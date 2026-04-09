Trikolora: Hanebná justiční a politická zvůle, která nás vrací do totality

Senát Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v čele se soudcem JUDr. Davidem Čejkou zamítl odvolání bývalého pardubického politika Pavla Křivky, jenž se odvolal proti rozsudku, kterým byl odsouzen za to, že se na veřejnosti objevil v mikině z písmenem Z a nápisem Za pabědu. Prý tím schvaloval ruskou agresi na Ukrajině.
Pokud žijeme ve svobodné zemi, nota bene nenacházíme-li se ve válečném stavu, je právem každého občana vyjadřovat se svobodně k jakémukoli vojenskému konfliktu. Neexistuje žádná povinná doktrína, zákon či nařízení, že občané musejí vyznávat jednotný názor. Právem každého občana je milovat, či naopak nemít rád jakoukoli zemi, Rusko, Ukrajinu, Spojené státy americké, Írán, Izrael, Německo…, případně vůbec nemít potřebu jakýkoli názor zastávat.
Pokud justice Pavla Křivku za tento banální čin pravomocně odsoudila, jedná se o hanebnou justiční a politickou zvůli, která nás vrací zpátky do časů totality. Vyzýváme ministra spravedlnosti, aby k této věci zaujal stanovisko.
