Pavel si z nás dělá p*del. Macinky se zastal mladý influencer Šejna

09.04.2026 12:05 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Dělá si z nás úplnou pr*el!“ Politický influencer Adam Šejna poslal vzkaz prezidentu Petru Pavlovi.

Foto: screen X
Popisek: Dam Šejna

Mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše hoří spor o to, zda hlava státu pojede na summit NATO do Turecka, nebo ne. Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka dává najevo, že by Petra Pavla nejraději nepustil vůbec nikam. Ani na summit NATO, ani do OSN. Zkrátka nikam. S odůvodněním, že prezident prezentuje názory opozice a on jako vládní politik nemá zájem na tom, aby na mezinárodní úrovni vystupovali zástupci české politické opozice.

„Když tedy chce jet na summit NATO, tak já říkám ne. Říkám ne a říkám to s tím, že ministerstvo zahraničí je tím jediným subjektem, který dává do centrály NATO notifikace o složení delegace na ten summit. A kdybych já měl být tím posledním, tak jeho jméno na tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy! Jo? Takže když je někdo tím posledním, tak to udělat musí. Stejně jako on si myslel, že před námi zachraňuje ústavu, tak já zachraňuji před opozičními řečmi tady ten mezinárodní summit před těmi opozičními řečmi,“ nechal se Macinka slyšet na internetové televizi XTV.

Prezident Pavel kvůli tomu napsal dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi a vyjádřil v něm vůli na summit NATO jet, ať už k tomu ministr Macinka říká cokoliv. Argumentoval jednak ústavními zvyklostmi a jednak ústavou samotnou, neboť ta v článku 63 říká, že hlava státu zastupuje stát navenek.

„K uplatnění své kompetence zastupovat stát navenek podle čl. 63 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky právě na summitu NATO přistupuji nejen s přihlédnutím k dlouhodobým zvyklostem, ale rovněž v zájmu přispět k zajištění kontinuity v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky České republiky, jež se významně prolíná s působností prezidenta republiky, a to nejen v oblasti mezinárodních vztahů. S ohledem na témata, která mají být na tomto summitu projednávána, především výdaje na obranu a plán naplňování závazků přijatých vloni na summitu v Haagu, uvítám, pokud se jej zúčastníte spolu se mnou, abyste mohl detailně vysvětlit pozici české vlády. Závěrem v souladu s principem vzájemné loajální spolupráce ústavních orgánů Vás žádám o zajištění potřebné součinnosti ze strany vlády a dalších státních orgánů,“ stojí v Pavlově dopisu.

 

 

V rozhovoru s Marií Bastlovou na serveru Seznam Zprávy Pavel také vyjádřil naději, že si Macinka uvědomí, kde je jeho místo. Uvědomí si, že nemá cenu bojovat s Hradem, protože v takovém případě Ústava ČR dává prezidentovi do rukou určité nástroje.

„Ale já pevně věřím, že do takového stavu se nedostaneme, protože já pevně věřím, že se vláda Andreje Babiše nechce dostat do situace, ve které nebude moct plnit to, co voličům slibovala,“ poznamenal prezident Pavel. „Vládu řídí premiér, on za ni odpovídá a prezident dosud tvrdil, že je připraven jednat. A já jsem připraven také. … Ale rozhodně nejsme připraveni se s ministry dohadovat o procedurálních otázkách,“ nechal se slyšet Pavel s tím, že úkolem ministra Macinky bude připravit podmínky pro Pavlovu cestu, pokud bude chtít jako prezident na summit NATO jet. S trochou nadsázky lze říct, že z pohledu prezidenta republiky je úkolem ministra Macinky hlavě státu zajistit hotel. Ale jinak do toho nemá vstupovat.

Politický influencer Adam Šejna však na celý spor nabídl trochu jiný pohled a připomínal, že po volbách prezident Pavel odmítal čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem zahraničí a posléze i ministrem životního prostředí. Ve shodě s dalšími kritiky prezidenta Pavla Šejna tvrdí, že teď se Petr Pavel ohání ústavou, ale když měl jmenovat Filipa Turka, Ústavu ČR přehlížel.

„Ohání se ústavou České republiky, protože tam je napsáno, že prezident reprezentuje republiku navenek. Ano, to je pravda. … Ale je tam někde napsáno ‚musí‘? To tam není! A víte, co dělá prezident Pavel s ústavou, pokud nikde není vyloženě něco napsáno do písmene, že musí? Porušuje ji a nachází si tam své skulinky,“ poznamenal mladý influencer.

A tím ještě neskončil.

„Jakým metrem teda prezident Pavel měří naši ústavu? Protože mně se zdá, že si z nás dělá úplnou prdel, ale že neskutečnou. Protože sám ji (ústavu) porušil, ale taky ji bude hájit,“ kroutil hlavou Šejna.

 

 

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Pane Šejno, co jste čekal od nomenklaturního kádra?, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVelká_žumpa , 09.04.2026 12:26:23
že se polepšil?

|  10 |  0

