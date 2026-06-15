Obamová je muž, zařval zápasník a Trump se zasmál

Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Anketa
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
Zápasník Josh Hokit v jednu chvíli překvapil všechny diváky. „Michelle Obamová je muž!“ zakřičel z klece z plných plic směrem k divákům. „Mám pravdu, Ameriko?“ zeptal se vzápětí.
A zvedl vítězně ruce nad hlavu. CNN bojovníka citovala s tím, že Donald Trump se této nepravdivé a urážlivé poznámce krátce zasmál.
Z davu se k bojovníkovi nesly jak oslavné výkřiky, tak nesouhlasná odsouzení.
„To je způsob oslavy 250 let Ameriky a soumraku liberální demokracie,“ napsal k tomu Tim Miller, moderátor podcastu The Bulwark.
“Michelle Obama is a man” shouted on the White House lawn in a ring sponsored by Bud Light only available on Larry Ellison’s Paramount Plus. What a way to celebrate America 250 and the twilight of liberal democracy. pic.twitter.com/MCTjdB3slg— Tim Miller (@Timodc) June 15, 2026
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Obama se narodil na území USA americké matce a černošskému otci, který pocházel z Keni. Část života prožil v Indonésii a část na Havaji, kde přišel na svět.
Donaldu Trumpovi Hokit poděkoval za skvěle zorganizovanou MMA akci.
Investor Collin Rugg k akci v zahradě Bílého domu napsal, že zápasy sledovalo asi 4300 diváků a největší americká organizace MMA bojovníků známá pod zkratkou UFC za pořádání této sportovní události údajně utratila 60 milionů dolarů. Dalších 700 tisíc dolarů mají stát opravy trávníků v zahradě Bílého domu po skončení akce.
UFC Freedom 250 has kicked off on the White House’s South Lawn on President Trump's 80th birthday.— Collin Rugg (@CollinRugg) June 15, 2026
There are about 4,300 people in attendance for the event.
The UFC reportedly spent about $60 million on the event, along with $700,000 spent on grass repairs following the… pic.twitter.com/mDBBbrX3Tu
CNN připomněla, že začátkem tohoto roku se Trump odmítl omluvit poté, co zveřejnil a poté smazal rasistické video, které zobrazovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu a Michelle Obamovou jako opice v džungli. Trval na tom, že chybu neudělal on, nýbrž zaměstnanci administrativy.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku