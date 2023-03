Zdražování? Zákrok, který Fiala neudělal. Důvod? „Zahraničí“

„Podpořit výrobu vepřového a kuřecího masa. Do deseti let bychom byli soběstační,“ říká bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Na tradičním setkání zástupců zemědělství v Trhovém Štěpánově promluvil i jeho „klubový“ kolega a herec Ivan Vyskočil. Zmínil papriku za 140 korun a drahý „květákový mozeček“. Hostem setkání byla tentokrát docenta Ilona Švihlíková. Ta poslala vládě vzkaz nejen kvůli drahým potravinám. Nešetřila ani média a žasla nad některými „vládními“ výroky. „Kdyby tohle udělal Babiš, tak ho média ukřižují. Chvilkaři by řvali v ulicích,“ říká.

„Žádné kroky k potravinové soběstačnosti se nevedou,“ uvedl na začátek exprezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a pokračoval:

„Za rok 2022 došlo k poklesu výroby vepřového masa o 11,8 procenta. U drůbežího je to 8,4 procenta. V letošním roce vyvážíme více než polovinu obilovin, které vyprodukujeme. V poslední, tedy loňské úrodě, se vyprodukovalo 8,2 milionu tun obilí, plus asi 600 až 700 tisíc tun kukuřice. Zhruba 2,4 milionu potřebujeme pro živočišnou výrobu a 1,4 milionu pro jídlo. Takže padesát procent nám letos zbude a vyváží se. Bylo by tak jednoduché, kdybychom podpořili výrobu jak vepřového, tak drůbežího masa. Do deseti let bychom byli soběstační,“ vysvětlil a nastínil neradostnou budoucnost.

Budeme dovážet z Jižní a Severní Ameriky. Maso pod antibiotiky…

„K tomu, co nás čeká – nedostaneme z Evropské unie žádné potraviny. Německo, co se týče vepřového, snížilo produkci o 16,7 procenta. Belgie totéž. Francie snížila o deset procent. Ohledně drůbežího je to jen o trochu lepší. Takže ta situace je velice vážná,“ varuje a vysvětluje: „Nastane to, že budeme dovážet potraviny z Jižní a Severní Ameriky, z Brazílie… Možná to nebude trvat ani rok a bude to tady. Je potřeba si říci, že toto maso je všechno pod antibiotiky, od prvního dne narození selátka. V surovinách pro krmení se používají přípravky, které jsou u nás už desítky let zakázané. Jen abychom si udělali obrázek, kam nás EU vede. Jak jsem řekl, máme šanci potravinovou soběstačnost zajistit, ale musela by tam být gramotná vláda,“ říká a nešetří ministra zemědělství. „To je děs. To tady ještě nebylo. Vždy řekne něco, co nemá nic společného s realitou. Ať na tom postu byl kdokoli, také to třeba byli lidé, kteří nebyli nějak zvlášť políbeni zemědělstvím, ale ti si alespoň k sobě vzali spolupracovníky, kteří tomu rozuměli,“ podotkl a pokračoval dál.

Zdeněk Jandejsek

Volný trh? V podstatě žádný neexistuje…

„Mluví se tady o volném trhu? V podstatě žádný neexistuje. Jestliže nemáme stejné podmínky, tak se tomu nedá říkat volný trh. Jestliže někdo má jiné podpory z EU a k tomu si může udělat jaké chce národní, tak potom nejsme na trhu konkurence schopní, i když ty výrobky děláme nejlaciněji. Děláme je nejlaciněji z celé EU. Jenže, pro vaši informaci, podpora v ČR je taková, že v ceně výrobku je 30 až 35 procent dotací. Kdežto v západních státech tato podpora dělá 55 až 60 procent. Jak tedy můžeme mluvit o nějakém volném trhu? Jak můžeme být konkurence schopní?“ ptá se Zdeněk Jandejsek.

Květákový mozeček? Dnes drahé jídlo!

Nad dnešními cenami potravin v ČR žasne herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil.

„Udivilo mě, že pan ministr už před časem říkal, že teď budou ty ceny potravin pořád klesat. Což svědčí o tom, že pana Nekulu si jeho paní neposílá nakupovat. Protože když vidím – paprika 140 korun, tak mám pocit, že mě budou omývat!

Takže opravdu asi nechodí nakupovat, protože ceny stále stoupají, neklesají,“ vzkazuje ministrovi a dodává: „Hlavně u té zeleniny jsou ty ceny strašný. Když moje maminka chtěla ušetřit, tak nekupovala maso, ale udělala třeba jenom květákový mozeček. No květákový mozeček je dnes drahý jídlo!“ žasne a dostává se i k potravinové soběstačnosti.

„Stát, který není potravinově soběstačný, je strašně zranitelný a v podstatě je strategicky ztracený. On nám od vedle nikdo nic nedá!“ obává se.

Zavzpomínal i na chuť pečiva, kterou mělo v době jeho dětství.

„Tak to, že stál dříve rohlík dvacet haléřů, to už asi srovnávat nemůžeme. Ale každopádně, když mě jako malého poslali koupit chleba, rohlíky, případně housky, které se ještě tam u nás na Žižkově pletly ručně, tak to byla strašná dobrota. A loupáčky, které se opravdu loupaly… Ten střed byl skoro bílý, protože to bylo plné toho tažného tuku… Strašná dobrota!“ zasnil se.

Vláda se v tom plácá, doběhly ji její sliby…

Stav nejen globální, ale také české ekonomiky rozebrala na setkání Klubu 2019 docentka Ilona Švihlíková. „Stav české ekonomiky? Můžeme ho bezesporu označit za špatný. V krizi, jak to tak bývá, se ukázalo, jaké všechny problémy máme. Jedním z nich je například málo konkurenční trh v řadě sektorů. To se potom projevuje na často velmi vysokých cenách i v evropském srovnání, ať už se to týká trhu mobilních operátorů, maloobchodních řetězců nebo čerpacích stanic. To je ten první problém,“ říká a pokračuje:

„Další problémem je vysoká inflace, se kterou vlastně vláda nic neudělala a která zásadním způsobem ochuzuje zaměstnance. My tam prostě vidíme neutuchající propad mezd, který je velmi výrazný. Následně se to odráží na maloobchodních tržbách, jak se propadají, na spotřebě domácností… To jsou rekordní čísla, často nejhorší vůbec, co historicky máme k dispozici. To samozřejmě potom otevírá prostor pro sociální nespokojenost lidí,“ upozorňuje a dodává: „Vidíme zároveň to, že vládu doběhly její sliby, týkající se toho, jak nebude zvyšovat daně a jakým způsobem řada členů vládní koalice přispěla k obrovskému strukturálnímu deficitu, který máme ve veřejných financích kolem 200 miliard. Teď se v tom absolutně plácá a neví, co má dělat. To znamená – ona vlastně vůbec jakoby neřídí tu ekonomiku. Je úplně bezradná. A tak, co jí tak nějak napadá, je jít po skupinách, které jsou bezbranné a které se těžko zmůžou na nějaký systematičtější politický odpor.“

Ilona Švihlíková

Vzkaz vládě: Prioritou by mělo být starat se o domácí, ne o zahraniční...

Vládě pak poslala docentka Švihlíková jasný vzkaz. „Hlavně si přehodnotit priority! První prioritou by mělo být starat se o domácí, ne o zahraniční. Mám pocit, že hlavní prioritou této vlády jsou úplně jiné země než Česká republika. To je první věc. Druhá věc je, okamžitě jednat proti inflaci. To znamená, ihned úkolovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i finanční správu. To je naprosto klíčová věc. A vůbec neříkat, že je nějaký volný trh, ale dát jasně najevo, že takto velkou inflaci prostě nestrpí. To už měli udělat před rokem. A dívat se do jednotlivých kalkulací cen. Od toho máme nejen zákon o cenách, ale právě i zmíněný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Je nutné využít všech možností, které jsou k dispozici,“ uvedla a pokračovala dál.

„Samostatným problémem je samozřejmě energetika. Jak můžeme ten problém řešit, když se vláda prostě staví za rozšíření emisních povolenek? To bude mít na domácnosti naprosto šílené dopady. Dá se očekávat i velké strukturální oslabení české ekonomiky. My z automobilového průmyslu žijeme a ve chvíli, kdy si ho vlastně sami sobě zrušíme, tak nevím, jak má ekonomika, na bázi čeho, vlastně fungovat. Takže ty priority jsou celkově stanovené nějakým prazvláštním způsobem, který vlastně poškozuje většinu české ekonomiky a dokonce i většinu českých obyvatel,“ nebrala si servítky.

Skandální výrok! Drahé potraviny? Zajeďte si nakoupit do Polska…

Zamyslela se i nad tím, jak by lidé měli reagovat na stále se zvyšující ceny potravin.

„Víte, ono se to říká lehce – nakupujte jinde. Ale vezměte si, jak ten trh u nás vypadá. Ta vlastnická koncentrace je obří. Určitě je možné využívat nějaké třeba komunitně podporované zemědělství. Ale to jsou spíše okrajovější formy a není to všude dostupné. A právě třeba od seniorů můžete těžko očekávat, že se budou v těchto věcech nějak intenzivně orientovat a shánět,“ krčí rameny a podotýká:

„Takže na rovinu řečeno, vláda od tohoto problému prostě nemůže dát ruce pryč.

To jde skutečně za ní. A já si všímám, čím dál intenzivněji, že i ty věci, které by vláda měla řešit a má na to nástroje, přenáší na lidi. Mně přijde úplně skandální, aby poradce premiéra řekl lidem, ať jedou nakupovat do Polska. To je naprosto neuvěřitelný výrok! Tím říká – my s tím nic dělat nechceme, nebudeme, neumíme, tak si prostě zajeďte do Polska. A když to máte na druhé straně republiky, tak máte smůlu, budete mít prostě drahé potraviny. To je opravdu skandální výrok! Ale zdá se, že této vládě to asi připadá jako dobrá rada, či co,“ žasne docentka.

Kdyby tohle udělal Babiš, tak ho média ukřižují. Chvilkaři by řvali v ulicích...

Dostala se i k médiím. „Myslím, že je patrné, že drtivá většina mainstreamových médií stojí pevně a neochvějně za touto vládou. Dávají velmi silně najevo, že je to prostě jejich vláda. Já mám někdy chuť říct, že Fialova vláda je vláda České televize. Typicky třeba nedostatek léků pro děti a k tomu další skandální výrok – tak si obvolejte sto lékáren… Kdyby tohle řekl Babiš, nebo někdo z Babišovy vlády, tak ho ta média ukřižují! Chvilkaři by řvali v ulicích. A když se prostě tohle stane za té úžasné vlády těch pravých demokratů, tak ta média mlčí, prostě to ignorují. A ještě tu vládu chrání, často jí dělají štít,“ uzavírá docentka Švihlíková.

