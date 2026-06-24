„Pavel to nemůže vyhrát,“ řekl Rajchl. Senátor ho za to nahlásil orgánům

24.06.2026 15:39 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO) tvrdí, že prezident Petr Pavel podáním kompetenční žaloby na vládu Andreje Babiše už teď prohrál. Buď totiž Ústavní soud jeho návrhu nevyhoví, nebo se ukáže, že nerozhoduje nezávisle. Za zpochybňování autority ÚS na něj podal senátor Václav Láska podnět k České advokátní komoře.

„Pavel to nemůže vyhrát,“ řekl Rajchl. Senátor ho za to nahlásil orgánům
Foto: Redakce PL
Popisek: Poslanec Jindřich Rajchl

Prezident Petr Pavel v úterý podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu kvůli rozhodnutí vlády vynechat Pavla z delegace na summit NATO v Ankaře. Pavel navíc požaduje, aby ÚS projednal věc urychleně a požádal také o předběžné opatření, díky kterému by mohl jet na summit do Ankary, ačkoliv ještě nepadlo konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě.

Podle poslance Jindřicha Rajchla ale Petr Pavel ve sporu tak jako tak prohraje. „Petr Pavel nemůže v žádném případě odejít od Ústavního soudu jako vítěz. Buď soud jeho žalobu odmítne, nebo mu vyhoví, a pak potvrdí, že není nezávislý a že mu jde na ruku. Jeho prohra to ale bude tak jako tak,“ má jasno Rajchl, že soud buď rozhodne správně, nebo ztratí integritu.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
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Senátor Václav Láska ale s takovým výkladem situace hrubě nesouhlasí. Rajchl podle něj dopředu avizuje případnou podjatost ÚS, když nerozhodne podle Rajchlova smýšlení. Podává na něj proto podnět k České advokátní komoře.

Mgr. Václav Láska

  • BPP
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  • senátor
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„Jindra Rajchl si na mě několikrát stěžoval České advokátní komoře, že o něm ošklivě mluvím. Neúspěšně. On prostě Putinova služka je. A myslím, že přišel čas mu to vrátit. Že mluví o mně jako o hadru a chudákovi mi je jedno, protože když mě uráží takoví proruský kolaboranti, tak je to jen důkaz, že dělám svoji práci dobře. Ale obviňovat takhle Ústavní soud je daleko za hranou advokátní etiky. Takže dávám podnět ČAK,“ informoval Láska.

Zpochybňování ÚS vadí i komentátorovi Honzovi Paličkovi, který to označuje za sviňárnu. „Prohlášení ve stylu ´pokud Ústavní soud rozhodne ve prospěch prezidenta, je to nelegitimní rozhodnutí aktivistů, které si tam dosadil´ je odporná prasárna podrývající samotnou důvěru v právní stát,“ tvrdí Palička.

Nebezpečné je prý takové uvažování zejména tehdy, když takhle mluví politici. „Že to tvrdí nějaký poloanonymní internetový blbeček s tím, že má právo na názor, vypovídá jen o pisateli, že trpí právním bezvědomím, ale to tak holt asi podstatná část národa má. Že to tvrdí politici jako Rajchl, to už je skutečně bezprecedentní sviňárna,“ má jasno Palička.

 

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Láska , Pavel , ÚS , Rajchl , Palička , kompetenční žaloba

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