Janda (ODS): Nazvěme pana ministra přílepkovým králem

Já jsem tady nebyl přítomný, ale sledoval jsem v kanceláři vystoupení pana ministra. Co si z toho vezmeme? Vezmeme si z toho jednu věc. Nechceme, abyste se nám dívali pod prsty, co tam děláme. Dneska to prostě nefunguje, nefunguje agentura. Volají mi ze sportovního prostředí a dneska se agentura změnila (na) zataženo. Bohužel, zataženo, zavřeno, s nikým nekomunikujeme.
Pan ministr nemá zájem, aby někdo někde něco kritizoval nebo aby si nechal vyjet věci, jak jsou vypláceny dotace, jak to funguje. Prostě toto nechce. Místo toho tady dal přílepek od toho zákona. Takže nazvěme pana ministra přílepkovým králem. Nic jiného to není. Místo toho, aby otevřel zákon nebo předložil zákon o sportu a tam jsme debatovali, jak to bylo dál, tak ne. My tady prostě budeme přílepky měnit tyto různé zákony.
Michal Janda
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