„Darmožrouti, kašpaři.“ Minář nebude rád za Bystroňova slova

O horkém víkendu se v berlínském Bundestagu konal 1. demokratický kongres strany AfD (Alternativa pro Německo). Kongres spoluorganizoval europoslanec za AfD Petr Bystroň, který na něm také vystoupil s projevem a vedl diskuse na různá témata.
První den kongresu se akce zúčastnil také bývalý prezident České republiky Václav Klaus, který sklidil aplaus za projev v německém jazyce. Řekl, že „démonizace AfD je absurdní, ale bohužel na mnoho lidí působí“. Kritizoval také „liberální demokracii“, která je podle něj nepřítelem svobody. Dále kritizoval Evropskou unii, její hlavní ideologii Green Deal i mainstreamová, převážně veřejnoprávní média. Jeho někdejší výrok, že kdyby byl Němcem, vstoupil by do AfD a volil by ji, rezonoval i na víkendovém kongresu.
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S projevy vystoupili a v diskusních panelech se představili také spolupředsedkyně AfD Alice Weidelová, spolupředseda strany Tino Chrupalla či Hans-Georg Maaßen, bývalý ředitel Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), který vykonává pravomoci civilní kontrarozvědky. Maaßena odvolala někdejší kancléřka Angela Merkelová poté, co kritizoval nelegální migraci. Merkelová tehdy prosazovala tvrzení, že ve městě Chemnitz dochází k „honům“ (Hetzjagden) a útokům na nelegální migranty ze strany původních obyvatel Německa.
Dále vystoupili Alexander von Bismarck (potomek slavného kancléře, který dlouhodobě vystupuje na akcích spojených s AfD), poslankyně rakouského parlamentu za FPÖ (Svobodní) Susanne Fürstová, šéfredaktor švýcarského týdeníku Weltwoche Roger Köppel, vydavatel Berliner Zeitung a Ostdeutsche Allgemeine Holger Friedrich a řada dalších hostů.
Celá akce se konala v prostorách Bundestagu, konkrétně v budově Paul-Löbe-Haus v Berlíně.
Petra Bystroně jsme se po skončení akce zeptali na několik otázek týkajících se kongresu i vývoje v Německu a Evropě.
Tak právě proběhla tady v Bundestagu dvoudenní konference AfD nazvaná 1. demokratický kongres. Co všechno jste na ní řešili?
Deficity demokracie, a hlavně potlačování svobody slova a lidských práv. Ovšem ne lidských práv pro nějaké neziskovky, jako jsou třeba v Česku darmožrouti z Milionu chvilek… Vidíme, že v naší takzvané západní hemisféře sice ještě existuje určitý demokratický rámec, ale uvnitř už je to totálně vytunelované. Právě o tom jsme tady diskutovali. Hlavním bojištěm je dnes svoboda slova a svobodná média.
A jak to tedy vypadá se svobodou slova a lidskými právy v současném Německu pro obyčejné původní obyvatele?
To se dá vysvětlit na jednom konkrétním příkladu. Německý novinář David Bendels z Deutschland Kurier byl prvoinstančním soudem odsouzen k sedmi měsícům vězení, naštěstí jen podmíněně, za zveřejnění koláže, na níž byla někdejší ministryně vnitra Nancy Faeserová (SPD). Stála na ní s cedulí s nápisem „Nenávidím svobodu slova“, což odkazovalo na její zjevné cenzurní zásahy. Je to úplně postavené na hlavu. Média mají podobné věci dělat, je to chráněné ústavou, přesto se našel soudce, který ho za to odsoudil na sedm měsíců. To je prostě šílené. A je to jen jeden z mnoha příkladů toho, jak se tady potlačuje jakákoli kritika vlády a současných poměrů.
Lze uvést také takzvanou „Postupimskou lež“, kdy mainstreamová média s pomocí neziskových organizací dezinformačně rozšířila informaci o údajném setkání lidí z AfD a aktivistů označovaných za krajní pravici, kde se prý mělo jednat o masových deportacích migrantů. Dnes už bylo soudně potvrzeno, že šlo ze strany médií a neziskových organizací o nepravdivé informace. Nebo kauzu Voice of Europe – opět šlo o obvinění, která nikdo neprokázal. Následovala kampaň o tom, že jsou v AfD čínští agenti. Ta nás ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024 připravila asi o šest procent hlasů. Tímto způsobem se na nás neustále útočí a celý mechanismus se opakuje. Přesto jsme dnes nejsilnější stranou v Německu a atakujeme hranici 30 procent.
V západní Evropě přibývá případů, kdy někdo někoho pobodá nožem nebo mu uřízne hlavu. Od migrační krize a hesla „Wir schaffen das“ z roku 2015 se situace výrazně zhoršila.
Tak samozřejmě, že se situace zhoršila. Zvýšenou podporu ale máme hlavně proto, že lidé pochopili, že pravda je násilně potlačována. Nedávno jsem vystoupil v Londýně na demonstraci Tommyho Robinsona. Bylo tam přes 1,5 milionu lidí. Takový dav jsem ještě nezažil. Naposledy jsem viděl něco podobného v Praze na Václavském náměstí, kde bylo přes sto tisíc lidí na demonstraci proti někdejší vládě „světového lídra Petra Fialy“.
V Londýně to bylo gigantické. Dokonce i britská televizní stanice Sky News přiznala účast kolem 800 tisíc lidí. Tlak veřejnosti roste a situace se dál vyvíjí. Právě o tom byla i tato naše konference. To všechno bylo podporováno globalisty a jejich neziskovými organizacemi, například prostřednictvím USAID. V Česku jsou to třeba kašpaři z Milionu chvilek a podobně.
Jak vidíte situaci za zhruba tři roky v Německu i v Evropě?
Určitě se bude dál vyhrocovat. Zbývající globalisté, kteří jsou v Evropě u moci, tento vývoj podporují. Paralelně s tím ale sílí hnutí, která vracejí hlas lidem, kteří se proti tomu stále výrazněji stavějí a už toho mají dost. Uvidíme, třeba bude AfD za tři roky součástí spolkové vlády v Německu.
Co soudíte o současné situaci v Česku, kdy vláda ANO, Motoristů a SPD vede spor s Hradem?
To globalisté dělají běžně. Prohrají volby a okamžitě začnou útočit prostřednictvím veřejnoprávních i spřízněných médií, přes neziskové organizace a podobně. Kdo by pak chtěl financovat veřejnoprávní média, když už dávno neplní svou veřejnou službu? Prezident České republiky je toho podle mého názoru součástí. V Německu nechce 85 procent lidí platit veřejnoprávní poplatky, protože veřejnoprávní média už podle nich představují jen propagandu globalismu a nástroj převýchovy společnosti.
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