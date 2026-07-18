Osud Danuše? Gulyáš se s europoslankyní drsně vypořádal

19.07.2026 13:20 | Monitoring
autor: Marian Kučera

Michal Gulyáš, herec, performer, spisovatel a poeta, který kandidoval do sněmovních voleb za uskupení Stačilo!, se pustil do europoslankyně Danuše. A to nadmíru svérázně. Za pomoci pohádky vezírova a markýze. „Byla mladá, byla krásná, byla tak chytrá, až vypadala hloupě pro všechny zaostalé našince, kteří nerozuměli její genialitě,“ nechal zaznít Gulyáš svůj uchu lahodící hlas.

Osud Danuše? Gulyáš se s europoslankyní drsně vypořádal
Foto: Printscreen Facebook
Popisek: Michal Gulyáš

„A přece se stala královnou mužných srdcí,“ dodal Gulyáš věren pravidlům pohádky, kde musí zaznít kontrast společenských obtíží doby. „Vždyť kdo by nemiloval,“ dodal v obleku tureckého vezíra. 

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A popsal velikost a olbřímí rozsah její osobnosti. „Všechno znala, znala válečnou historii, věděla, kdo, kde, kdy a jak a koho osvobodil. Uměla skákat do řeči, do vody, pod kola kočáru a milovat mohla každého muže, který propadl jejímu kouzlu,“ popisoval procítěně Gulyáš.

„Angelika. Angelika Danuše Nerudová, markýza andělů a královna stanu plného zlata a diamantů,“ prozradil Gulyáš konečně jméno té jedinečné postavy pohádky.

A teprve tady začalo velké dobrodružství Gulyášovy pohádky. Pohádky snad na dobrou noc. „Plavila se jednou na Merkátoru mořským kanálem do Bruselu, kde byla nejmilovanější bytostí statisícového služebnictva, ale i královny Uršuly. Byl krásný unijní den a poštovní holubi z Mekky Evropské unie vylétali s dobrými zprávami o elektronickém euru, bezbřehé pomoci ukrajinskému zelenému králi, nesli začerněné smlouvy od Pfizeru, roznášeli dodatky Istanbulské úmluvy, anebo jen tak bruselsky svobodně letěli, aby pokáleli všechno, co jim přišlo do cesty,“ popsal s poetikou Karla Jaromíra Erbena cestu Angeliky Danuše Nerudové do bruselských zákoutí.

Ale došlo k velkému neštěstí ve štěstí. I Angelika Danuše byla poskvrněna. „I na Angelice Danuši Nerudové přistálo jedno ptačí požehnání pro štěstí. Přímo na jejím krásném obličeji, který vypovídal o andělském původu své majitelky. Angelika Danuše jen vznešeně uchopila kapesníček a rozmázla si nešikovně dárek bruselského okřídlence po celé tváři,“ popisoval s citem Gulyáš osudy markýzy.

A jako v každé pohádce, i v té Gulyášově se musí objevit statečný rek, jemuž není zatěžko vysvobodit z drápů zlého osudu svou vyvolenou. „Zahlédl to její milovaný kulhající muž se zjizvenou tváří. Markýz de Zdechlina přistoupil a ochotně ve snaze odstranit trus nešťastně celý karambol dovršil tím, že jí ho jedním tahem rozmázl i do úst, oka a ušního boltce,“ popsal Gulyáš trapný okamžik jinak kouzelného páru.

Jenže co čert nechtěl. Své smradlavé štěstí obdržel i zachránce. „A jako by to nestačilo, i na markýze upustil bruselský holub svou přebytečnou nálož,“ zhrozil se Gulyáš.

Ale Angelika si věděla rady. Okamžitě označila viníka. „Angelika se nakysle usmála za omítkou holubího trusu a pravila: ,To byly zákeřné ruské drony, můj drahý’,“ znělo ze rtů Michala Gulyáše.

Jenže láska, jak chápe celé lidstvo a s ní i Michal Gulyáš, překoná všechny překážky. A i v jeho pohádce se markýza umí poprat s nastalou situací. „Trus zakryl de Zdechlinovu jizvu a Angelice Danuši se náhle její osudový muž zdál ještě přitažlivější, neváhala, přitiskla své posr ...své smyslné rty na Zdechlinovy puchýřem zdobené pysky a oba se políbili.“

Michal Gulyáš dále popisoval neblahá dobrodružství markýzy Angeliky Danuše Nerudové na trhu s otroky i na loži velkomožného sultána. Jak se mladá a inteligentní markýza popere s osudem? Jak se své role nezlomného hrdiny a lamače dívčích srdcí zhostí zjizvený markýz de Zdechlina? A jak rozsáhlý je harém Evropského parlamentu? O tom až do šťastného pohádkového polibku pravdy a lásky procítěně hovoří Michal Gulyáš ve videu na dobrou noc.

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Článek obsahuje štítky

EU , pohádky , Zdechovský , Gulyáš , Nerudová

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MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

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