárny, teplárny. To je velký problém, protože fosilní průmysl kvůli emisím skleníkových plynů v ovzduší způsobuje a urychluje klimatickou krizi, do které se řítíme. Na vyřešení tohoto problému máme hrozně málo času. Pojišťovny, banky a další finanční instituce, které podporují fosilní průmysl, jsou vlastně vážnými spoluviníky situace, do které se dostáváme,“ řekl moderátor akce a první řečník Michal Bittner. Od zástupce uskupení Limity jsme my zaznělo. „Změny, které přijdou, by měli zaplatit ti, kdo za ně můžou. Měli by to být uhlobaroni, fosilní korporace, anebo právě banky a pojišťovny,“ domníval se.

reklama

Koalice Zastavme špinavé prachy připravila na tento týden (21. - 23. června) Akční dny proti špinavému pojištění. Koná se v řadě měst, zvláště krajských, po celé České republice. Cílem akcí je upozornit na to, že pojišťovny Allianz, Kooperativa a Generali pojišťují fosilní paliva a tím přispívají ke klimatické krizi. Nejdříve si ovšem představme, kdo se skrývá za ekologickou aliancí. „Jsme různorodá koalice občanských organizací, které usilují o rychlé a spravedlivé řešení klimatické krize. Naším cílem je upozorňovat na příčiny změn klimatu a aktivně vystupovat proti institucím, které se na devastaci planety podílejí. Jsme součástí mezinárodního hnutí, které usiluje o přesměrování financí z fosilního průmyslu směrem k ekonomice budoucnosti založené na udržitelnosti a spravedlnosti. Požadujeme, aby banky, pojišťovny a investiční fondy neprodleně přestaly podporovat fosilní průmysl a přesměrovaly peníze do čistých obnovitelných zdrojů energie,“ píší o sobě na svých stránkách. Kampaň vedou organizace Parents for Future, Fridays for Future, Doctors for Future, Extinction Rebellion, Limity jsme my a Univerzity za klima a celá řada dalších je podporuje.

Anketa Považujete policejní zákrok vůči mrtvému teplickému Romovi za chybný? Ano, zákrok byl chybný 2% Ne, zákrok byl v pořádku 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7270 lidí

Proč je klimatická krize problém? „Klimatická krize je jednou z největších výzev naší doby. Její příčinou je nadměrné vypouštění emisí skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a metanu, které oteplují planetu. Emise uvolňujeme spalováním fosilních paliv, tedy uhlí, plynu a ropy. Právě oteplení planety spustilo v posledních desetiletích sérii přírodních procesů, které v krajním případě mohou vést k rozvratu stabilního klimatu na planetě. Pro naši civilizaci by to byl závažný problém,“ vysvětlují.

Sucho ve střední Evropě, masivní požáry v Austrálii a Kalifornii, extrémní vedra na Sibiři

„Projevy klimatické krize jsme zažili i v posledních letech, a to v podobě dlouhého sucha ve střední Evropě, masivních požárů v Austrálii či Kalifornii, extrémního vedra na Sibiři, rekordních záplav v jihovýchodní Asii a Číně či ničivých hurikánů v Karibiku. V důsledku tání ledovců a zvyšování hladiny oceánů hrozí zatopení oblastí, kde žijí miliony lidí,“ varují. „Klimatická krize má také závažné sociální dopady. Už dnes dopadá více na státy z globálního jihu, které historicky vypustily nejméně emisí. Zvyšování cen základních potravin v důsledku sucha, vlny veder a znečištěné ovzduší pak ničí životy i chudým lidem z globálního severu. Podle Světové banky navíc klimatická krize uvrhne do chudoby další sta miliony lidí,“ doplňují.

Podle ekologických aktivistů patří k hlavním viníkům klimatické krize banky a pojišťovny. „Přestože již dlouho mají dostatek informací, jaká rizika změny klimatu představují a jak málo času nám zbývá na její řešení, i nadále pomocí svých peněz udržují fosilní průmysl při životě a podporují jeho expanzi. Bez nich by energetické společnosti neměly dostatek peněz na rozšiřování fosilních projektů či zvládání rizik spojených s tímto byznysem,“ vysvětlují na svých stránkách.

Úterní demonstrace v Liberci se konala ve Felberově ulici před místní pobočkou Generali - České pojišťovny. „Je dceřinou firmou italské pojišťovny Generali. Ve své oficiální politice vylučuje spolupráci na nových uhelných projektech a snaží se uhlí zbavit. Má však stanovenou výjimku, která jí umožňuje pojišťovat uhelné projekty ČEZ. Veřejně oznámila, že od roku 2022 končí s pojišťováním uhelných elektráren ČEZ. Nicméně dosud tuto změnu nezapracovala do své oficiální firemní politiky. Nemá žádnou politiku vylučující podporu plynu a ropy,“ hodnotí ji uskupení Zastavme špinavé prachy.

Přímo naproti budově Generali České pojišťovny je v Liberci sídlo České spořitelny. „Banka Erste, pod kterou Česká spořitelna spadá, oznámila na začátku roku 2021 novou politiku týkající se uhlí. Ta je však velmi slabá, zejména zaostává v porovnání s jinými velkými bankami. Erste nechce podporovat nové uhelné projekty a nabírat nové zákazníky z řad firem podnikajících v uhlí. Avšak nových uhelných projektů se v Evropě staví jen málo a problémem Erste jsou její stávající zákazníci podnikající v uhlí. Navíc bude i nadále spravovat cenné papíry a akcie českých uhelných firem,“ komentují tuto banku.

Psali jsme: „Zrušte policii.“ Už i v ČR. Za zfetovaného Roma: Drogově závislými prý nepohrdat Gayové: Západ EU se vrhl na Orbána. A přišla zdrcující zpráva Opravdu musí být v ČT tolik zaměstnanců? Mizí peníze. Odborný orgán varuje Koudelka z BIS přežije. Ale možná jen další rok

Pojišťovny, banky a další finanční instituce, které podporují fosilní průmysl, jsou vážnými spoluviníky

Libereckou demonstraci zahájil Michal Bittner z Rodičů za klima. Vysvětlil, proč demonstraci a happening pořádají právě před Generali pojišťovnou. „Je jedna z těch, co podporuje fosilní průmysl, to znamená uhelné elektrárny, uhelné doly, plynové elektrárny, teplárny. To je velký problém, protože fosilní průmysl kvůli emisím skleníkových plynů v ovzduší způsobuje a urychluje klimatickou krizi do které se řítíme. Na vyřešení tohoto problému máme hrozně málo času. Pojišťovny, banky a další finanční instituce, které podporují fosilní průmysl jsou vlastně vážnými spoluviníky situace, do které se dostáváme, a proto koalice několika desítek občanských a neziskových organizací vytvořila kampaň, která má tento problém mezi českou veřejností vysvětlit a nutit pojišťovny, aby se zbavily své závislosti na fosilních palivech a myslely na naši budoucnost,“ upozornil.

Poté následovala názorná ukázka formou krátké performace, čemu máme dát přednost. Lékařka Anna Kšírová obtěžkaná z obou stran váhami se zavázanýma očima představovala slepou klimatickou spravedlnost. „Tyto váhy nám zváží, co je důležité pro nás a pro pojišťovnu, jestli krátkodobé zisky z fosilu, nebo naše budoucnost, naše planeta a naše zdraví,“ řekl Bittner. Na jednu misku vah naložili špinavé věci - fosilní plyn a uhlí. A na druhou stranu naši planetu a symboly naší budoucnosti, našich dětí. Což byly různé plyšové hračky. A několik jablek jako symboly zdraví. Chvíli to sice vypadalo, že se váha zasekla, ale nakonec vše dobře dopadlo a zvítězily ty správné věci. „Co jsme zjistili měřením? Že důležitější je naše planeta, naše budoucnost, naše zdraví. A pojišťovnám by to mělo být také jasné a měly by obětovat krátkodobé zisky, které plynou ze spolupráce s fosilním průmyslem,“ konstatoval. Následně prozradil další program, jehož vrcholem mělo být předání otevřeného dopisu zástupcům pojišťovny. „Ta ale dneska zavřela o dvě hodiny dřív, takže ho budeme muset hodit do schránky. Škoda,“ zalitoval Bittner.

Lékařka Anna Kšírová představující slepou klimatickou spravedlnost. Foto: Oldřich Szaban

Následně už bez zavázaných očí a vah vystoupila Anna Kšírová zastupující hned dvě organizace - Rodiče za klima Liberec a Doctors for Future. „Jsem tu proto, že klimatická krize představuje obrovský problém pro naši budoucnost, pro naše zdraví a pro naše děti. Vnímám jako svoji zodpovědnost se snažit, aby zejména fosilní korporace - které jsou hlavními viníky klimatické krize - přestaly planetu ničit. Jako lékařce mě leží na srdci dopady změny klimatu na zdraví. Tady vidím obrovský rozpor v tom, že pojišťovny nám slibují zachování jistoty v našich životech, podporu našeho zdraví, slibují ochránit náš majetek. Tohle všechno je ohroženo klimatickou krizí. Takže jsem velmi ráda, že kampaň Zastavme špinavé prachy probíhá, protože ukazuje tento rozpor, že pojišťovny když pojišťují fosilní byznys vydělávající na spalování fosilních paliv, ať už jsou to uhelné a plynové elektrárny,“ sdělila s tím, že zemní plyn je stejně špatný jako uhlí, pouze tolik nesmrdí. „Poškozují naše zdraví a budoucnost. Proto jsme tady, abychom upozornili, že Generali v tomto byznysu jede a chceme po nich, aby přestali plynové a uhelné projekty úplně pojišťovat, a aby pojišťovali jen takové projekty, které jsou s dostatečně udržitelnou budoucností,“ řekla.

Banky vydělávají desítky miliard ročně. Většina odteče na dividendách či jinými způsoby do zahraničí

Nastal čas pro písničku v podání Zuzany Žežulkové Maličké, která upravila text známé písně Není nutno. V refrénu znělo, že nemít uhlí nevadí, nemít srdce vadí, zažít krachy nevadí, přejít na plyn - to vadí. Jako poslední vystoupil zástupce uskupení Limity jsme my. „Jsme hnutí za klimatickou spravedlnost. Zdůrazňujeme, že zastavení změny klimatu musí proběhnout spravedlivě. Nesmí to být tak, že by ho zaplatili ti nejchudší. Změny, které přijdou, by měli zaplatit ti, kdo za ně můžou. Měli by to být uhlobaroni, fosilní korporace, anebo právě banky a pojišťovny. Prostě ti, kdo na zničení životního prostředí dost vydělávali,“ uvedl s tím, že banky vydělávají desítky miliard ročně. „Většina z těch desítek miliard odteče na dividendách či jinými způsoby do zahraničí. Zahraničním vlastníkům, pryč z České republiky. Přitom tyto desítky miliard by mohly sloužit k tomu, že bychom každý mohli mít třeba na střeše vlastní solární panel, nebo že by si vesnice mohly dělat vlastní větrné elektrárny,“ připomněl.

A uvedl úspěchy, které tato kampaň už má. „Podařilo se nám, že pojišťovny už nepojišťují uhelné elektrárny ČEZ, uhelná elektrárna Počerady už nemá pojištění od žádné banky. Další krok by měl být, že pojišťovny přestanou pojišťovat plynové projekty. Ale to není všechno. Banky jako Generali by se měly zdanit, zregulovat a zdemokratizovat. Kromě konce těžby a spalování fosilních paliv je třeba podpořit etické banky, místní banky nebo družstevní záložny. Vznik těchto projektů blokuje oligopolitika velkých bank. Přitom je to jeden ze způsobů jak zastavit změnu klimatu. Pokud nebude zastavený poslední fosilní důl, poslední plynový vrt, poslední plynová elektrárna, nebo důl Turów, tak Limity jsme my,“ zakončil a ještě přečetl otevřený dopis pojišťovně Generali. Na úplný závěr si přítomní zafujovali. „Fuj špinavým prachům. Fuj uhlí. Fuj plynu,“ zvolali a poklidně se rozešli.

Psali jsme: Šimral (Piráti): Dotační program pro podporu využití volného času dětí a mládeže Američtí vědci: Covid by mohlo zastavit běžné nachlazení Tvrdý policejní zásah v USA. Důvod? Mladí lidé vapovali na promenádě Ministryně Schillerová: Posílení investice do hotelu Thermal považujeme za jediný možný krok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.