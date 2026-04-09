Pavel si z nás dělá p*del. Macinky se zastal mladý influencer Šejna

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
„Když tedy chce jet na summit NATO, tak já říkám ne. Říkám ne a říkám to s tím, že ministerstvo zahraničí je tím jediným subjektem, který dává do centrály NATO notifikace o složení delegace na ten summit. A kdybych já měl být tím posledním, tak jeho jméno na tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy! Jo? Takže když je někdo tím posledním, tak to udělat musí. Stejně jako on si myslel, že před námi zachraňuje ústavu, tak já zachraňuji před opozičními řečmi tady ten mezinárodní summit před těmi opozičními řečmi,“ nechal se Macinka slyšet na internetové televizi XTV.
Macinka právě oznámil, že prezident nejenže nepojede na summit NATO ani v září na summit OSN, ale v podstatě už nikdy nepojede na žádnou zahraniční cestu, protože MZV je jediný subjekt, který dává notifikaci o složení národní delegace, a prezidentovo jméno tam už nikdy… pic.twitter.com/FXwcNLGVIx— Barbora Mercury ?????????? (@MercuryBarbora) April 7, 2026
Prezident Pavel kvůli tomu napsal dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi a vyjádřil v něm vůli na summit NATO jet, ať už k tomu ministr Macinka říká cokoliv. Argumentoval jednak ústavními zvyklostmi a jednak ústavou samotnou, neboť ta v článku 63 říká, že hlava státu zastupuje stát navenek.
Prezident Pavel ve středu 8. dubna 2026 odeslal předsedovi vlády Andreji Babišovi dopis týkající se účasti na summitu Severoatlantické aliance.— Kancelář prezidenta republiky (@hradmluvci) 8. dubna 2026
V rozhovoru s Marií Bastlovou na serveru Seznam Zprávy Pavel také vyjádřil naději, že si Macinka uvědomí, kde je jeho místo. Uvědomí si, že nemá cenu bojovat s Hradem, protože v takovém případě Ústava ČR dává prezidentovi do rukou určité nástroje.
„Ohání se ústavou České republiky, protože tam je napsáno, že prezident reprezentuje republiku navenek. Ano, to je pravda. … Ale je tam někde napsáno ‚musí‘? To tam není! A víte, co dělá prezident Pavel s ústavou, pokud nikde není vyloženě něco napsáno do písmene, že musí? Porušuje ji a nachází si tam své skulinky,“ poznamenal mladý influencer.
A tím ještě neskončil.
„Jakým metrem teda prezident Pavel měří naši ústavu? Protože mně se zdá, že si z nás dělá úplnou prdel, ale že neskutečnou. Protože sám ji (ústavu) porušil, ale taky ji bude hájit,“ kroutil hlavou Šejna.
?? Adam z Restartu trollí toho klauna z Hradu a naprosto trefně se ptá ??, @prezidentpavel tak platí ta Ústava ČR? Nebo si s ní dál vytíráš ?? tak jako v případě nejmenování Filipa @DolphSegal pic.twitter.com/qXMYQQB3Yi— POZOR ZMĚNA (@pozorzmena) April 7, 2026