Jurečka (KDU-ČSL): Vláda nechce ty, kteří nebudou plnit její zadání

Dobré dopoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.
No, já to přeložím do češtiny. Jinými slovy, pan ministr Šťastný říká: No, my tam nechceme ty lidi, kteří dělají věci správně podle zákonů. Ty už jsme vyhodili na ministerstvech, teď v tom pokračujeme v dalších úřadech. Teď tam chceme ty svoje správné lidi, ty správné Motoristy, ty správné skladníky, ty správné řidiče, tak, jak to Motoristé instalují na Ministerstvu životního prostředí. O tom bylo vystoupení pana ministra Šťastného.
Prostě, my tam nechceme ty, kteří nebudou plnit příkazy, zadání této vlády. To je celá politika Andreje Babiše. Proč vyházel všechny správné loajální úředníky, kteří nebyli vždycky po vůli pana premiéra? Takhle se to v koalici učí. Oni jsou učenliví. Takže, pan ministr Šťastný mluvil o tom, že on si to chce vyčistit i v tom svém portfoliu, aby tam neměl lidi, kteří by náhodou měli svůj vlastní rozum, svůj úsudek a nedejbože se řídili platnými zákony České republiky. Tak jednoduché to je.
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