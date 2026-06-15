Obamová je muž, zařval zápasník a Trump se zasmál

15.06.2026 9:35 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Válka na Ukrajině pokračuje a prezidenti obou válčících zemí popřáli americkému prezidentovi k 80. narozeninám, které oslavil v neděli. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil na sociální síti Telegram, že Trumpovi poděkoval za veškerou pomoc, kterou Spojené státy Ukrajině dosud poskytly.

Obamová je muž, zařval zápasník a Trump se zasmál
Foto: Repro Instagram
Popisek: Bývalá první dáma USA, Michelle Obamová

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Na oslavu svých narozenin nechal 47. prezident USA v jižních zahradách Bílého domu uspořádat MMA zápasy. Mluvil o nich také jako o součásti oslav 250 let nezávislosti USA. V oktagonové kleci se během večera a noci vystřídalo několik bojovníků. Prezident Trump všechny sledoval z čestného místa v první řadě v připraveném hledišti.

Zápasník Josh Hokit v jednu chvíli překvapil všechny diváky. „Michelle Obamová je muž!“ zakřičel z klece z plných plic směrem k divákům. „Mám pravdu, Ameriko?“ zeptal se vzápětí.

A zvedl vítězně ruce nad hlavu. CNN bojovníka citovala s tím, že Donald Trump se této nepravdivé a urážlivé poznámce krátce zasmál.

Z davu se k bojovníkovi nesly jak oslavné výkřiky, tak nesouhlasná odsouzení.

„To je způsob oslavy 250 let Ameriky a soumraku liberální demokracie,“ napsal k tomu Tim Miller, moderátor podcastu The Bulwark.

 

 

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Není to přitom poprvé, co Trump nebo jeho příznivci slovně napadali Baracka Obamu nebo bývalou první dámu Michelle Obamovou. Už během své první volební kampaně Trump o Obamovi často mluvil jako o Baracku Husseinu Obamovi a Trumpovi stoupenci veřejně vyjadřovali pochybnosti o tom, zda je 44. prezident USA skutečně Američan.

Obama se narodil na území USA americké matce a černošskému otci, který pocházel z Keni. Část života prožil v Indonésii a část na Havaji, kde přišel na svět.

Donaldu Trumpovi Hokit poděkoval za skvěle zorganizovanou MMA akci.

Investor Collin Rugg k akci v zahradě Bílého domu napsal, že zápasy sledovalo asi 4300 diváků a největší americká organizace MMA bojovníků známá pod zkratkou UFC za pořádání této sportovní události údajně utratila 60 milionů dolarů. Dalších 700 tisíc dolarů mají stát opravy trávníků v zahradě Bílého domu po skončení akce.

 

 

CNN připomněla, že začátkem tohoto roku se Trump odmítl omluvit poté, co zveřejnil a poté smazal rasistické video, které zobrazovalo bývalého prezidenta Baracka Obamu a Michelle Obamovou jako opice v džungli. Trval na tom, že chybu neudělal on, nýbrž zaměstnanci administrativy.

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Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://edition.cnn.com

https://t.co

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Barack Obama , Obama , sport , USA , zahraničí , x , CNN , Trump , MMA , Michelle Obama

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