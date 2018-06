Obyčejní lidé mají zdravý rozum na rozdíl od velkokapitalistů a elitářů. Vše se dnes svádí na Rusko, ale zlo jde ze Západu. Klaus a spol. brutálně naložili sluníčkářům. Pane Kalousku, nečtěte

Diskusi moderoval exprezident Václav Klaus, který měl i svůj vlastní příspěvek. Dále hovořili ředitel IVK Jiří Weigl, tajemník kardinála Dominika Duky Milan Badal, právník Karel Muzikář ml. a novináři Daniel Kaiser a Miroslav Korecký.

Na akci se objevili například expremiér Petr Nečas, poslanci ODS Jan Bauer a Marek Benda či ekonom Miroslav Ševčík.

Ohrožení nepřichází z Ruska, od Putina, z Číny

Podle Václava Klause znamená pojem „liberální demokracie“ degradování a zúžení demokracie a jde o novou nadvládu kulturních, politických či mediálních elit nad ostatními občany. Široká veřejnost dle něj nechápe osudové nebezpečí „liberální demokracie“. Pojmy „demokracie“ i „liberální“ jsou pro něj pozitivní, ale sousloví „liberální demokracie“ je dle něj „něco mimořádně nepěkného“, neboť v reálu popírá demokracii i liberalismus.

Liberální demokracie se dle něj vyznačuje manipulací, vysmíváním se lidem s jiným názorem a jejich ponižováním. Pokud je demokracie definována jako vláda většiny, tak liberální demokracii Klaus definoval jako vládu menšin, které nemají respekt k celku, celku se vysmívají a hájí své skupinové zájmy na úkor celku. V liberální demokracii se obnažuje hluboká propast mezi vládnoucími elitami a občany.

„Ohrožení nepřichází z Ruska, od Putina, z Číny,“ řekl Klaus. Každý, kdo nesouhlasí s „liberálními demokraty“, je dle něj nálepkován například jako populista. Součástí liberální demokracie jako souhrnného pojmu jsou ideologie multikulturalismu, evropeismu, humanrightismu, genderismu a homosexualismu.

Obyčejní lidé proti elitám a velkokapitálu

Jiří Weigl řekl, že věci u nás a na Západě se nevyvíjejí dobrým směrem. Současný Západ dle něj není tím Západem, který vyhrál studenou válku a ke kterému vzhlíželi s nadějí. Západní společnost se dle něj zásadně negativně změnila a tlačí i na nás, abychom se změnili s ní. Proti své vůli jsme manipulováni a převychováváni. Západ za hrozby považuje Rusko, Čínu, fake news a hybridní válku, zatímco hrozby jsou někde jinde.

Manipulátoři mají plná ústa liberalismu a demokracie, ale prosazují agendu naprosto opačnou. Západ je ovládán mesianistickou ideologií, která chce zrušit „starý svět“, vše přirozené a tradiční jako národy, rodinu či náboženství. „Přepólování světa bere dech,“ řekl Weigl.

Zatímco komunisté ničili, rozbíjeli ekonomické vztahy a považovali za důležitou ekonomickou „základnu“, dnešní nová levice chce zničit celou lidskou identitu a vytvořit nový konstrukt. Elitní avantgarda se ohání demokracií a rozbíjí společnost na menšiny a trvale převychovává lidi. Tradice musí ustoupit pokroku. Vše, co je normální a přirozené, jako národ, rodina či náboženství, je označováno za předsudek, který je třeba vymýtit. Vše nepřirozené a nenormální, co bortí tradiční hodnoty a vztahy, je podporováno a adorováno.

Liberální demokracie na rozdíl od komunismu v tomto postupuje evolučně, nikoli revolučně. Liberální demokracie rozbíjející vše tradiční si nárokuje monopol na pravdu, perzekuuje nepohodlné názory a zavádí cenzuru. Liberální demokracie tenduje k totalitě.

Vlády i mezinárodní organizace jako OSN, EU či Rada Evropy podporují fantasmagorie genderu a transgenderu, že pohlaví je sociální konstrukt, a nikoli biologicky daný fakt. Tato ideologie je lidem vnucována.

Weigl též zmínil, že k přepólování došlo i v jiné oblasti. Velkokapitál společně s mediálním mainstreamem podporuje všechny „pokrokářské“ věci i regulace a agendu NGOs, zatímco naději vidí v tom, že oporou zdravého rozumu jsou běžní pracující lidé. Na velký byznys doplácí malí podnikatelé a zaměstnanci.

Rusko může za všechno… Když nesouhlasíš, jsi agent Ruska

Daniel Kaiser z týdeníku Echo upozornil na to, že elity šíří strach z „masy prostého lidu“. Evropská unie má být pojistkou před lidem, démosem.

Dalším strachem, které elity šíří, je strach z Ruska. Kaiser dodal, že pokud jde o Rusko, tak riziko nebezpečí z jeho strany určitě není nula, ale některé vlády jsou až hysterické. Například vláda Velká Británie si dala za úkol, že na každém summitu bude zdůrazňovat hrozbu z Ruska. Podobné to je v USA, kdy až doposud se neprokázalo žádné ovlivňování amerických voleb z Ruska, zatímco ČT referuje o opaku.

Rusko je též obviňováno z toho, že může za Brexit i za vzestup „populistických“ hnutí v Evropě. Pro vládnoucí elity je velmi snadné své kritiky delegitimizovat jako „agenty Ruska“.

Kaiser se vyjádřil i posunu termínu „populismus“. Dříve byl za populistu označován někdo, kdo sliboval něco, co nemůže splnit z důvodu, že na to nebudou finanční prostředky. Dnes je za populistu označován každý, kdo nesouhlasí s elitou.

Zvoní zrady zvon… Cenzura se vrací

Právník Karel Muzikář ml. se přihlásil k manifestu IVK. Když byl po revoluci v Americe, šokovalo ho, že tam studenti litovali, že socialismus v Československu skončil. Řekl, že zde ruské tanky nechce, ale ve vztahu k dnešnímu Západu si vybavuje verše Františka Halase „zvoní zrady zvon“ a „my jsme je tak milovali“.

Menšiny se prosazují proti většině. Například nechtějí respektovat výsledky voleb, což bylo vidět v USA při zvolení Trumpa, kdy probíhaly demonstrace proti výsledku voleb. Lidé jsou dle něj zastrašováni, osočováni, je jim vyhrožováno. Část lidí u nás při prezidentské volbě byla označována za vidláky a hlupáky, kteří by neměli mít právo volit.

Připomněl, že seminář se koná 26. června, tedy v den 50. výročí, kdy dokonce během pražského jara KSČ v roce 1968 zrušila cenzuru. Dnes se cenzura opět zavádí, což je děsivé. „Blokujte je, mažte je, zakažte jim to,“ vyjádřil názory některých mladých lidí, kteří nezažili komunismus a chtějí své oponenty cenzurovat.

Muzikář řekl, že zažil zklamání, když některé demokratické strany, které neuspěly ve volbách, začaly označovat za demokratické jen samy sebe, na rozdíl o těch, které ve volbách uspěly…

Zmínil též pokrytectí elit, kdy když se jim to hodí, tak „hájí práva křesťanů v Číně“, ale když jsou ve Francii odstraňovány ve jménu sekularismu kříže a sochy sv. Jana Pavla II., tak jim to nevadí, nebo to podporují.

Musíte pohrdat bližním, protože vy jste elita. Kdo není liberální demokrat, patří za mříže

Tajemník kardinála Milan Badal se také přihlásil k manifestu. A představil své Desatero liberálního demokrata a svými poznámkami velice pobavil sál.

Zde je zmíněné desatero. 1) Chcete-li diskutovat, nikdy nedefinujte pojmy, musí jít o dojmologii, 2) pojem musíte vyprázdnit o jeho obsah, 3) musíte pohrdat bližním, protože vy jste elita a obyčejný člověk vám nemůže rozumět, 4) vždy na straně menšin, ty mají vždy pravdu, 5) vše relativizujte, 6) diskutujte podružná témata, 7) tradice je jen skanzen, vše musí ustoupit pokroku, 8) pokud nevyhrajete volby, mluvte o „rozdělené společnosti“ a právu menšin, 9) buďte proti cenzuře, ale pro dohled nad občany – zajistíte jim ráj na zemi, nebo sobě nebe, 10) oslavujte klany, které tu vládnou a předávají si moc.

Novinář Miroslav Korecký řekl, že věci na poli multikulturalismu a genderu, které přinesla vláda Bohuslava Sobotky, budou pokračovat i za vlády Andreje Babiše. Změnu v EU nelze očekávat, vidíme ji pouze u několika států.

Korecký vznesl otázku, zda je pojem „liberální demokracie“ opravdu tak diskreditovaný a zda neznamená svobodné volby, rovnost před zákonem, občanská práva, dělbu moci a podobně, jak byl dříve chápán. Též řekl, že na politické scéně nevidí žádnou sílu, která by hájila myšlenky obsažené v manifestu jako celek.

Ladislav Jakl v debatě řekl, že náš svět je cílem brutálního ničení ze strany pokrokových sociálněinženýrských elit. Pojem liberální demokracie má propagandistický obsah. Elity chtějí ztotožnit svou pokrokovou ideologii s ústavním pořádkem a režimem, a tím pádem kriminalizovat jako odpůrce demokracie všechny lidi, kteří je kritizují.

autor: Lukáš Petřík