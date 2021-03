Piráti chtějí Babišovi přebrat starší voliče. Mají rozjetý plán. Jenže expert na komunikaci jim ho potopil. Zásadní problém

Dostanou Piráti na “svou palubu” i seniory? Poslední dobou ze strany zní, že se o to chtějí intenzivně pokusit a to hned několika způsoby. Pirátská strana, jejíž šéf Ivan Bartoš si brousí zuby na premiérskou funkci, se do projektu dostat na svou stranu lidi vyššího věku pustila se silnou přípravou. Expert na média a komunikační strategie však kroutí hlavou.

Projekt je přímo nazvaný “Senioři na palubě”, jsou mu věnovány speciální webové stránky a Piráti shání dobrovolníky vyššího věku, kteří budou seniory “lanařit”. Akce je podle internetového kalendáře akcí a diskuse na Pirátském fóru zdatně koordinována. Otázkou už jen zůstává, nakolik bude akce úspěšná.

Pirátská strana je od samého počátku vnímána jako možná volba pro mladé. Ve známost se konec konců před lety dostala právě díky tématům jako svoboda na internetu nebo legalizace marihuany, což jsou samo o sobě záležitosti, které patrně příliš seniorů nezlákají.

ParlamentníListy.cz již o pirátském nápadu zřídit tzv. ambasadory, tedy dobrovolníky starších ročníků, kteří budou své vrstevníky přesvědčovat, informovaly. Chtějí jim především nabídnout, aby důchodci přešli od hnutí ANO Andreje Babiše k Pirátům.

V čem má přesvědčování spočívat? Například prý ve vyvracení hoaxů a dezinformací, jimž údajně Pirátská strana v poslední době masivně čelí. Jedná se třeba o šíření falešné zprávy, která má tvrdit, že Piráti v Praze postavili uprchlický tábor (VÍCE ZDE).

Předseda Pirátů Ivan Bartoš je přesvědčen, že stávající premiér a šéf hnutí ANO selhal v řešení koronavirové pandemie. Ta nejvíc ohrožuje seniory, kteří tvoří jádro Babišových voličů a podle serveru Lidovky.cz chce Bartoš otevřít cestu těm, kteří by chtěli pozornost, kterou dříve věnovali Babišovi, zaměřit k Pirátům. Tuto cestu Bartoš nazval „důstojný exit“.

Vzhledem ke stále trvajícím omezením v důsledku koronavirové epidemie směřují Piráti aktivitu vůči seniorské populaci též na internet. Třeba v podobě online přednášek a nevynechávají ani romské seniory. K tomu má pomoci dobrovolník Zdeněk Guži, který je jedním z pirátských dobrovolníků projektu “Senioři na palubě”. Gužiho jméno není neznámé, po listopadové revoluci se angažoval ve straně Romská občanská iniciativa a mezi roky 1990 - 1992 byl poslancem České národní rady.

“Protože je zároveň i romské národnosti, a blíží se Mezinárodní den Romů, rozhodli jsme se uspořádat sérii tří online večerů, kterými Vás provede. Co je to romipen neboli romství? Řeč bude o romských zvycích a tradicích, kultuře a jazyce. Patří sem i normy, vzorce chování, společenské role, vztahy v rodině nebo například kultura stolování. Naučíte se základní slovíčka a fráze a dozvíte se, jak se pojetí romství proměňuje v čase. Pan Guži se dotkne i aktuálního tématu sčítání lidu a toho, co znamená přihlásit se k romské národnosti,” stojí v popisku akce, která se uskutečnila ve středu večer formou online akce. Guži vedl i jinou přednášku zkraje března, tehdy o svém životě. Byla nazvána “Ze slovenské osady do parlamentu”.

Fotogalerie: - Bílé kříže

Škála akcí, kterou Piráti pro seniory pořádají, je velmi široká. Konají a budou se konat diskusní online setkání, cestovatelské přednášky, ale i konverzace v angličtině nebo francouzštině.

Základním předpokladem k tomu, aby se mohl člověk stát pirátským ambasadorem pro seniory, je věk. Dobrovolníkovi musí být minimálně 55 let. Jiné podmínky stanoveny nejsou. Záběr možných činností už je dost široký. Úkolem ambasadorů je vyvracet dezinformace šířené o Pirátech, učit seniory s počítačem a internetem a pochopitelně i vyhledávat a navazovat kontakty a spolupráci se spolky seniorů.

Diskusí vlákna na internetovém Pirátském fóru na téma seniorských ambasadorů zatím příliš obsáhlé nejsou. Víceméně obsahují podrobnější informace k projektu a pochvalné příspěvky členů strany ve smyslu, že jde o skvělý projekt.

Objevil se ale i obsáhlejší komentář příznivce Pirátů, který se hlásí jako dobrovolník seniorského ambasadora. Zároveň však dává najevo jistou skepsi, zda lze velkou část seniorů přesvědčit.

“Myslím, že velká většina seniorů je smířena se stavem, jaký v této zemi máme a tak tomu bylo i před rokem 1989. Moc dobře si pamatuji, když jsem v listopadu 1989, kdy mi bylo 30 let, objížděl provozovny firmy, u které jsem pracoval, a přesvědčoval lidi, že totalita končí a začíná svoboda. Většina lidí v této době vůbec ještě nevěděla, co se to vlastně děje a mysleli si, že jsem blázen,” popsal pirátský fanoušek své zkušenosti.

Mohou Piráti s cílenou kampaní uspět a přesvědčit seniory, aby opustili přístav Andreje Babiše a vydali se na pirátskou palubu?

Podle experta na média a komunikaci Jiřího Mikeše Pirátům nezbývalo nic jiného, než se na vyšší věkové kategorie zaměřit. “Staří lidé jsou jiná cílová skupina, která k této straně chová spíše určitou nedůvěru. Nehledě na to, že starší generace byla z různých zdrojů informována, že Piráti jdou proti důchodcům a šířily se různé fake news. Zřejmě si uvědomili, že pro starší generaci je důležitý osobní kontakt. Kdyby šli seniory přemlouvat pánové Bartoš s Ferjenčíkem, asi by to moc nezabralo, je to úplně jiná věková kategorie. Forma těch starších dobrovolníků či ambasadorů může být snesitelnější. Jenže je otázka, jakou formou se k těm lidem dostat, čemuž nenahrává současná covidová situace,” řekl redakci Mikeš.

“Hospody jsou zavřené, nikam se nesmí. V tuto dobu jde o nesmyslný plán. Otázka zní, jakým způsobem na tu starší generaci půjdou. Kdyby šli cestou, ať mladší členové přesvědčují a argumentují svým rodičům a prarodičům, byla by to účinnější cesta. Pokud tohle nepochopili, s těmi ambasadory nepochodí. Je to hloupost,” uvedl expert.

