To snad ne. Vložky ženám zdarma jako začátek. Padlo přirovnání

„Menstruační pomůcky by měly být přístupné všem ženám v České republice. Konec menstruační chudobě,“ hlásají Piráti na sociálních sítích. Navrhují poskytnutí menstruačních hygienických pomůcek ženám zdarma. Ve Skotsku, kde se inspirovali, od pondělí platí zákon, podle něhož budou mít ženy tyto hygienické potřeby zdarma. ParlamentníListy.cz se ptaly politiků a političek v anketě, co si o tomto návrhu myslí. Zástupce Pirátů přirovnal menstruační pomůcky k toaletnímu papíru, který je také zdarma. Jiní oslovení se tážou, zda bude stát proplácet třeba i šampony a granule pro psy.

reklama

Na Skotsko se odkazuje na svém facebooku poslankyně Pirátů Klára Kocmanová. „Skotské ženy budou mít v rámci boje proti ‚menstruační chudobě‘ od příštího týdne vložky a tampony k dispozici zadarmo. Nevidím důvod, proč by totéž nemohlo být i u nás v Česku. Proč a co je menstruační chudoba? Je to dost jednoduché: Některé ženy si prostě nemohou dovolit koupit každý měsíc hygienické pomůcky, které s menstruací souvisí a které ale nutně potřebují. Jsou tak vystaveny nejen zdravotnímu riziku, ale i nepříjemným a často i ponižujícím situacím. Někdy kvůli nedostatku hygienických potřeb nemohou jít ani do práce nebo do školy. Menstruace není volba. Bezplatný přístup k pomůckám, které tento tělesný nevyhnutelný a často bolestný proces vyžaduje, by byla pro řadu žen a dívek velká úleva. Zvlášť teď, když spousta lidí kvůli vysoké míře inflace a drahým energiím doslova hlídá každou korunu. Je dobře, že během léta uvolnila vláda ze státních hmotných rezerv do potravinových bank (které rozdávají nejen jídlo) dva miliony kusů jednorázových vložek, které se dostanou k těm nejpotřebnějším. Na druhou stranu bych uvítala trvalejší řešení. Skotsko ukazuje, že je to možné a já tleskám,“ odůvodnila tento návrh.

Ne všechny ženy jsou však z tohoto návrhu nadšené. Dětská lékařka a senátorka za Prostějov Jitka Chalánková ParlamentnímListům.cz napsala: „Zoufalství Pirátů ani nelze komentovat.“

Podobně odmítavě se k návrhu staví i bývalá poslankyně ČSSD Pavlína Nytrová. „Má odpověď zní ne,“ sdělila.

Téměř totožně odpověděla lékařka a senátorka za obvod Most Alena Dernerová (STAN): „Odpověď – neměly.“

MUDr. Jitka Chalánková



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

MUDr. Alena Dernerová BPP



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„A co dalšího má ještě stát platit z mých daní? Prezervativy? Granule pro psy? Šampon na mastné vlasy? Odpověď zní: ani náhodou. Občan není nemohoucí děcko a stát není jeho matkou. Má se starat o bezpečnost, o hranice, o sjízdné cesty a o rozumné právo. O všechno ostatní se postaráme sami,“ okomentovala Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů, kandidátka na senátorku, bývalá ministryně spravedlnosti.

„Chudoba je problém, který by se měl řešit koncepčně. Dokážu si představit příspěvek na menstruační kalíšek, ale v aktuální situaci to podle mě není vůbec priorita. Nutně bychom se dostali k otázce, jak zajistit bydlení, potraviny, pleny apod. Menstruační chudoba nicméně je téma, které by nemělo být tabuizováno. Proto jsme zveřejnili informaci o Skotsku, které menstruační potřeby ženám poskytuje zdarma,“ vysvětlila Zuzana Klusová, zastupitelka Moravskoslezského kraje i Karviné, místopředsedkyně Pirátů v Moravskoslezském kraji.

Psali jsme: Hradec Králové: Adaptační skupina pro ukrajinské děti ukončí svůj provoz Topkař Jakob: Proti Putinovi svetrem, proč ne? Každý musí přispět. Je potřeba to lidem vysvětlit Brzobohatá (ANO): Demokracie je diskuze, ne diktát těch „lepších“ lidí z Prahy M777 nebo Bayraktar. Česko vystavilo ruský šrot, Rusko všechno možné

„A není to málo, soudruzi a soudružky? Proč jenom vložky? Existuje přece spousta dalších hygienických prostředků, nemluvě o kosmetice, samozřejmě značkové. Naše ženy přece na sebe nebudou matlat kdejaký šunt. A co naši muži? Jak ti k tomu přijdou? Vítejte v pomateném pokrokářském světě! To snad ani nemá cenu jakkoli vážně komentovat. Nic není zadarmo, vždy to musí někdo zaplatit. Svět se zbláznil, držte se! Je to naprosto šílené, co vláda řeší místo reálných problémů,“ zareagovala Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

Zuzana Majerová Trikolora



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Domnívám se, že pro ženy ohrožené chudobou by měly být zdarma například v podobě nároku na úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Tato položka je podle mého názoru v možnostech pojišťoven. Jde o zdraví těchto žen,“ objasnila Adéla Šípová, senátorka za obvod Kladno za Piráty.

„Stát by měl zajistit, aby občané České republiky měli takovou životní úroveň, aby měli na hygienické pomůcky a mohli si je koupit sami podle svého výběru. Stát by měl zajistit, aby hygienické pomůcky, a to veškeré, byly v základním sortimentu cenově dostupné pro všechny příjmové skupiny,“ míní Karla Maříková, poslankyně SPD, místopředsedkyně výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny.

„Jsme civilizovaný svět, ke kterému potřebná hygiena patří. Tak jako je dnes samozřejmostí, že na toaletách ve veřejných prostorách je k dispozici toaletní papír, měly by tam být k dispozici i menstruační vložky jako základní první pomoc v případě potřeby při menstruaci i při inkontinenci. A když se bavíme o těchto intimnostech, tak se setkávám se stížnostmi seniorů na nedostatek veřejných WC, ale i třeba laviček v městském prostředí. I to je o kvalitě života,“ je přesvědčena Alena Gajdůšková (ČSSD), bývalá první místopředsedkyně Senátu ČR.

„Nepokládám to za téma, které by teď mělo být na stole. Pokud bychom o tom uvažovali, tak jen u sociálně slabých rodin,“ sdělila Jana Pastuchová, poslankyně ANO, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.



„Pro lidi postižené chudobou a pro ty s nízkými příjmy to určitě má smysl,“ konstatovala Taťjana Malá, poslankyně ANO, bývalá ministryně spravedlnosti.

PaedDr. Alena Gajdůšková ČSSD

Vždy na Vaší straně!

krajská zastupitelka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nemám problém podpořit takový návrh. Vím, že je to téma, které se řeší i v dalších evropských zemích. Nemělo by však zapadnout, že v tuto chvíli musíme řešit především téma energetické bezpečnosti a ohrožení základních životních jistot drtivé většiny domácností. Takže téma dne musí být regulace cen elektřiny, tepla a plynu. Bez toho jsou v ohrožení samotné základy našeho života. Proto sociální demokracie vypracovala návrhy řešení, které najdete v našem Záchranném kruhu proti chudobě,“ doporučil Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

Michal Šmarda ČSSD



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ano, připadá mi to celkem jako samozřejmost, za toaletní papír na veřejných WC se také neplatí, je to ‚v ceně služby‘. Nevidím důvod, proč by vedle role toaletního papíru neměly analogicky k tomu být i menstruační pomůcky,“ vysvětlil Mikuláš Peksa, europoslanec za Českou pirátskou stranu, předseda Evropské pirátské strany.

„Ne, je to pitomost. Myslím, že nás trápí podstatnější věci, jako je inflace či ceny energií. Státní rozpočet je po minulé vládě v dezolátním stavu, nemůžeme si dovolit ještě populisticky rozdávat menstruační hygienické pomůcky ženám. Ve svém okolí, ale i na sociálních sítích jsem zaznamenal kritické reakce od žen, které naprosto odmítají, aby za ně vložky platil stát,“ upozornil europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

Nesouhlasně odpověděl i bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. „Ne,“ sdělil ParlamentnímListům.cz.

„Jsem toho názoru, že z hlediska komfortu a hygieny pro uživatelky je to myšlenka hodná zřetele k realizaci. Osobně bych ji podpořil,“ sdělil Jiří Běhounek (ČSSD), lékař a bývalý dlouholetý hejtman Kraje Vysočina.

„Zadarmo není nic. Každou věc někdo zaplatí. Každá žena také potřebuje jiné hygienické potřeby v jiné kvalitě a v jiném množství. Pokud chtějí pirátští sociální inženýři ženám pomoci od chudoby, měli usilovat například o snížení DPH nejen na tyto pomůcky. Daleko lepší by ovšem bylo bojovat proti samotným příčinám drahoty. Svobodní nepodporují líbivá a nesystémová řešení, ale chtějí řešit samotné kořeny problémů. Chceme opravdu konec drahoty? Pak musíme chtít i konec Green Dealu!“ je přesvědčen Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Podle mě neměly, a pokud ano, tak to pak rozšíříme i na toaletní papír, zubní pastu a kartáček na zuby? Dnešní doba je zvláštní. Vládní politická reprezentace nechá lidi spadnout do chudoby, a pak začnou padat takové nápady...“ podivuje se poslanec Patrik Nacher (ANO), místopředseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

Ing. Patrik Nacher ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Omlouvám se, ale to napadlo zase koho? A proč pak ne toaletní papír zdarma pro všechny? A pleny pro malé a přestárlé, atd.? Obávám se, že ani tohle vše by tvrdé dopady superinflace nezastavilo. Ostatně již od pozdního podzimu se, myslím, ani mnozí voliči současné vlády nebudou stačit divit. Nu, aspoň nás to sjednotí. Ale každá sranda holt něco stojí. A Německo a jiné padnout nenecháme, že? Hurá! Jen mne ještě napadá: To na to bude zase nějaký registr? Ne každá dáma to potřebuje, a netuším, zda s tím nepůjde v jistých nepřizpůsobivých lokalitách i topit,“ ohodnotil Jiří Koskuba, bývalý poslanec ČSSD, primář interny Fakultní nemocnice Bulovka v Praze.

Psali jsme: Život dětem: Cystická fibróza je stále lépe léčitelná. Pacienti vyhlížejí účinnější léčby Primátor Hrabálek: Hradecká MHD bude od září jezdit podle taktového jízdního řádu „Vždycky je na vině státní plánovač a politik, který vnáší chaos,“ říká místopředseda Svobodných Ukrajina spokojena s explozí na Krymu: Rusové tam měli letectvo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.