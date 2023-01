Ze 40 euro 1000. Volil ODS, teď jen kouká. „Lhali a podvedli lidi. Odjedu.“

reklama

Firma Filipa W. vyrábí obalové materiály od roku 1996. Klade důraz na ekologickou výrobu a šetrnost k životnímu prostředí při výrobě i v následném využívání výrobků. Za šestadvacet let existence získala stovky spokojených klientů.

„Celé roky firma fungovala skvěle,“ začíná svůj příběh Filip W, jehož identitu i název jeho firmy ParlamentníListy.cz znají, na jeho přání ji však skryjí. „Měli jsme stabilní cash flow, vydělané peníze převážně investovali, zákazníci od nás rádi odebírali a noví přicházeli skrz reference.“ Firmě se nevyhnuly krize, ale vždy jimi dokázala proplout a vyšla z nich silnější. „Třeba v období covidové pandemie přišel útlum, ale ne nijak razantní. Jelikož jsme neměli problém s hotovostí, mohli jsme si dovolit dále platit zaměstnance a koronu využili k investicím,“ popisuje Filip W. „Když pandemie zeslábla, těšili jsme se, jak to znova rozjedeme. Ale přišla válka na Ukrajině a pak razantní zdražení energií. Tušili jsme, že to nebude snadné, že to bude další výzva. Ale nepředpokládali jsme, že se to vyvine do takového extrému. A ani ve snu jsme si nepředstavovali,“ vypráví Filip W., „jak se k tomu postaví naše vláda.“

Filip W. popisuje, jak během prvního kvartálu roku 2022, ve kterém došlo k invazi na Ukrajinu, šly ceny energií hodně nahoru: „Nakupujeme energie spotově, na burze. Na jaře minulého roku jsme ve firmě jen zděšeně koukali, jak nám ceny rostou před očima. Předtím jsme průměrně kupovali 1 MWh za 40 EUR, najednou to ale stoupalo k 300, 400, 500, 700 i 1000 EUR za MWh. Bylo to šílené, všichni jsme se ptali, kde se to zastaví?“

Spotřeba energie v obalové firmě se měsíc od měsíce liší. „Máme různé zákazníky, kteří si žádají různé výrobky. Kromě dlouhodobých zakázek přijímáme i jednorázové kontrakty, takže naše celková spotřeba je opravdu hodně variabilní. Průměrně ale mohu říct, že se pohybujeme kolem 200–300 MWh za měsíc, nejsou ale výjimkou ani měsíce, kdy to vyroste až na 500 nebo 800 MWh. A teď si to spočítejte: Místo dvou set tisíc, tří set tisíc musíte najednou platit čtyři, pět, sedm milionů… Prakticky z měsíce na měsíc. To byl strašný šok,“ líčí Filip W. a vzpomíná, že nejtěžší byl první a druhý kvartál 2022: „Zpočátku jsme nevěděli vůbec nic – jak vysoko to poroste, jak dlouho to potrvá… Ze strany politiků ticho po pěšině, i když bylo jasné, že ceny jsou způsobeny politikou. Válkou i výmysly Evropské unie. Nikdo z politiků se s námi moc nebavil, problém se bagatelizoval. Museli jsme sami zavést opatření, abychom vysoké náklady zaplatili.“

U firmy Filipa W. nejprve sáhli do peněz určených na investice: „Měli jsme docela dost odloženo na investiční plány, tak jsme ty peníze vzali a vrazili je do energií. Ale to nemůžete udělat se vším, pokud jste zodpovědný hospodář, musíte mít stále určitou rezervu. Pak tedy zbývají další možnosti…“

Filip W. popisuje, že i u nich ve firmě museli jít cestou personálních škrtů: „Šlo převážně o agenturní zaměstnance. Nechtěli jsme propouštět lidi, kteří pro nás pracují léta.“ Další možnosti představovaly podle Filipa W. zvýšené marže a něco speciální energetické doložky: „Energetická doložka je speciální částka, kterou rozepíšeme na faktuře zákazníkovi. Něco jako přirážka. Zákazník to však může a nemusí akceptovat. A tak i nám se stalo to, co mnohým jiným firmám – klienti šli jinam. Odešli k výrobcům, kteří měli energie zafixované.“

Filip W. ale přesto tvrdí, že odliv zákazníků nebyl tak razantní, aby firmu dostal do potíží: „Musím říct, že jsme opravdu zdravá firma. Takže odchod několika zákazníků nás nepoloží. Navíc si myslím, že brzy se situace obrátí.“

Jak se totiž říká: „Ďábel se skrývá v detailu“. Filip W. nám popsal, že očekává opětovný přísun nových zakázek. A to kvůli tomu, že některé konkurenční firmy už zkrachovaly: „Vždy si přitom vzpomenu na ministra Síkelu, který se nechal slyšet, že nevadí, když padne 30 % firem, aspoň že se pročistí trh. Ten člověk vůbec neví, o čem mluví. Uráží všechny poctivé podnikatele, kteří nemohou za to, že politická situace způsobila energetickou krizi. A navíc neví, že každá mince má dvě strany. Ano, firmy padnou. Ale co jejich zákazníci? Budou se muset obrátit na jiné firmy. Těm stoupne obrat, ale souběžně s tím stoupnou i náklady na energie…“

Tady podle Filipa W. nahnala vláda trh do začarovaného kruhu: „Když budu počítat s tím, že naše firma přežije, tak k nám mohou během jara přejít noví zákazníci. Na první pohled skvělá zpráva. Jenže tím nám taky stoupne výkon a náklady, odhaduji tak o 20 % až 30 %. A tady nám už nepomůže ani to slavné zastropování…“

Vláda schválila firmám zastropování cen energií až do výše 80 % jejich průměrné spotřeby za posledních pět let. „To je kontraproduktivní paskvil,“ rozčiluje se Filip W. „Je evidentní, že ten nebo ti, kdo s tímto nápadem přišli, nemají páru, jak to v praxi funguje. Dobrá, necháme si tedy energie zastropovat na 80 % za posledních pět let. Ale před dvěma lety tu byl taky covid a držel se docela dlouho… Firmy omezovaly spotřebu, nebyla to normální situace. To se do těch 80 % ale přesto započítává! Je to naprosto nepochopitelné,“ rozčiluje se Filip W. Podle jeho názoru se tak výhoda zastropování brzy vytratí: „Není to žádná pořádná pomoc, protože když rozjedete výrobu naplno a naberete nové zakázky, tak těch 80 %, zvlášť, pokud jste v covidu moc nepracovali, můžete vyčerpat během několika měsíců. A co bude pak? To dnes nikdo neví,“ krčí Filip W. rameny.

Podle něj nese hlavní odpovědnost vláda: „Jsem k vládě silně kritický a mám proč. Podnikám skoro 30 let, a ještě jsem nezažil tak arogantní chování. Ministr průmyslu má být podporovatelem a v dobrém smyslu největším lobbistou za zájmy podnikatelů. Ministr Síkela je ale bankéř. Nikdy nepodnikal a nemá ani snahu se o podnikání něco naučit.“ Filip W. také poukázal na to, jak manipulativně se vláda zachovala před volbami: „Celé měsíce nám Fiala a spol. tvrdili, že žádné zastropování nebude. Pak udělali gesto před volbami, ale jen proto, aby uchlácholili občany a získali hlasy. To je tak nechutné! Představte si – jste zaměstnanec, v pátek se dozvíte, že vám vláda v domácnosti zastropuje ceny energií. Samozřejmě vás to potěší… V pondělí se ale dozvíte, že už nemusíte chodit do práce, protože vaše firma krachla. Přesně tak to je. Vláda nemyslí na ty, kdo drží tuhle zemi na nohou a roztáčejí kola ekonomiky. Místo toho uplatí laciným gestem chudáky občany, kteří nemají ani ponětí, jak se s nimi vyjebává.“

I když firmy přišly ze zastropováním cen energií taky na řadu, jak už bylo napsáno výše, Filip W. to nevidí coby konstruktivní řešení: „A jaké zmatky kolem toho byly! Kolikrát to měnili? Nikdo nevěděl kdy, kolik, za jakých podmínek… Víte, podnikatel nemá běžně čas, aby sledoval politiku. Stará se o firmu a zaměstnance. Od státu jen chce, aby měl co nejlepší podmínky k práci. A v uplynulém roce podnikatelům stát házel jen klacky pod nohy. Populismus, egoismus a manipulace – tak bych nejlíp popsal současnou vládu.“

Navzdory těžkým časům, věří Filip W., že jeho firma přežije: „Budeme si muset zakázky rozložit postupně během celého roku. Nesmíme se nechat pohltit trhem a dopustit, abychom si těch zastropovaných 80 % vyčerpali během pár měsíců… Vždy jsem chtěl, aby firma rostla postupně, a to se mi dařilo. Takže ani teď nebudeme spěchat.“ Co se týče výhledů do budoucna, přiznává, že je to těžké odhadnout: „Je možné, že během tohoto roku ceny spadnou. Neočekávám návrat na původní hodnoty, ale aspoň o něco… Bude záležet na tom, jak se vyvine situace na Ukrajině, ale hlavně na tom, jestli politici upustí od nesmyslů jako Green Deal apod. Třeba to ale bude ještě horší… Za poslední tři roky jsme toho zažili už tolik, že se nedivím ničemu. Fakt nevím, jak to dál bude. Je to ruleta. Já už jsem tady z toho ale tak znechucený, že uvažuji o prodeji firmy a odchodu do zahraničí. Chci dělat pořádně svou práci, a ne být rukojmí politické reprezentace,“ uzavírá svou zkušenost pro ParlamentníListy.cz Filip W.

Filip W. je z přístupu vlády zklamaný i proto, že dříve volil ODS: „Od začátku plnoletosti jsem pravidelně volil občanské demokraty. Ze všech stran na našem politickém poli měli k podnikatelům nejblíž. Jsem založením konzervativní pravičák. Vážím si nezávislosti a věřím, že k blahobytu se člověk musí vypracovat. Měl jsem za to, že ODS tyto hodnoty hájí a prosazuje. To se dělo za Klause a Topolánka, ale pak to šlo z kopce. Teď už ODS volit nemohu, těžce mě zklamala. A to, co teď prosazuje ve spojení s lidovci a TOPkou, je naprosto nepřijatelné pro každého zodpovědného člověka v této zemi.“

Autor: Andrea Novotná

