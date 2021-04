Viděla očkování Babiše. ,,Ty kecy, to už ne.” Vakcinace očima lékařky: Sputnik i stavy ,,po opici”

reklama

Až na začátku května, tedy zhruba o měsíc později, než se předpokládalo, začne fungovat velkokapacitní očkovací centrum v pražské hale O2 universum. Důvodem je nedostatek vakcín. „Hrozně mě rozčilují řeči, kolik to centrum stálo a že tam unikají peníze. To když čtu na internetu, tak jsem úplně běsná,“ říká pro ParlamentníListy.cz pražská lékařka, která se redakci ozvala s tím, že už nemůže být zticha, ale přála si zůstat v anonymitě kvůli možným negativním reakcím okolí. „Tu O2 universum ještě půjčil pan Kellner, a to zadarmo. Stát za ni neplatí ani korunu. A logistiku centra vymysleli z iniciativy Lékaři pomáhají Česku. Jsou to čtyři zubní lékaři a ti tu logistiku poskytli Ústřední vojenské nemocnici, a ta to zprocesovala,“ vysvětluje.

Zmíněná čtveřice zpracovala postup fungování očkovacího centra zcela zdarma, aby pomohla státu. Ústřední vojenská nemocnice celou akci zastřešuje. „Ta dodala lidi, ale pozor! Lidé na sociálních sítích tvrdí, že tam je placený personál, který teď nic nedělá. Tak to ne! Ten personál je najatý na dohodu. Lékaři, kteří budou očkovat, administrativní pracovníci i sestry mají dohody, které fungují jenom tak, když tam přijdou a budou pracovat. Pojede se na šestihodinové směny – od osmi do dvou a od dvou do osmi. Centrum je připravené, mělo by se tam očkovat až 9 tisíc pacientů denně. Ale vzhledem k tomu, že nejsou vakcíny, tak centrum zatím neotevřelo,“ konstatuje lékařka, jejíž identitu redakce zná, ale respektuje její přání neprozradit svou identitu.

Hlásají Ideologii, že ruská vakcína rovná se špatná vakcína

Sama chodí pomáhat s vakcinací v jednom malém očkovacím místě, v poslední době mají k dispozici Modernu. „Pacienti se dotazují, než se přihlásí, jakou máme vakcínu. Pokud bychom měli AstraZeneku, nepřihlásili by se k nám. To samé může částečně čekat Sputnik V v důsledku toho, jaká je tady proti němu vytvořená atmosféra. To je ale opravdu záležitost ideologie a politiky. Osobně nejsem odborník infektolog, epidemiolog ani vakcinolog, ale zřejmě Sputnik V nebude špatná vakcína, pravděpodobně bude lepší než AstraZeneca. Dokonce v Německu chystají povolit jeho užití a bude stačit souhlas tamních úřadů, pokud ji neschválí EMA. Něco podobného, jako kdyby u nás ředitelka SÚKL Storová schválila Sputnik, tak bychom s ním mohli očkovat,“ porovnává lékařka, která má blízko k přípravám na rozjezd centra v pražské hale O2 universum.

I když sama politiku detailně nesleduje, je hodně rozzlobená na to, jaká atmosféra se u nás v souvislosti se Sputnikem V vytváří. „Rozčilují mě kecy opozice o tom, že ruská vakcína je politika. Bohužel, najdou se i lékaři, kteří takovou ideologii, že ruská vakcína rovná se špatná vakcína, používají. Všichni jsme na ruských vakcínách vyrostli, v dětství jsem byla očkována jenom jimi. Oni to mají vymyšlené dobře. Z doby studené války mají perfektní laboratoře a zrovna Sputnik je určitě lepší než AstraZeneca, to je můj názor. A proč myslíte, že je celý arabský svět proočkovaný Sputnikem nebo čínským Sinopharmem? A ti by si jen tak něco píchnout nenechali. U čínské vakcíny – a to potvrdí i Prymula – nastupuje imunita později, ale zase funguje i na mutace,“podotýká lékařka, která chodí jako dobrovolník pomáhat očkovat.

Běsnění opozičních šílenců Pekarové a Fialy lékařka nechápe

Asi nejvíce ji vytáčejí hlášky k ruské vakcíně od šéfky TOP 09 Pekarové Adamové, předsedy ODS Fialy či prvního muže Senátu Vystrčila. „Ti úplně běsní, a když jdete na sociální sítě, tak to nás všude vyskočí. Jak Pekarová napsala, že Sputnik rozvrací státy a že rozvrátil Slovensko, no to je šílené. Jako lékařce mi přijde úplně děsivé, že tohle v rámci ideologie můžou dělat. A to jenom v duchu antibabiš. To už je podpásovka, protože čím méně budeme mít naočkovaných lidí, tím hůř. Jako lékařku mě rozčiluje, že tu vakcínu používají jako ideologii. Podle mě i EU tohle schválně vyvolává. Opozice řvala, že dostaneme o 70 tisíc vakcín méně, nakonec jsme jich díky Rakušanům a jiným dostali oproti tomu ještě o 10 tisíc víc. Prostě flusat špínu, místo aby se zamysleli nad tím, proč to takhle Brusel s rozdělováním vakcín dělá,“ zlobí se lékařka.

Nechce spekulovat o tom, v čem jsou problémy momentálně nejvíce diskutované vakcíny britské farmaceutické společnosti. „Těžko říct, co se s AstraZenekou děje, že s ní některé země odmítají očkovat a Němci berou Sputnik a chtějí ho vyrábět. Proč tedy u nás proti Sputniku tak ječí, když musí vědět a odborníci to potvrdí, že Rusové nikdy neměli vakcíny špatné, respektive je někdy měli lepší než Američané? To politikum u těch opozičních šílenců nechápu, ten jejich postoj, tu špínu, co házejí i díky tomu na Babiše. Jsem kvůli tomu ve fázi, že jestli to bude ještě chvíli trvat, že na něj budou takhle flusat, tak půjdu a hodím mu to. A to jsem celý život volila pravicové strany, i když nevím, jestli se dnes o ODS dá říci, že je pravicová. Dokonce jsem jednou volila i topku. Ale od obou těchto stran to je sprosťárna největšího kalibru,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz.

Kecy, že Babiš dostal Céčko a že očkovaný není, ji vytáčejí

Přitom je přesvědčena, že Sputnik V bude nakonec schválen, ale u nás proti němu ideologičtí zaslepenci stále povedou negativní kampaň. „No a lidé políbení ideologií antibabiš by si ho nenechali píchnout ani omylem. Bude z toho zase politikum. Doporučuji všem se nechat očkovat. Možná bych měla trochu strach z Astra Zeneky, ale ze Sputniku, Pfizeru ani Moderny ne. A dokonce ani z čínského Sinopharmu, jak to sleduji. Dobrý bude i Novavax, který se vyrábí kousek od Prahy v Bohumili. Ale nechtěla bych Johnsona. To je jednodávková vakcína a je tam účinnost jen kolem 60 procent. Ale to všechno jsou mé subjektivní pocity. Teď lidem očkuji Modernu, sama jsem naočkovaná Pfizerem,“ poznamenává lékařka.

Patřila mezi ty úplně nejdříve očkované v zemi. „Byla jsem očkována hned první den 27. prosince v Ústřední vojenské nemocnici s premiérem. K tomu mám dvě poznámky. Jednak tu, že je očkován stoprocentně. Viděla jsem, co mu natahují a co mu doktor Beran podává. Takže odmítám ty kecy, že by to byl vitamín C. To nebyl a Andrej Babiš je očkovaný. Mimochodem můj kamarád lékař ho připravoval den předem a vysvětloval mu to, protože obavy měl. Takže ty kecy, že dostal Céčko a že očkovaný není a že je to podvod, mě fakt rozčilují. Podvod to fakt nebyl, očkovaný je. A druhá poznámka se týká toho, že jsem dostala Pfizera, protože nic jiného tady ten první měsíc nebylo. Ale kdybych si mohla vybrat, což zatím nejde, tak bych si dnes vybrala Modernu,“ přiznává praktická lékařka.

Po očkování hlásí lidé potíže i proto, že se úzkostlivě sledují

Své doporučení všem, aby se nechali očkovat, opírá o zkušenosti s těmi, jimž byla vakcína aplikovaná. „Za posledních 14 dnů vím o jednom člověku, co měl v reakci na vakcínu teplotu. A to tak, že odpoledne ve tři byl očkován, druhý den šel do práce, v poledne to na něj přišlo, odešel domů kvůli teplotě, večer měl horečku 40. Ale ráno se probral, nebylo mu nic a mohl jít do práce jakoby nic. Nebo kolegyně lékařka, ta trpí na migrény, tak po Pfizeru měla druhý den migrénu. Bolela ji hlava a myslí si, že jí to vyvolalo to očkování. Samozřejmě reakce mohou být takové, že člověk se druhý den cítí jak po opici, je unavený, malátný, někdo má teplotu. Já neměla nic. Z mých známých, s nimiž jsem v kontaktu a byli naočkováni, byl tu a tam někdo druhý den unavenější,“ informuje lékařka.

Přičítá to ale i skutečnosti, že se každý po očkování úzkostlivě sleduje. „Říká si, když dostal injekci, že se musí sledovat. Pak začne mít pocit, že je nějak unavený, a přikládá to očkování. U pár lidí jsem zaznamenala, že po očkování zůstali den, dva doma. Někdo řekne, že mu je jak po opici, jiný zase, jako kdyby uběhl nebo ušel deset kilometrů. Ale nezažila jsem ani alergickou reakci, ani nic jiného. Spíš jsou to reakce, že lidé mají z očkování obavy a omdlí ze strachu. Slyšela jsem, že v očkovacím centru v ÚVN dva nebo tři lidé omdleli. Ale to byly kolapsy, syndrom bílého pláště, ne že by to byla okamžitá akutní reakce. Také proto tam lidé zůstávají 20 minut až půl hodiny sedět. Kdyby měli alergickou reakci nebo anafylaktický šok přímo na tu látku, tak by ho měli do těch 20 minut nebo do té půlhodiny,“ objasňuje lékařka.

Smejkal je super doktor, ale ve srovnání s Arenbergerem je opatrný

O profesoru Petru Arenbergerovi, novém ministru zdravotnictví, může říci, že je to dobrý rétor a odborník ve svém oboru. „Je ambiciózní a ctižádostivý, ale proč by nebyl? Strčil do toho hlavu, Petr Smejkal ji nestrčil. Nedivím se mu, protože je super doktor. Je to výborný internista. Dokonce má v Americe zkoušku nejtěžšího kalibru z interny, kterou hned tak nikdo neudělá. Takový je odborník, myslím v interně. Ale aby strčil hlavu do ministerské oprátky, na to je opatrný. Je sice členem Rady vlády pro zdravotní rizika, ale nepotřebuje, aby z něj byl na půl roku ministr. Ten si na měsíc odjede a svůj um zhodnotí někde jinde. Znám všechny ministry zdravotnictví od předlistopadového Prokopce a jednoznačně nejlepší byl Adam Vojtěch. Škoda že musel skončit Roman Prymula. Kdo to na něj ušil, nevím, ale byla to velká chyba, že skončil,“ dodává lékařka.

