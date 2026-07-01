Janda (ODS): Nazvěme pana ministra přílepkovým králem

01.07.2026 18:09 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. července 2026 k zrušení dozorčí komise Národní sportovní agentury

Janda (ODS): Nazvěme pana ministra přílepkovým králem
Foto: ODS
Popisek: Jakub Janda

Já jsem tady nebyl přítomný, ale sledoval jsem v kanceláři vystoupení pana ministra. Co si z toho vezmeme? Vezmeme si z toho jednu věc. Nechceme, abyste se nám dívali pod prsty, co tam děláme. Dneska to prostě nefunguje, nefunguje agentura. Volají mi ze sportovního prostředí a dneska se agentura změnila (na) zataženo. Bohužel, zataženo, zavřeno, s nikým nekomunikujeme.

Pan ministr nemá zájem, aby někdo někde něco kritizoval nebo aby si nechal vyjet věci, jak jsou vypláceny dotace, jak to funguje. Prostě toto nechce. Místo toho tady dal přílepek od toho zákona. Takže nazvěme pana ministra přílepkovým králem. Nic jiného to není. Místo toho, aby otevřel zákon nebo předložil zákon o sportu a tam jsme debatovali, jak to bylo dál, tak ne. My tady prostě budeme přílepky měnit tyto různé zákony.

Michal Janda

  • Svobodní
  • mimo zastupitelskou funkci
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Článek obsahuje štítky

Janda , ODS , sněmovna , NSA , 24. schůze , dozorčí komise , 1.7

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Summit

Já osobně nevidím důvod, proč by prezident jet neměl a už mě celá ta šaškárna kolem dost štve. Ale vy sám jste prohlásil, že ,,Je nutné zachovat stávající praxi o účasti prezidenta.“ Pokud jde ale o praxi tak to objektivně vzato neznamená, že má jeho účast nějakou oporu v zákoně a upřímně to rychlé...

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