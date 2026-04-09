ČEZ: DPP ušetří 152 milionů korun, má největší fasádní fotovoltaiku v Čechách

Díky modernizaci vybraných objektů v depu Kačerov, ve vozovnách Pankrác, Střešovice a na Centrálním dispečinku přinesou DPP úsporu energií minimálně 15,2 milionu korun ročně a sníží její spotřebu o cca 30 %. V objektech DPP vznikly v rámci tohoto projektu fotovoltaiky o celkovém výkonu 1,5 MW. Panely na hlavní budově A depa Kačerov o výkonu 75 kW tvoří největší fasádní fotovoltaickou elektrárnu na území Čech, a také první elektrárnu tohoto typu od ČEZ ESCO. Část energie v ní vyrobené může DPP využívat pro trakci metra.
Tento projekt pro DPP zvítězil v soutěži o nejlepší EPC roku 2025 vyhlašované Asociací poskytovatelů energetických služeb (APES). Další EPC projekt DPP realizoval v depu Zličín, který přinese minimální roční úsporu energií ve výši 2,5 milionů korun. Výši úspor má DPP smluvně garantovanou na 10 let poskytovateli, kterými jsou sdružení ENESA, ČEZ ESCO a Metrostav CZ pro EPC projekty v depu Kačerov, ve vozovnách Pankrác, Střešovice a na Centrálním dispečinku, v případě depa Zličín společnost Frontier Technologies ze skupiny PRE. Investiční akce energetické úspory vybraných budov DPP byly podpořeny dotačními tituly Evropské unie ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Národní plán obnovy v objemu 423,3 milionů korun.
„Jde o důležitý krok, který spojuje odpovědné hospodaření s modernizací zázemí pražské veřejné dopravy. Energetické úspory ve vybraných budovách Dopravního podniku pomohou snížit provozní náročnost, omezit emise a zároveň zlepšit podmínky v klíčových areálech, které zajišťují každodenní fungování městské dopravy. Praha tím potvrzuje, že i velké infrastrukturní organizace musí jít cestou vyšší efektivity a dlouhodobé udržitelnosti,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.
„Ke snižování objemu emisí CO2 se Praha zavázala ve svém klimatickém plánu. Je správné a logické, že touto cestou jde i naše největší městská společnost. Z výsledků a poznatků projektu bude těžit celá Praha. V současné době je energetická soběstačnost klíčová pro stabilitu evropských měst i demokracií. Vítězství v této prestižní soutěži naznačuje, že jde o kvalitní projekt,” říká Jaromír Beránek, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.
DPP díky všem realizovaným EPC projektům v pěti areálech ušetří během garantované 10leté doby celkem minimálně 177 milionů korun a sníží emise CO2 o více než 23 tisíc tun. Unikátem projektu pro DPP je fasádní zdroj bezemisní elektřiny, který na hlavní desetipatrové budově A depa Kačerov tvoří první vertikální solární elektrárnu od ČEZ ESCO v Česku. Jihozápadní stranu objektu pokrývá 150 panelů o celkovém výkonu 75 kW. Fotovoltaiky jsou zároveň na dalších 12 střechách a objektech v areálu depa Kačerov.
„Veřejná doprava a DPP jsou v Praze největšími odběrateli elektřiny a energií. Hledání úsporných opatření, snižování spotřeby energií je proto pro nás velmi podstatné. V uplynulých letech se nám povedlo zrealizovat několik velkých projektů: insourcing tepelného hospodářství, napojení některých velkých areálů na centrální vytápění nebo systém nákupů elektřiny a plynu. Nyní si v pěti vybraných areálech vyzkoušíme fungování EPC projektů, které by díky stavebním úpravám a modernizaci technologií energetického hospodářství měly přinést nejen garantovanou úsporu energií a emisí, ale také větší komfort našim zaměstnancům,“ říká Ladislav Urbánek, předseda představenstva a generální ředitel DPP.
„Dopravní podnik jako jeden z největších odběratelů elektřiny výrazně modernizuje svoji infrastrukturu a jsem moc rád, že díky ČEZ ESCO bude spořit desítky milionů korun, zlepší komfort pro uživatele objektů a výrazně eliminuje i emise CO2. Moc si zároveň vážíme toho, že Asociace poskytovatelů energetických služeb ocenila projekt pro dopravní podnik prvním místem v soutěži o nejlepší EPC roku 2025. Podařilo se nám například panely pokrýt všechny vhodné plochy. Díky tomu jsme tu dosáhli celkového výkonu zhruba 1,5 MW, což je srovnatelné s velkými instalacemi třeba pro logistické parky,“ vysvětluje Kamil Čermák generální ředitel ČEZ ESCO.
Součástí EPC projektu je vedle instalace fotovoltaik také výměna dosavadního vnitřního i vnějšího osvětlení za úspornější LED žárovky, kdy ČEZ ESCO zajistilo výměnu více než 3 000 vnitřních a přes 180 vnějších zdrojů osvětlení. DPP ve spolupráci s ČEZ ESCO a firmou Metrostav CZ zmodernizoval celkem čtyři své areály. Vedle depa Kačerov také vozovny Střešovice a Pankrác a budovu Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti v centru Prahy. EPC ušetří na elektřině, teple, vodě a sníží emise CO2. Úspora vody za jeden rok představuje průměrnou roční spotřebu zhruba 170 domácností. Nižší spotřeba energií zase znamená smluvně garantovanou finanční úsporu 15,2 milionů korun a snížení emisí CO2 o 2 519 tun ekvivalentu emisí CO2 ročně.
„V rámci stavebních opatření proběhla v objektech DPP rekonstrukce střech a jejich zateplení, dále zateplení plášťů budov, výměna oken a dveří, díky čemuž se také zvýšila hodnota budov a narostla jejich energetická účinnost. Moc děkujeme dopravnímu podniku i firmě ENESA za spolupráci a také zaměstnancům DPP za jejich trpělivost při realizaci této významné zakázky,“ dodává Josef Špryňar, ředitel Divize 8 společnosti Metrostav CZ, která měla stavební část EPC projektu na starosti.
Nová energeticky úsporná zařízení v DPP zahrnovala také výměnu 5 kotlů, 3 chladících strojů, 14 nových vzduchotechnických jednotek a počítá se i s využitím odpadního tepla z chlazení pro účely vytápění a předehřev teplé vody. Teplota v místnostech je nově počítačově řízena a automaticky upravována. Fotovoltaiky v depu Kačerov za rok vyrobí více než 1 GWh elektrické energie, která se přímo spotřebuje v provozu areálu. Díky nové transformátorové stanici může DPP část výkonu použít přímo pro trakci metra.
„Evropské fondy pomáhají prostřednictvím Národního plánu obnovy v modernizaci Česka. Prostředky míří na dlouhodobé transformační projekty, které posilují odolnost a modernizují klíčovou infrastrukturu. Tento projekt Dopravního podniku hl. m. Prahy tomuto cíli přesně odpovídá: šetří energii, snižuje emise a závislost na fosilních palivech,“ uzavírá Václav Lebeda ze Zastoupení Evropské komise v České republice.
Na obě investiční akce energetických úspor vybraných budov DPP získal dotace Evropské unie ze Státního fondu životního prostředí v rámci programu Národní plán obnovy. V případě EPC projektu realizovaného v areálech Centrálního dispečinku DPP, depa Kačerov, vozoven Pankrác a Střešovice se jedná o částku 396,7 milionů korun, na EPC projekt administrativní budovy v depu Zličín DPP získal dotaci ve výši 26,6 milionů korun. Právě možnost využití dotačních titulů při EPC projektech z nich dělá v posledních letech oblíbený nástroj energetické modernizace.
Co znamená EPC?
Energetické služby se zárukou úspor (z angl. Energy Performance Contracting, zkráceně EPC) představují netradiční způsob ke snížení energetické náročnosti budov a k dosažení průkazných úspor energie a peněz. Jeden smluvní partner provede všechny dílčí etapy od návrhu a vyprojektování úsporných opatření přes jejich přípravu a realizaci až po uvedení do provozu a zaškolení personálu. Veškerá technická a ekonomická rizika projektu nese dodavatel. Pokud úspor není dosaženo v garantované výši, dodavatel hradí celý deficit. Součástí EPC je také energetický management. Investice do projektu metodou EPC mají obvykle návratnost 6 až 10 let.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Provozuje 3 linky metra, 157 autobusových linek (142 denních, 14 nočních, 1 historickou), 38 tramvajových linek (27 denních, 9 nočních, 2 historické), 2 trolejbusové linky a 2 lanové dráhy. DPP k 1. lednu 2026 vlastnil 1 189 autobusů, z toho 32 elektrobusů, dále 146 vlakových souprav metra, 826 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2026 v evidenčním stavu celkem 11 456 zaměstnanců, z toho 4 580 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou, dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmyslové zákazníky, obce a instituce. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou. Zajišťuje i dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Má cca 2000 zaměstnanců. Mezi dceřiné společnosti ČEZ ESCO patří firmy AirPlus, AZ KLIMA, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, EP Rožnov, ENESA, HORMEN nebo KART. Více ZDE.
ENESA je lídrem na trhu poskytovatelů energetických služeb se zárukou úspor. Jen v loňském roce ušetřila svým zákazníkům energii za více než 400 mil. korun. Od roku 2005 realizovala celkem 64 EPC projektů, EPC projekty společnosti ENESA snížily uhlíkovou stopu v celkem 526 objektech či areálech o 383 000 tun CO2. ENESA je zakládajícím členem Asociace poskytovatelů energetických služeb, které také předsedá. Od prosince 2015 je součástí ČEZ ESCO. Více o ENESA a.s. ZDE.
Metrostav CZ je univerzální stavební společností, která systematicky rozvíjí vlastní výrobní kapacity a usiluje o trvalé zlepšování schopností v oblasti stavební výroby. Metrostav CZ klade důraz na odborný rozvoj personálu, rozvíjení firemní kultury a podporu synergií uvnitř Skupiny Metrostav, jejímž je členem. Řídí velké a náročné zakázky včetně projektů EPC. V rámci trhu ČR působí ve všech regionech prostřednictvím etablovaných oblastních zastoupení. Mezi obory působnosti patří dopravní stavby, podzemní stavby, občanské stavby, stejně jako projekty pro průmysl a ekologické stavby, pro veřejné i soukromé investory. Více imfor,ací najdete ZDE.
