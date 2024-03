Výbuch po Klausovi a Zemanovi na ČT přinesl „odhalení o fialovcích“

Vystoupení exprezidentů Václava Klause a Miloše Zemana, kde v rámci oslav výročí vstupu do NATO mluvili i o válce a míru na Ukrajině, přineslo výbuch mezi kruhy „pražské kavárny“. Bojovnice za Ukrajinu, předsedkyně SÚJB Dana Drábová, byla zděšena, že Česká televize takový rozhovor může vysílat. Jiní žádali přímo zásah Rady ČT, aby „se něco podobného neopakovalo“. Podle komentátora Petra Holce naježenost na včerejší vysílání ČT vypovídá o samotných kriticích. „Za jejich reakci na vystoupení exprezidentů Miloše Zemana a Václava Klause v České televizi jim ale musíme poděkovat, protože tady nám fakt jen potvrdili, jací totalitní šílenci to jsou,“ sdělil ParlamentnímListům.cz

Úterní Události, komentáře začínaly výjimečně už v devět hodin. Speciální debata se měla věnovat speciální události – pětadvacátému výročí vstupu Česka do NATO. Tomu odpovídala i výzdoba studia v podobě vojenského vozu.

„Byl to den, který znamenal historický přelom pro naše bezpečí,“ zhodnotil výročí premiér Petr Fiala. Ten byl také jedním z hostů ve studiu ČT. Ještě před ním ale hovořili s Danielem Takáčem dva bývalí prezidenti země, kteří osobně zažili summity NATO v této zajímavé době.

Přesto byli jejich účastí někteří pobouřeni, o čemž zpravovali sociální síť X ještě v průběhu debaty.

Anketa Vzpomínáte na prezidenta Billa Clintona v dobrém? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 829 lidí

Václav Klaus začal zostra, připomínkou Partnerství pro mír, což byl projekt Billa Clintona, jak „trochu odstrčit“ kandidátské země a dát jim hezký pocit spolupráce bez členství v NATO. Pak tehdejší premiér vzpomínal, jak jsme „jezdili po Americe a ťukali na všechny dveře, aby byli tak hodní a do toho NATO nás vzali“.

„Já bych chtěl bez jakékoliv škodolibosti připomenout, že to byl Václav Havel, kdo na začátku navrhoval zrušení obou paktů, to znamená Varšavské smlouvy i NATO,“ přidal se Miloš Zeman.

„To bylo někdy v pětaosmdesátém roce,“ skočil mu do řeči gestikulující moderátor.

„To není kritika, to je historický fakt. Václav Havel potom změnil svůj názor,“ usmál se Miloš Zeman a přidal známý citát Winstona Churchilla o idiotovi.

V roce 1999 podle Zemana byla na vstupu do NATO zásadní shoda.

Václav Klaus vzpomínal, že politici na nejvyšší úrovni našemu přistoupení tleskali, ale o úroveň níže už to bylo jinak. A vyprávěl svůj zážitek s americkým kongresmanem, předsedou výboru pro obranu, který mu dlouze vypočítával, jak je náš přístup pro Američany nevýhodný.

Miloš Zeman vzpomínal na dva momenty, kdy přes naše členství rozhodnutí NATO kritizoval. Tím prvním byla „hrubá chyba“ při bombardování Jugoslávie.

Druhým chybným momentem podle Zemana byla kapitulace v Afghánistánu v roce 2021. To bylo vzdání se islamistickým teroristům.

„Já jsem ten vstup podporoval, ale to přece proboha neznamená, že budu všechno vidět jako modrou oblohu bez obláčků,“ poznamenal k tomu.

„Dneska nediskutujeme otázku, zda NATO ano, či ne. Dneska v tom NATO jsme a diskutujeme, co by kdo z nás jako jeho součást udělal,“ souhlasil Klaus. Takže by se debata měla snést „z nebe na zem“.

„Tím bombardováním Srbska jsem byl taky zasažen a mračil jsem se, že vláda Miloše Zemana kývla na ty přelety,“ obrátil se ke svému nástupci. „Jako poslední,“ zvedl prst Miloš Zeman a vysloužil si za to Klausovo uchechtnutí.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10146 lidí

Moderátor nechtěl téma Kosova nechat jen tak a citoval George Robertsona, tehdejšího šéfa NATO, který také dorazil na oslavy do Prahy, a předložil výklad, že v Kosovu dnes viděl spokojené soužití Srbů i Albánců a je to důsledek tehdejší úspěšné operace NATO.

„Pan Robertson, ten to vždycky viděl špatně,“ usmál se Václav Klaus a Miloš Zeman přidal osobní zážitek. Pak připomněl, že celá kosovská politická elita v čele s bývalým prezidentem Thachim dnes stojí před mezinárodním trestním tribunálem kvůli válečným zločinům.

Moderátor pak radši přenesl debatu jinam, k závazku vlády dávat dvě procenta rozpočtu na obranu. Václav Klaus připomněl, jaký máme deficit rozpočtu a odmítl, že by z úspor měla být obrana vyňata. „Myšlenka, že obranu vydělíme z rozpočtu a ze šetření, to je starý sen všech generálů a plukovníků, a plukovnic a ministryň obrany,“ poznamenal bývalý prezident, premiér a ministr financí. Žádná demokratická vláda by ale podle něj neměla tyto požadavky akceptovat.

Moderátor se vyděšeně ptal, zda Donald Trump, pokud vyhraje volby, může splnit své varování, že členské zemi, která nedává dvě procenta HDP na obranu, Amerika nepřijde na pomoc. „Říká to před volbami, jako součást kampaně. Ten závazek samozřejmě platí,“ krotil vášně Václav Klaus.

Pak se debatovalo třeba o zásahu proti Iráku, kde se mělo „preventivně“ zasáhnout proti použití zbraní hromadného ničení, které pak v zemi nikde nenašli. A moderátor se divil zkratce Václava Klause, že NATO jsou v podstatě Spojené státy americké. S tím by prý zástupci 32 členů NATO nesouhlasili.

„Když jste byl desetkrát na summitu NATO, tak dobře víte, jak to tam probíhá,“ poznamenal Václav Klaus

„Oni s tebou budou souhlasit, když u toho nebudou kamery,“ smál se Miloš Zeman.

Jeho forma mnohé zaujala v pozitivním slova smyslu. Po odložení stresu z prezidentské funkce podle mnohých letošní osmdesátník vyloženě prospívá.

Takáč: Nemá jít Rusko prostě domů?

A pak došlo na současnou situaci na Ukrajině a oba státníci se shodli, že musejí začít jednání o příměří.

„Jenom ‚podporovat Ukrajinu‘ je zúžení celého problému,“ spustil Klaus. Zásadní povinností každého rozumného člověka na světě podle něj je usilovat, aby válka co nejrychleji skončila. Základem podle něj je nejprve přerušit zabíjení lidí a pak hledat politické řešení, ne naopak, jak dneska mnozí propagují.

„Není nejrychlejší konec války, když Rusko pojede domů,“ zajímalo moderátora. Miloš Zeman si pobaveně založil ruce a Václav Klaus to nazval „legrační úvahou“. Je podle něj mnoho způsobů, jak válku ukončit, ale říci, ať jde Rusko zpátky, to není příliš perspektivní projekt.

Moderátor trval na svém. Klaus souhlasil, že návrat do „bodu nula“ by byl bezvadným výsledkem, ale musíme se k němu dopracovat. Cestou je podle něj vyjednávání, ne další zabíjení. „S tím já nemohu souhlasit, i když vím, že je to v totálním rozporu s paní Černochovou a dalšími.“

„Pane prezidente Zemane, je Rusko agresor a musí se stáhnout z Ukrajiny,“ obrátil se moderátor Takáč. „Rusko je agresor. Ale budeme-li jen vyhlašovat hesla, že Ukrajina musí zvítězit, včetně Krymu a Donbasu, tak bychom to měli nechat na jednání obou bojujících stran. V této chvíli není realistický mír, ale příměří,“ myslí si. Jednání o míru bude bezesporu dlouhé a obtížné, ale obě strany už ztratily tolik lidí, že by mohly být k příměří ochotné. Dalším krokem je najít prostředníka, který to zprostředkuje. A takoví se nabízejí. Čína, Turecko, Izrael, nyní se v podstatě nabídl papež František.

„Příměří za stávajícího stavu na frontě?“ divil se moderátor. „A vy vyrobíte nějaký jiný stav? Jakým zázrakem?“ kroutil hlavou Václav Klaus, načež mu moderátor opět zopakoval, že jiný stav je, když Rusko půjde domů.

„Milý pane Takáči, víte, co je to přání otcem myšlenky?“ bavil se Miloš Zeman.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 41774 lidí

Řada politiků říká, že pokud Putin uspěje, tak půjde dál na Západ, obrátil moderátor list. Klaus k tomu poznamenal, že pro to nikdy nebyly relevantní důkazy a i když to někteří politici říkají, tak není důvod kvůli tomu naskakovat na vypjatou válečnickou rétoriku i na naší straně.

Václav Klaus očekává zásadní příspěvek k ukončení války od Spojených států, ty jsou podle něj stále v takové pozici, že ve chvíli, když řeknou, že se má přestat, tak se přestane.

Zopakoval, že prvním krokem je zastavení bojů, a pak za pomoci celého světa co nejracionálnější hledání dalšího uspořádání. „Jestli si někdo myslí, že se válkou vyřeší teritoriální posuny hranic a pak nastane mír, tak je to postavené na hlavu,“ dodal druhý český prezident.

Obě bývalé hlavy státu se pak shodly, že je vyloučené, aby si Putin troufl zaútočit na jakýkoliv členský stát NATO. „Ty představy ruských jednotek mašírujících po Karlově mostě, co tu šíří někteří naši extrémně válkychtiví lidé, jsou myslím dětinské a hloupé,“ uzavřel Václav Klaus.

Jakákoliv obrana podle něj vychází z toho, jakou má daná země sílu a vůli k obraně. A měli bychom si být schopni přiznat, že občas je ta síla příliš malá. „Edvard Beneš nebyl Zelenskyj, a proto nenechal zlikvidovat statisíce nebo miliony lidí,“ poznamenal Klaus.

Miloš Zeman si rýpl, že on celých deset let na Hradě říkal, že příští válku rozhodnou drony a začíná se to ukazovat jako pravdivé.

Dotaz, zda odlišné názory některých členských států k válce nenarušují jednotu aliance, prohlásil Miloš Zeman za pozůstatek totalitního myšlení a Václav Klaus souhlasil.

Takáč jim pobouřeně předčítal Ficův výrok, že EU podporuje vzájemné zabíjení Slovanů. Zeman mu na to řekl, že přístup hysterického třískání dveřmi, když se mi nějaký názor nelíbí, je nejlepší cestou k rozbití všech vztahů.

Fialovci a pavlovci

Zhruba v té době se síť X začala plnit pobouřenými tweety, jak mohla Česká televize pozvat tyto dva hosty a nechat je hovořit bez oponentury.

„Co si ČT24 myslí, že dělá? Naprosto strašidelný,“ rozčilovala se Dana Drábová.

„Absolutně jsem nepochopila, proč to udělali,“ souhlasila někdejší dětská herecká hvězda Michaela Kudláčková.

A přidávali se i další, že to „peklo“ raději přepnuli.

Jiní byli znechuceni a žádali slib, že se toto už nikdy nebude na Kavčích horách opakovat, i když debatu vůbec neviděli.

„Prý byl na ČT24 Zeman a Klaus současně, jako za jedním stolem. Můžeme se laskavě shodnout, že se tohle už nebude NIKDY opakovat?“ vyzýval uživatel Lukáš Hatas, zatímco jeho přátelé dumali, jestli by neměla zasáhnout Rada ČT.

Pobouření, že bývalé hlavy státu mají se svými názory přístup do veřejnoprávní televize, zaujalo komentátora Petra Holce.

„Je to už přímá úměra. Fialovci a pavlovci se chovají o to agresivněji, o co míň lidí věří vládě a co víc prezident Petr Pavel dokazuje, že na nejvyšší funkci nemá, protože Pražský hrad prostě není buzerplac,“ poznamenal ke znechucení fanoušků současného prezidenta.

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 43686 lidí

Kdyby tihle lidé mohli, tak podle něj se slovy o demokracii na rtech zavřou většinu národa, aby nepropadala „nesprávným“ názorům.

„A že ta většina je stále početnější, jak ukazují všechny průzkumy,“ připomíná pro ParlamentníListy.cz.

Reakce na Václava Klause a Miloše Zemana na ČT24 podle něj jen potvrdila, jací „šílenci“ to jsou.

„Oba tito politici nás totiž do NATO nasměrovali a přivedli, zatímco se jistý agent Pávek teprve přeškoloval z diverzanta Varšavské smlouvy a podporovatele okupace z roku 1968 na hodnotového zápaďáka, který národu trochu lže o své minulosti,“ připomíná komentátor.

„Fialovci a pavlovci“ se podle něj skutečně mentálně vrátili do 50. let a stejně jako tehdejší soudruzi jsou na to hrdí.

Po Klausovi se Zemanem dostal sólový prostor s moderátorkou Peroutkovou premiér Petr Fiala. „Je dobře, že dovedli Českou republiku do NATO a víc bych k tomu nedodával,“ vzkázal oběma prezidentům. A pak už se věnoval svým „dobrým a správným řešením“.

