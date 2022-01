Vlasy vstávaly. Počítání Židů? Pekarové útok na Orbána má trapné dohry

reklama

Výroku předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jsme se věnovali již koncem minulého týdne. Silná slova o tom, že by Maďaři měli v nadcházejících volbách vyhnat Viktora Orbána, stejně jako podle jejích slov Češi vyhnali Andreje Babiše, výrazně rezonovala nejen na politické scéně, ale i uvnitř české diplomacie.

Anketa Podporujete vládní návrh, který ve volbách umožní korespondenční hlasování ze zahraničí? Ano 2% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14076 lidí

V minulých dnech vyšly na povrch další dosti znepokojivé souvislosti. Kandidát na maďarského premiéra ze strany sjednocené maďarské opozice Péter Márki-Zay totiž čelí důvodnému podezření z antisemitismu.

Maďarští novináři, a to nejen ti, kteří jsou spojováni s Orbánovou vládou, upozornili na výroky Márki-Zaye, který se ve videu na sociálních sítích vyjádřil ve smyslu, že ve Fideszu (Orbánově vládní straně, pozn. red.) jsou Židé. Případ již zaznamenala i některá česká média a zmínil ho v nedělním rozhovoru na rádiu Frekvence 1 též prezident Miloš Zeman.

Péter Márki-Zay, dosavadní starosta města Hódmezővásárhely, měl říci, že má přehled o tom, kdo je ve Fideszu Žid a kolik jich v této straně je. Maďarský státní tajemník pro mezinárodní komunikaci a vztahy Zoltán Kovács v článku Abouthungary.hu připomněl i starší Márki-Zayovy antisemitské vazby.

Součástí aktuální opoziční široké koalice od levice po krajní pravici je i strana Jobbik, v níž dodnes podle dostupných informací působí lidé se silným antisemitským přesvědčením. Například europoslanec Márton Gyöngyösi. Ten měl před lety prohlásit, že je „nejvyšší čas zhodnotit, kolik lidí židovského původu, zejména v maďarském parlamentu a vládě, představuje národní bezpečnostní riziko“. Dříve podle Kovácsova článku Márki-Zay společně pózoval na fotografiích s někdejším šéfem Jobbiku Tamásem Sneiderem, jehož manželka prý na svatebních snímcích hajluje.

Jak se zdá, obliba v nacistickém pozdravu není v opozičním koaličním Jobbiku, který chce odstranit Orbána, úplně neobvyklá. Maďarský profesor Zoltán Kiszelly loni na podzim při rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz ukázal fotografii jiného politika Jobbiku, Pétera Barnabáse Farkase, který se zdviženou pravicí pózuje před nacistickými graffiti ve Slezském muzeu v Katowicích (více informací včetně fotografie ZDE).

Další z politiků Jobbiku, László Bíró, kterého prý dokonce Péter Márki-Zay osobně podpořil v předloňských doplňovacích volbách, je známý jako muž, který o Budapešti mluví jako o „Judapešti“. To není vše. Stejnému muži má patřit i následující výrok: „Můj pes se může zbláznit, když kolem domu projdou ti, co mají pejzy plné vší.“ Podporu lídra maďarské opozice si prý dříve vysloužil i jistý Lajos Riga z Jobbiku, který kdysi označil Romy za „biologickou zbraň Židů“.

Tolik k tomu, jací lidé jsou též spojeni se současnou maďarskou opozicí, která dokázala sjednotit šest politických subjektů od levice po krajní pravici, a to vše s cílem zbavit se „nenáviděného“ Orbána.

Psali jsme: Pekarovou čeká Orbánův muž. „Drsnej, hodně drsnej.” A víme víc

Se znalostí těchto informací si připomeňme výroky šéfky Sněmovny. „Rozložení politických sil v Maďarsku se vzdáleně podobá tomu, které bylo dosud i u nás. Tamní opozice své neshody dala stranou a spojila síly proti populistické vládě, kterou už mnoho let řídí Viktor Orbán. Pro Českou republiku je důležité, aby Maďarsko v dubnových volbách zvolilo změnu – stejně jako my. Je totiž klíčové, aby Evropskou unii tvořily státy, pro jejichž vlády jsou na prvním místě demokratické principy, nikoliv prospěch jejich premiérů,“ uvedla Pekarová Adamová.

V sobotních Lidových novinách se do ní opřel bývalý šéfredaktor tohoto deníku a reportér Isván Léko. „Z prohlášení Pekarové Adamové je jasné, že o situaci v Maďarsku skutečně neví nic. Už jen proto, že rozložení sil proti vládní koalici Fideszu a křesťanských demokratů, která v zemi vládne od roku 2010, se ani vzdáleně nepodobá české skupině stran, jež se loni spojily a porazily hnutí Andreje Babiše,“ píše Léko s tím, že političtí spojenci Márki-Zaye s oblibou Orbánově straně Fidesz říkají „Zsidesz“, tedy „Žides“.

Fotogalerie: - Pro návrh 106

„Slova starosty (Márki-Zaye, pozn. red.) ostře odsoudili nejen dotčení a židovské organizace, ale překvapivě i jeden významný opoziční komentátor. Na to, že Márki-Zay měl často antisemitské výroky už dříve, nyní upozornil i doyen rady maďarského sdružení rabínů a šéfredaktor židovského listu Új Élet Péter Kardos, který přežil holokaust. Výrok Márki-Zaye měl odezvu i v Izraeli, kde Maďarsko od nástupu Orbána k moci řadí mezi nejvěrnější spojence židovského státu v EU. Pekarová Adamová k této kauze samozřejmě mlčí. Doufejme, že před volbami pojede do Maďarska, aby v kampani srdečně objala a podpořila kandidáta Pétera Márki-Zaye. Důležité totiž je, aby maďarský Babiš byl vyhnán,“ konstatuje István Léko.

Po článku ParlamentníchListů.cz o bouřlivých reakcích na slova předsedkyně Sněmovny se naší redakci ozval další český diplomat, který se spolupráci s Maďarskem dlouhodobě věnuje. Další podrobnosti o jeho konkrétním působení nebudeme zveřejňovat, aby nedošlo k prozrazení jeho identity.

„Antisemitismus je tam (v Maďarsku, pozn. red.) v mnoha stranách hluboký, často je to až šílená nenávist. Když jsem četl to vyjádření paní Pekarové, vstávaly mi vlasy hrůzou na hlavě, jakou pohromu to může vyvolat. Toto je velmi citlivé téma a zapojovat se jakýmkoli způsobem do vnitropolitické situace je mimořádně riskantní, zvláště pak u lidí, kteří dané zemi nerozumějí a o tamních reáliích vědí houby. Prostě se potvrzuje, že se nemáme míchat do čistě vnitřních záležitostí, obzvláště ne v případě našich sousedů či téměř sousedů a v tomto případě partnerů v rámci V4. Zaregistroval jsem už, že během návštěvy Slovenska mluvila o spolupráci ve Visegrádské skupině a její důležitosti. Jestli se snaží hasit požár, který sama způsobila, lepší než nic. Akorát tohle se všemi souvislostmi byl spíš výbuch sopky. Evidentně ji někdo pořádně sekl přes prsty,“ konstatuje zdroj z české diplomacie.

„Lze pochopit, že nemá paní Pekarová ráda bývalého premiéra, ale mohla by si uvědomit, že předvolební kampaň už skončila. Bizarní je, že to byla právě tahle mladá soudružka, kdo neustále Babiše kritizoval za to, že se v diplomacii chová chaoticky, že tomu nerozumí atd. No, pokud by paní Pekarová diplomacii ‚nerozuměla‘ stejně tak dobře jako Andrej Babiš, nemuseli jsme žádnou aféru řešit a uklidňovat naše partnery v Budapešti, že opravdu nepodporujeme antisemity. A paní Pekarová by se příště mohla poradit s lidmi, kteří zahraniční politice skutečně rozumějí. Nebo ještě lépe, mlčeti zlato,“ dodal český diplomat v rozhořčené rozmluvě s redakcí ParlamentníchListů.cz.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.