Trikolora: Hanebná justiční a politická zvůle, která nás vrací do totality

09.04.2026 13:09 | Monitoring
autor: PV

Stanovisko Trikolory k odsouzení Pavla Křivky

Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Senát Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v čele se soudcem JUDr. Davidem Čejkou zamítl odvolání bývalého pardubického politika Pavla Křivky, jenž se odvolal proti rozsudku, kterým byl odsouzen za to, že se na veřejnosti objevil v mikině z písmenem Z a nápisem Za pabědu. Prý tím schvaloval ruskou agresi na Ukrajině.

Pokud žijeme ve svobodné zemi, nota bene nenacházíme-li se ve válečném stavu, je právem každého občana vyjadřovat se svobodně k jakémukoli vojenskému konfliktu. Neexistuje žádná povinná doktrína, zákon či nařízení, že občané musejí vyznávat jednotný názor. Právem každého občana je milovat, či naopak nemít rád jakoukoli zemi, Rusko, Ukrajinu, Spojené státy americké, Írán, Izrael, Německo…, případně vůbec nemít potřebu jakýkoli názor zastávat.

Pokud justice Pavla Křivku za tento banální čin pravomocně odsoudila, jedná se o hanebnou justiční a politickou zvůli, která nás vrací zpátky do časů totality. Vyzýváme ministra spravedlnosti, aby k této věci zaujal stanovisko.

Článek obsahuje štítky

názor , soud , Křivka , trikolora

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Souhlasíte s odsouzením za názor?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Ukrajinci

Že jede někdo třeba na svátky domů ještě přeci neznamená, že je tam bezpečno, a že je to místo, kde chcete a můžete bez problémů vychovávat třeba své děti. Mě by zajímalo, když jste takový vlastenec, jste třeba aspoň člen aktivních záloh armády ČR? A co myslíte tím, když tvrdíte, že byste umožnili m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

